Όταν ψάχνεις ένα μεγάλο diesel SUV για διακοπές, δεν σε νοιάζουν μόνο τα άλογα. Θέλεις χώρους, άνεση, χαμηλή κατανάλωση και σιγουριά σε κάθε διαδρομή.

Το Skoda Kodiaq 2.0 TDI 193 PS DSG7 4×4 είναι από εκείνα τα SUV που μοιάζουν φτιαγμένα για μεγάλα ταξίδια, φορτωμένα πορτμπαγκάζ και καλοκαιρινές διαδρομές χωρίς άγχος. Υπάρχουν αυτοκίνητα που δείχνουν ιδανικά στην πόλη, άλλα που υπόσχονται χαμηλή κατανάλωση και άλλα που προσπαθούν να πείσουν με την εμφάνισή τους. Το Skoda Kodiaq ανήκει σε μια διαφορετική κατηγορία. Είναι ένα μεγάλο, ώριμο και απολύτως οικογενειακό SUV, που στην έκδοση 2.0 TDI 193 PS DSG7 4×4 βάζει στο τραπέζι έναν συνδυασμό που δύσκολα βρίσκεις πλέον: diesel κινητήρα, τετρακίνηση, αυτόματο κιβώτιο, μεγάλους χώρους και πορτμπαγκάζ που φτάνει τα 910 λίτρα. Με άλλα λόγια, είναι από τις επιλογές που βγάζουν νόημα για όσους δεν βλέπουν τις καλοκαιρινές διακοπές ως μια απλή μετακίνηση, αλλά ως ταξίδι με όλη την οικογένεια, αποσκευές, παιδικά καθίσματα, ψυγεία, τσάντες θαλάσσης, ομπρέλες και ό,τι άλλο μπορεί να χωρέσει ένα πραγματικά μεγάλο SUV.

Η έκδοση που ξεχωρίζει στη γκάμα είναι η 2.0 TDI 193 PS DSG7 4×4. Ο τετρακύλινδρος diesel κινητήρας των 1.968 κ.εκ. αποδίδει 193 ίππους και 400 Nm ροπής, τιμή που έχει ιδιαίτερη σημασία σε ένα αυτοκίνητο αυτής της φιλοσοφίας. Δεν μιλάμε για ένα SUV που θέλει να εντυπωσιάσει με σπορ χαρακτηριστικά, αλλά για ένα αυτοκίνητο που πρέπει να κινείται άνετα φορτωμένο, να προσπερνά με ασφάλεια και να ταξιδεύει χωρίς να πιέζεται. Η μετάδοση γίνεται μέσω αυτόματου κιβωτίου DSG 7 σχέσεων, ενώ η κίνηση περνά και στους τέσσερις τροχούς. Η τετρακίνηση λειτουργεί αυτόματα, μοιράζοντας τη ροπή ανάλογα με τις συνθήκες και προσφέροντας περισσότερη σιγουριά σε βρεγμένο δρόμο, χώμα, ανηφορικά κομμάτια ή απαιτητικές διαδρομές προς παραλίες και ορεινούς προορισμούς. Για τις επιδόσεις, το Kodiaq 2.0 TDI 193 PS 4×4 φτάνει σε τελική ταχύτητα 220 χλμ./ώρα, ενώ η μέση κατανάλωση ανακοινώνεται στα 6,0-6,1 λτ./100 χλμ.. Οι εκπομπές CO₂ διαμορφώνονται στα 158-160 γρ./χλμ., ανάλογα με την έκδοση εξοπλισμού.

Το ισχυρότερο χαρτί του Kodiaq είναι η πρακτικότητα. Πίσω από την ηλεκτρική πόρτα του χώρου αποσκευών κρύβεται ένα πορτμπαγκάζ 910 λίτρων, μέγεθος που το τοποθετεί ξεκάθαρα ανάμεσα στα πιο ευρύχωρα SUV της αγοράς. Αυτό είναι και το στοιχείο που το κάνει τόσο κατάλληλο για διακοπές. Σε μια οικογένεια, το πραγματικό ζητούμενο δεν είναι μόνο πόσα άλογα έχει το αυτοκίνητο, αλλά αν μπορεί να χωρέσει τα πάντα χωρίς συμβιβασμούς. Το Kodiaq απαντά σε αυτό με έναν χώρο αποσκευών που πρακτικά καταργεί το άγχος του πακεταρίσματος. Δεν χρειάζεται να διαλέξεις ανάμεσα σε βαλίτσες και εξοπλισμό παραλίας, ούτε να γεμίσεις την καμπίνα με αντικείμενα. Παράλληλα, το εσωτερικό μπορεί να φιλοξενήσει έως και επτά επιβάτες, στοιχείο που προσθέτει ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία. Για μεγάλες οικογένειες ή παρέες, το Kodiaq δεν είναι απλώς μεγάλο. Είναι σχεδιασμένο για να αξιοποιεί τον χώρο του με τρόπο πρακτικό.

Ένα μεγάλο ταξίδι δεν κρίνεται μόνο από τον κινητήρα. Κρίνεται από το πόσο ξεκούραστα φτάνεις στον προορισμό. Εδώ το νέο Kodiaq δείχνει τον πιο ώριμο χαρακτήρα του, με έμφαση στην άνεση, την τεχνολογία και την ποιότητα ζωής μέσα στην καμπίνα. Η βασική έκδοση Selection διαθέτει infotainment 13 ιντσών με Navigation, KESSY Advanced με συναγερμό, ηλεκτρονικά ελεγχόμενο κλιματισμό τριών ζωνών, ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, προβολείς LED με δυναμική ρύθμιση δέσμης και συστήματα όπως Side Assist και Rear Traffic Alert. Αυτά είναι στοιχεία που έχουν νόημα στην καθημερινότητα, αλλά ακόμη περισσότερο στο ταξίδι. Ο τριζωνικός κλιματισμός κρατά όλους τους επιβάτες πιο άνετους, το μεγάλο infotainment κάνει πιο εύκολη την πλοήγηση, ενώ τα συστήματα υποβοήθησης μειώνουν την κόπωση του οδηγού.

