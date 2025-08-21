Το κινεζικό 7-θέσιο που έχει 217 PS και καίει 1,2 lt/100km – Κοστίζει 32.500 ευρώ

Η αναζήτηση για ένα οικογενειακό 7-θέσιο SUV με χαμηλή κατανάλωση και προσιτή τιμή βρίσκει απάντηση σε μια νέα κινεζική πρόταση.

Το DFSK E5 είναι το νέο plug-in υβριδικό SUV 7 θέσεων στην Ελλάδα.

Συνδυάζει βενζινοκινητήρα 102 PS με ηλεκτροκινητήρα 177 PS, αποδίδοντας 217 PS.

Κατανάλωση μόλις 1,2 lt/100 km με ηλεκτρική αυτονομία έως 87 km.

Πλούσιος εξοπλισμός άνεσης και τεχνολογίας, με τιμή 32.500 ευρώ.

Ένα νέο πρόσωπο στην κατηγορία

Η κατηγορία των μεγάλων οικογενειακών SUV ενισχύεται με μια πρόταση που συνδυάζει χώρους, τεχνολογία και εντυπωσιακή οικονομία καυσίμου. Το DFSK E5 έρχεται για να καλύψει τις ανάγκες εκείνων που αναζητούν ένα 7-θέσιο με την άνεση ενός SUV, με το πλεονέκτημα της plug-in υβριδικής τεχνολογίας.

Σχεδίαση με έμφαση στην πρακτικότητα

Το E5 έχει διαστάσεις που το τοποθετούν στη μεσαία-μεγάλη κατηγορία SUV. Η σχεδίασή του είναι λιτή αλλά σύγχρονη, με δυναμικά φωτιστικά σώματα, μεγάλη μάσκα και έντονα τονισμένους θόλους τροχών. Οι ζάντες 19 ιντσών δίνουν σιγουριά στο δρόμο, ενώ η πανοραμική γυάλινη οροφή επιτρέπει στο εσωτερικό να πλημμυρίζει από φως.

Στο πίσω μέρος, η πόρτα ανοίγει ηλεκτρικά, διευκολύνοντας την πρόσβαση στο πορτμπαγκάζ, ενώ το γενικό προφίλ είναι ισορροπημένο, δίνοντας έμφαση τόσο στην αισθητική όσο και στη λειτουργικότητα.

Εσωτερικό για επτά

Η καμπίνα του DFSK E5 έχει διαμόρφωση 2+3+2 θέσεων, προσφέροντας άνεση σε επτά επιβάτες. Τα καθίσματα είναι δερμάτινα, με ηλεκτρικές ρυθμίσεις και θέρμανση στις μπροστινές θέσεις. Στο κέντρο του ταμπλό δεσπόζει μια μεγάλη οθόνη αφής 12,3 ιντσών, ενώ ο οδηγός έχει μπροστά του ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών.

Το εσωτερικό είναι σύγχρονο και καλά εξοπλισμένο: διζωνικός κλιματισμός, κάμερα 360 μοιρών, σύστημα πλοήγησης, Android Auto και Apple CarPlay, αλλά και πλήθος θυρών USB για όλους τους επιβάτες. Με αναδιπλωμένα τα πίσω καθίσματα, οι χώροι φόρτωσης είναι υπεραρκετοί για οικογενειακές ανάγκες.

Υβριδική τεχνολογία

Στην καρδιά του DFSK E5 βρίσκεται ένας συνδυασμός βενζινοκινητήρα 1.5 λίτρων με 102 PS και ηλεκτροκινητήρα 177 PS. Η συνολική ισχύς φτάνει τα 217 PS, τιμή ικανή να κινήσει με άνεση το επταθέσιο αμάξωμα.

Η μπαταρία των 17,5 kWh επιτρέπει ηλεκτρική αυτονομία 70 έως 87 km, καλύπτοντας με ευκολία τις καθημερινές μετακινήσεις εντός πόλης χωρίς καύσιμο. Όταν εξαντληθεί, το αυτοκίνητο λειτουργεί ως κλασικό υβριδικό, διατηρώντας την κατανάλωση σε εντυπωσιακά χαμηλά επίπεδα.

Η μέση τιμή κατανάλωσης σύμφωνα με τον κύκλο WLTP είναι μόλις 1,2 lt/100 km, κάτι που το καθιστά από τα πιο οικονομικά SUV της κατηγορίας του.

Στον δρόμο

Το 7-θέσιο E5 έχει προσανατολισμό στην άνεση. Η ανάρτηση είναι ρυθμισμένη για να απορροφά τις ανωμαλίες, ενώ η αίσθηση στον δρόμο είναι στιβαρή και ήρεμη. Η τετρακίνηση δεν υπάρχει, αλλά η ροπή του ηλεκτροκινητήρα προσφέρει άμεση απόκριση στις χαμηλές ταχύτητες, κάνοντας το αυτοκίνητο εύχρηστο τόσο στην πόλη όσο και σε ταξίδι.

Η ησυχία στην καμπίνα είναι χαρακτηριστική όταν κινείται αμιγώς ηλεκτρικά, προσφέροντας μια premium αίσθηση που δεν περιμένει κανείς από ένα SUV με αυτή την τιμή.

Τιμή και τοποθέτηση

Με τιμή 32.500 ευρώ, το DFSK E5 τοποθετείται σε ένα σημείο της αγοράς όπου τα περισσότερα επταθέσια SUV κοστίζουν σημαντικά ακριβότερα. Ο εξοπλισμός του είναι πλούσιος, η υβριδική τεχνολογία προηγμένη, ενώ η πρακτικότητα του επταθέσιου εσωτερικού το καθιστά ιδιαίτερα δελεαστικό για οικογένειες.

Η DFSK κάνει έτσι μια πολύ δυνατή είσοδο στην ελληνική αγορά, προσφέροντας ένα αυτοκίνητο που συνδυάζει χώρους, οικονομία και τεχνολογία σε τιμή-έκπληξη.

Τι κρατάμε;

Το DFSK E5 είναι ένα plug-in υβριδικό 7-θέσιο SUV

Αποδίδει 217 PS από συνδυασμό βενζίνης και ηλεκτρικού μοτέρ.

Έχει ηλεκτρική αυτονομία έως 87 km και κατανάλωση μόλις 1,2 lt/100 km.

Διαθέτει πλούσιο εξοπλισμό άνεσης και τεχνολογίας.

Στα 32.500 ευρώ, προσφέρει εξαιρετικό value for money για την κατηγορία.

