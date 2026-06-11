Το κορυφαίο Audi RS3 όλων των εποχών ήρθε στην Ελλάδα – Σχεδόν ίδια τιμή με Porsche Cayenne

Το Audi RS3 δεν ήταν ποτέ ένα συνηθισμένο hot hatch, όμως η νέα συλλεκτική έκδοση Competition Limited ανεβάζει τον πήχη σε επίπεδα που μέχρι πρόσφατα συναντούσαμε μόνο σε πολύ ακριβότερα μοντέλα.

Υπάρχουν αυτοκίνητα που αγοράζεις με τη λογική και υπάρχουν αυτοκίνητα που αγοράζεις γιατί φοβάσαι ότι ίσως να μην υπάρξουν ποτέ ξανά. Και κάπου εδώ βρίσκεται το νέο Audi RS3 Competition Limited, μία έκδοση που μοιάζει περισσότερο με αποχαιρετιστήριο γράμμα στον θρυλικό πεντακύλινδρο κινητήρα της Audi παρά με ένα ακόμη ειδικό μοντέλο περιορισμένης παραγωγής. Το Audi RS3 δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Εδώ και χρόνια αποτελεί το απόλυτο «όπλο τσέπης» της Audi Sport, συνδυάζοντας επιδόσεις supercar με διαστάσεις καθημερινού hatchback ή sedan. Η νέα έκδοση Competition Limited όμως ανεβάζει τον πήχη ακόμη ψηλότερα, με την Audi να γιορτάζει τα 50 χρόνια του πεντακύλινδρου κινητήρα της παρουσιάζοντας ίσως το πιο ολοκληρωμένο RS3 που κατασκεύασε ποτέ. Και πλέον είναι διαθέσιμο και στην ελληνική αγορά.

Η παραγωγή του περιορίζεται σε μόλις 750 μονάδες παγκοσμίως, αριθμός που από μόνος του αρκεί για να δημιουργήσει συλλεκτική αξία. Από αυτές, οι 585 είναι Sportback και οι υπόλοιπες 165 Sedan. Η Audi δεν αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο μοντέλο ως μία ακόμη έκδοση εξοπλισμού αλλά ως ένα πραγματικό συλλεκτικό αντικείμενο, κάτι που γίνεται εμφανές τόσο από τις αλλαγές όσο και από την τιμή του. Και ίσως υπάρχει ακόμη ένας λόγος που το κάνει τόσο ξεχωριστό. Ο εμβληματικός 2.5 TFSI πεντακύλινδρος δεν συμβαδίζει εύκολα με τις επόμενες προδιαγραφές Euro 7, κάτι που σημαίνει ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο μπορεί να αποτελέσει το κύκνειο άσμα ενός κινητήρα που έγραψε ιστορία από την εποχή του Audi Quattro μέχρι σήμερα.

Κάτω από το καπό παραμένει ο γνώριμος κινητήρας των 400 ίππων και των 500 Nm ροπής. Οι επιδόσεις συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν, με το 0-100 km/h σε μόλις 3,8 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 290 km/h. Το ενδιαφέρον όμως δεν βρίσκεται στους αριθμούς. Οι μηχανικοί της Audi Sport επέλεξαν να μην κυνηγήσουν περισσότερη ισχύ αλλά καλύτερη οδηγική αίσθηση. Για πρώτη φορά σε RS3 συναντάμε εργοστασιακή coilover ανάρτηση, πλήρως ρυθμιζόμενη, με χαμηλότερο ύψος κατά 10 χιλιοστά. Παράλληλα, το πίσω μέρος διαθέτει πιο σκληρή αντιστρεπτική δοκό και αναβαθμισμένα ελατήρια, ώστε το αυτοκίνητο να είναι πιο άμεσο στις αλλαγές κατεύθυνσης και πιο αποτελεσματικό όταν πιέζεται πραγματικά. Με λίγα λόγια, δεν είναι απλώς ένα γρήγορο RS3. Είναι το πιο «οδηγοκεντρικό» RS3 που έχει παρουσιαστεί μέχρι σήμερα.

Σε μια εποχή όπου οι κατασκευαστές προσπαθούν να κάνουν τα αυτοκίνητα πιο αθόρυβα, η Audi έκανε ακριβώς το αντίθετο. Οι Γερμανοί αφαίρεσαν μέρος της ηχομόνωσης ανάμεσα στον κινητήρα και την καμπίνα, επιτρέποντας στον χαρακτηριστικό ήχο του πεντακύλινδρου να φτάνει πιο έντονα στα αυτιά των επιβατών. Παράλληλα, η RS Sport Exhaust διαθέτει νέα χαρτογράφηση, με τις βαλβίδες να ανοίγουν νωρίτερα στα προγράμματα Dynamic, RS Performance και RS Torque Rear. Το αποτέλεσμα είναι ακριβώς αυτό που περιμένει κανείς από έναν κινητήρα που έχει συνδεθεί όσο λίγοι με την ιστορία του motorsport.

Οι αλλαγές δεν σταματούν στο πλαίσιο. Το Audi RS3 Competition Limited εξοπλίζεται στάνταρ με carbon ceramic φρένα, ενώ μπορεί να συνδυαστεί με τα διάσημα Pirelli P Zero Trofeo R για όσους σκοπεύουν να το επισκεφθούν συχνά σε track day. Οι σφυρήλατες ζάντες των 19 ιντσών σε χρυσαφί απόχρωση αποτελούν ίσως το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της εμφάνισής του, ενώ splitter, diffuser, αεροτομή και διάφορες ακόμη λεπτομέρειες είναι κατασκευασμένες από carbon. Στο εσωτερικό συναντάμε εντυπωσιακά RS bucket καθίσματα με carbon πλάτη, ειδικές επενδύσεις Dinamica, μοναδικές λεπτομέρειες χρωματισμού και φυσικά την αριθμημένη πλακέτα παραγωγής που επιβεβαιώνει τη συλλεκτική του ταυτότητα.

Το νέο Audi RS3 Competition Limited είναι ήδη διαθέσιμο στην ελληνική αγορά με τιμή 149.980 ευρώ. Ναι, πρόκειται για ένα εξαψήφιο ποσό που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θα φαινόταν αδιανόητο για ένα RS3. Από την άλλη πλευρά όμως μιλάμε για ένα αυτοκίνητο περιορισμένης παραγωγής, με πιθανότατα τον τελευταίο πεντακύλινδρο κινητήρα της Audi και με εξοπλισμό που ξεπερνά κατά πολύ το «απλό» RS3. Το ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι η τιμή του βρίσκεται πολύ κοντά στα 152.440 ευρώ που απαιτούνται σήμερα για μία βασική Porsche Cayenne στην Ελλάδα. Και κάπου εκεί γεννιέται το μεγάλο ερώτημα. Αν είχες περίπου 150.000 ευρώ διαθέσιμα, θα επέλεγες ένα πολυτελές SUV ή ένα από τα 750 πιθανώς τελευταίας γενιάς πεντακύλινδρα Audi που ίσως σε λίγα χρόνια θεωρείται συλλεκτικό;

Τι κρατάμε;