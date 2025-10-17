quattroruote-icon
ΑΓΟΡΑ

Το KIA των 15.890 ευρώ που πουλάει περισσότερο από Toyota C-HR στην Ελλάδα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 17.10.2025
Στέλιος Παππάς


Σύμφωνα με τον ΣΕΑΑ, το συγκεκριμένο KIA με 2.904 ταξινομήσεις το 2025 ξεπερνά το Toyota C-HR. Δες γιατί το προσιτό μοντέλο κερδίζει.

Ένα «ταπεινό» μίνι της κατηγορίας Α κερδίζει –στο σύνολο του 2025 μέχρι και τον Σεπτέμβριο– ένα από τα πιο ισχυρά ονόματα των C-SUV. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΑΑ, το KIA Picanto έχει φτάσει τις 2.904 ταξινομήσεις στο 9μηνο, ξεπερνώντας το Toyota C-HR που μετρά 2.697. Ναι, μιλάμε για δύο τελείως διαφορετικές κατηγορίες, αλλά η είδηση είναι σαφής: σε μια δύσκολη και ακριβή αγορά, η προσιτή τιμή και το χαμηλό κόστος χρήσης φέρνουν αποτελέσματα.

Τι δείχνουν τα νούμερα

Έτος έως Σεπτέμβριο 2025: Picanto 2.904 ταξινομήσεις – C-HR 2.697 ταξινομήσεις

Μόνο Σεπτέμβριος: Picanto 157 – C-HR 455 (ο Ιάπωνας «έτρεξε» δυνατά τον μήνα, αλλά στο σύνολο μένει πίσω)

Η εικόνα αποτυπώνει και μια πραγματικότητα της αγοράς: πολλοί οδηγοί αναζητούν ετοιμοπαράδοτες, οικονομικές λύσεις πόλης που δεν τιμωρούνται φορολογικά, ειδικά όταν το νέο αυτοκίνητο έχει «ξεχειλώσει» σε τιμές.

Toyota C-HR

Γιατί «περπατάει» το Picanto

Η KIA κρατά ζωντανό το value-for-money χωρίς εκπτώσεις στην ουσία. Η βασική έκδοση 1.0 DPI:

  • ξεκινά από 15.890 €,
  • καίει 5,2 lt/100 km (WLTP),
  • εκπέμπει 118 g/km CO₂ (δεν πληρώνει τέλη),
  • και συνοδεύεται από 7ετή εργοστασιακή εγγύηση.

KIA PICANTO

Παρά το μικρό αποτύπωμα, το Picanto δεν δείχνει «βασικό»: LED φώτα ημέρας, έξυπνοι αποθηκευτικοί χώροι, 255 λίτρα πορτμπαγκάζ, καλή εργονομία πόλης και –κυρίως– γεμάτος βασικός εξοπλισμός ασφάλειας (FCA, LKA, αυτόματο φρενάρισμα, 6 αερόσακοι, ESP/VSM κ.ά.). Είναι δηλαδή ένα αυτοκίνητο που αγοράζεται με το μυαλό, ειδικά για καθημερινές μετακινήσεις, νέους οδηγούς ή ως δεύτερο όχημα οικογένειας.

Και το C-HR;

Το Toyota C-HR παίζει σε άλλη κατηγορία (C-SUV). Υβριδική γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, premium αίσθηση και σαφώς υψηλότερη τιμή. Είναι brand-power μοντέλο, με πολύ ισχυρή ζήτηση στους εταιρικούς στόλους και στους ιδιώτες που θέλουν στιλ και οικονομία υβριδικού σε crossover αμάξωμα. Γι’ αυτό και ο Σεπτέμβριος το βρήκε μπροστά σε μηνιαίο ρυθμό. Όμως, το σύνολο του έτους μέχρι τώρα δείχνει πόσο κρίσιμος είναι ο παράγοντας απόκτησης κάτω από 16.000 €.

Δύο διαφορετικοί κόσμοι – δύο επιτυχημένες συνταγές. Το C-HR συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στα C-SUV. Αλλά το Picanto αποδεικνύει πως, όταν το πορτοφόλι «σφίγγει», ένα τίμιο, οικονομικό και καλά εξοπλισμένο αυτοκίνητο πόλης μπορεί να γράψει μεγαλύτερους όγκους ακόμη και από ένα «βαρύ» όνομα της αγοράς.

Τι κρατάμε;

  • Picanto vs C-HR στο 9μηνο: 2.904 vs 2.697 ταξινομήσεις – το KIA προηγείται συνολικά.
  • Το κόστος κτήσης και χρήσης παραμένουν καθοριστικοί παράγοντες στις πωλήσεις.
  • Το C-HR κερδίζει σε μηνιαία δυναμική (Σεπτέμβριος), αλλά το Picanto «παίζει» με τιμή-συντήρηση-φόρους και πείθει τη μαζική αγορά.

Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
Πρόσφατες Ειδήσεις