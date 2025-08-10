Το καύσιμο που όλοι έχουν ξεγράψει πούλησε τον Ιούλιο στην Ελλάδα όσο και τα ηλεκτρικά – Επίσημα στοιχεία

Τα αυτοκίνητα με diesel πούλησαν στην Ελλάδα τον Ιούλιο όσο και τα ηλεκτρικά! Δες τα επίσημα στοιχεία του ΣΕΑΑ.

Το diesel είχε μερίδιο 4,3% στις ταξινομήσεις Ιουλίου 2025 , σχεδόν όσο και τα ηλεκτρικά (4,5%)

Παρά την πτώση και των δύο σε σχέση με πέρυσι, η απόσταση μεταξύ τους σχεδόν μηδενίστηκε

Το diesel παραμένει ζωντανό λόγω κόστους και εύρους χρήσης – κυρίως σε επαγγελματικά

Τα ηλεκτρικά αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω καθυστερήσεων στα προγράμματα επιδότησης και υψηλού κόστους

Τα υβριδικά (HEV) είναι ο ξεκάθαρος νικητής του Ιουλίου με 52,9%

Diesel και ηλεκτρικά στο ίδιο επίπεδο

Μπορεί πολλοί να το έχουν ξεγράψει, όμως το πετρέλαιο εξακολουθεί να πουλά στην Ελλάδα – τουλάχιστον όσο και τα ηλεκτρικά. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΣΕΑΑ για τον Ιούλιο 2025, το μερίδιο αγοράς των πετρελαιοκίνητων έφτασε το 4,3%, ενώ εκείνο των αμιγώς ηλεκτρικών (BEV) έφτασε το 4,5%.

Η διαφορά μεταξύ τους είναι μόλις 0,2 ποσοστιαίες μονάδες, ουσιαστικά αμελητέα, κάτι που κανείς δεν θα περίμενε με βάση τη δημόσια συζήτηση για το τέλος του diesel.

Απότομη πτώση και για τα δύο καύσιμα

Αν και κοντά μεταξύ τους, και οι δύο τεχνολογίες παρουσίασαν πτώση σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024:

Το diesel έπεσε από 6,2% στο 4,3% (-1,9 μονάδες)

Τα BEV από 7,2% στο 4,5% (-2,7 μονάδες)

Η εικόνα αυτή αντικατοπτρίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν αμφότερες οι κατηγορίες. Για το πετρέλαιο, είναι κυρίως η σταδιακή απόσυρση και η αρνητική εικόνα του στις πόλεις. Για τα ηλεκτρικά, όμως, η πτώση είναι πιο ανησυχητική, δεδομένου του momentum που είχε δημιουργηθεί.

Γιατί το diesel κρατά ακόμη;

Παρά την πτωτική του πορεία, το diesel:

Συνεχίζει να προσφέρεται σε επαγγελματικά μοντέλα (βαν, SUV, pick-up)

Παραμένει αποδοτικό για μεγάλες αποστάσεις και ταξίδια

Είναι οικονομικότερο σε κατανάλωση σε σχέση με τη βενζίνη

Ακόμα και αν το μερίδιό του έχει πέσει στο 3,1% για το επτάμηνο του 2025, από 8,8% το 2024, εξακολουθεί να υπάρχει χώρος για πετρελαιοκίνητα στην αγορά – ειδικά σε συγκεκριμένα κοινά.

Τα ηλεκτρικά δεν είχαν καλό Ιούλιο

Η πτώση των πωλήσεων των ηλεκτρικών αυτοκινήτων έρχεται σε μια περίοδο αστάθειας για την κατηγορία. Μετά το μπέρδεμα με το “Κινούμαι Ηλεκτρικά” και τις καθυστερήσεις, πολλοί καταναλωτές πάγωσαν τις αποφάσεις τους, ενώ άλλοι βρέθηκαν ξαφνικά “ξεκρέμαστοι”, με το κράτος να τους λέει ότι δεν δικαιούνται επιδότηση, ενώ έχουν ήδη αγοράσει.

Επιπλέον, οι υψηλές τιμές, η ανησυχία για την αυτονομία και η έλλειψη επαρκούς δικτύου φόρτισης εκτός μεγάλων αστικών κέντρων παραμένουν σημαντικά εμπόδια.

Οι πραγματικοί νικητές: τα υβριδικά

Όσο diesel και ηλεκτρικά παλεύουν στο 4%, τα υβριδικά HEV κυριαρχούν με 52,9% μερίδιο τον Ιούλιο – σημειώνοντας άνοδο 8,1 μονάδων σε σχέση με πέρυσι. Είναι σαφές ότι οι καταναλωτές προτιμούν τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών, αλλά χωρίς περιορισμούς χρήσης ή φόρτισης.

Τι κρατάμε;

Το πετρέλαιο (diesel) διατηρεί απρόσμενα μερίδιο 4,3% – ίδιο σχεδόν με τα ηλεκτρικά

Η πτώση των BEV δείχνει προβλήματα στη μετάβαση, παρά τις επιδοτήσεις

Τα υβριδικά (HEV) συνεχίζουν την κυριαρχία τους, με πάνω από 50% μερίδιο

Η αγορά δείχνει να μεταβαίνει μεν, αλλά όχι τόσο γρήγορα όσο προβλεπόταν