Το νέο Skoda Kodiaq ξεκινά στην Ελλάδα από 40.950 ευρώ, στην έκδοση Selection 1.5 TSI m-HEV 150 PS DSG7. Ωστόσο, η έκδοση που μας ενδιαφέρει εδώ, δηλαδή η Selection 2.0 TDI 193 PS DSG7 4×4, κοστίζει από 52.950 ευρώ. Για όσους θέλουν πιο δυναμική εμφάνιση και πιο πλούσιο προφίλ εξοπλισμού, υπάρχει και η Sportline 2.0 TDI 193 PS DSG7 4×4, με τιμή από 59.950 ευρώ. Η έκδοση Sportline τονίζει περισσότερο τον σπορ χαρακτήρα του μοντέλου, με πιο έντονη σχεδίαση και πιο δυναμική εικόνα. Η γκάμα περιλαμβάνει επίσης τον 1.5 TSI m-HEV 150 PS DSG7, τον 1.5 TSI iV Plug-in Hybrid 204 PS DSG, τον 2.0 TDI 150 PS DSG7, καθώς και την κορυφαία RS 2.0 TSI 265 PS DSG7 4×4. Όμως, για πραγματικά μεγάλα ταξίδια με φορτίο, η έκδοση 2.0 TDI 193 PS 4×4 είναι αυτή που δείχνει πιο ολοκληρωμένη.

Σε μια εποχή που τα diesel έχουν περιοριστεί σημαντικά, το Kodiaq θυμίζει γιατί ο συγκεκριμένος τύπος κινητήρα παραμένει πολύ δυνατός σε μεγάλα SUV. Η κατανάλωση των 6,0-6,1 λτ./100 χλμ. είναι εξαιρετικά λογική για αυτοκίνητο με 193 ίππους, 400 Nm, τετρακίνηση και τόσο μεγάλο αμάξωμα. Στον αυτοκινητόδρομο, εκεί όπου ένα diesel δουλεύει στο ιδανικό του πεδίο, το Kodiaq μπορεί να προσφέρει μεγάλη αυτονομία, άνετη λειτουργία και χαμηλότερο κόστος χρήσης σε σχέση με αντίστοιχα βενζινοκίνητα SUV. Αυτό είναι σημαντικό για όσους κάνουν συχνά μεγάλες αποστάσεις ή φορτώνουν το αυτοκίνητο για διακοπές, ταξίδια και οικογενειακές εξορμήσεις.

Το Kodiaq δεν βασίζεται μόνο στους χώρους και στον κινητήρα του. Η Skoda έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στα συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης. Το μοντέλο προσφέρει έως και 9 αερόσακους, ενώ διαθέτει συστήματα όπως ABS, EBD, ASR, EDL, XDS+, Hill-Hold Control, παρακολούθηση πίεσης ελαστικών και τεχνολογίες υποβοήθησης που κάνουν την οδήγηση πιο ασφαλή. Το Travel Assist μπορεί να αναλαμβάνει μερικό έλεγχο του οχήματος, κάνοντας πιο ξεκούραστη την κίνηση στον αυτοκινητόδρομο. Σε ένα αυτοκίνητο που είναι φτιαγμένο για αποστάσεις, τέτοιου είδους τεχνολογίες δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ουσιαστικό κομμάτι της συνολικής εμπειρίας. Η τετρακίνηση προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο σιγουριάς. Δεν χρειάζεται να κινείσαι καθημερινά σε δύσβατα εδάφη για να την εκτιμήσεις. Αρκεί ένας βρεγμένος δρόμος, μια απότομη ανηφόρα, ένα χωμάτινο πέρασμα προς παραλία ή ένα ταξίδι στο βουνό για να καταλάβεις τη διαφορά.

Το Skoda Kodiaq 2.0 TDI 193 PS DSG7 4×4 είναι ένα από τα πιο ολοκληρωμένα diesel SUV για οικογενειακά ταξίδια και καλοκαιρινές διακοπές. Έχει δυνατό κινητήρα, αυτόματο κιβώτιο, τετρακίνηση, πραγματικά μεγάλο πορτμπαγκάζ 910 λίτρων, άνετο εσωτερικό και πλούσιο τεχνολογικό υπόβαθρο. Δεν είναι το φθηνότερο SUV της αγοράς, ούτε προσπαθεί να είναι. Είναι όμως ένα αυτοκίνητο που δικαιολογεί τον ρόλο του ως μεγάλο οικογενειακό ταξιδιάρικο SUV. Με τιμή από 52.950 ευρώ στην έκδοση Selection 2.0 TDI 193 PS DSG7 4×4, απευθύνεται σε όσους θέλουν ένα αυτοκίνητο για πολλά χιλιόμετρα, πολύ φορτίο και όλες τις εποχές του χρόνου. Για όσους ψάχνουν ένα πραγματικά ικανό diesel SUV για διακοπές, το Kodiaq είναι από τις πιο σοβαρές επιλογές της κατηγορίας.

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