Το κορυφαίο οικογενειακό SUV της Ford με επιτόκιο από 0,9% – Καίει 5,3 lt/100km και έχει μηδενικά Τέλη

ΤΕΤΑΡΤΗ | 24.12.2025
Κώστας Γαμβρούλης
Η Ford προχωρά σε μια στρατηγική κίνηση που αλλάζει τις ισορροπίες στην κατηγορία των μεσαίων υβριδικών SUV

Σημαντική μείωση στην τιμή του Ford Kuga 2.5L FHEV, γεγονός που το καθιστά πιο προσιτό από ποτέ για τους ιδιώτες οδηγούς. Με νέα τιμή εκκίνησης τα 31.494 ευρώ, το αυτοφορτιζόμενο υβριδικό Kuga τοποθετείται πλέον στο ίδιο επίπεδο με τη βενζινοκίνητη έκδοση, καταργώντας ουσιαστικά κάθε οικονομικα αντικίνητρο για την επιλογή της υβριδικής τεχνολογίας.

Σημαντικά μειωμένο ετήσιο κόστος

Πέρα από τη νέα τιμή, το Ford Kuga 2.5L FHEV επωφελείται και από ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς. Τα τέλη κυκλοφορίας είναι μηδενικά, ενώ η ετήσια φορολογική επιβάρυνση για ιδιώτες οδηγούς περιορίζεται πλέον στα 100 ευρώ, από 655 ευρώ που ίσχυαν έως σήμερα.

Σε επίπεδο κατανάλωσης, το υβριδικό σύστημα εξασφαλίζει μέση τιμή 5,3 λίτρα/100 χλμ., προσφέροντας χαμηλό κόστος μετακίνησης τόσο στην πόλη όσο και στον αυτοκινητόδρομο. Η αυτονομία αγγίζει τα 900 χιλιόμετρα με ένα γέμισμα, ενισχύοντας τον οικογενειακό και ταξιδιωτικό χαρακτήρα του μοντέλου.

Ευκολότερη απόκτηση με χρηματοδότηση

Η Ford Motor Ελλάς ενισχύει περαιτέρω την ελκυστικότητα του μοντέλου μέσω προγραμμάτων Ford Finance με επιτόκιο από 0,9%, σε συνδυασμό με την εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect, προσφέροντας προβλέψιμο κόστος και αυξημένη σιγουριά στον ιδιοκτήτη.

Πλήρες υβριδικό σύστημα χωρίς φόρτιση

Το Ford Kuga 2.5L FHEV διαθέτει πλήρως αυτοφορτιζόμενο υβριδικό σύστημα, χωρίς ανάγκη εξωτερικής φόρτισης. Η μπαταρία επαναφορτίζεται μέσω της αναγεννητικής πέδησης και της λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα ως γεννήτριας κατά την επιβράδυνση.

Ο βενζινοκινητήρας 2.5 λίτρων λειτουργεί στον αποδοτικό κύκλο Atkinson και συνεργάζεται με έναν υδρόψυκτο ηλεκτροκινητήρα μόνιμου μαγνήτη και μπαταρία ιόντων λιθίου χωρητικότητας 1,1 kWh, τοποθετημένη χαμηλά στο δάπεδο για καλύτερη κατανομή βάρους. Το σύστημα συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο CVT, βελτιώνοντας την άνεση και την αποδοτικότητα.

Σύμφωνα με τη Ford, το Kuga 2.5L FHEV μπορεί να κινείται αμιγώς ηλεκτρικά έως και στο 64% των αστικών μετακινήσεων, μειώνοντας κατανάλωση και εκπομπές ρύπων.

Υβριδική τεχνολογία χωρίς συμβιβασμούς

Με την αναθεωρημένη τιμή, το μειωμένο φορολογικό κόστος και την αποδεδειγμένη υβριδική τεχνολογία, το Ford Kuga 2.5L FHEV τοποθετείται ως μία από τις πλέον ολοκληρωμένες και συμφέρουσες προτάσεις στην κατηγορία των μεσαίων οικογενειακών SUV.

Διαμορφώστε το δικό σας Ford Kuga 2.5L FHEV εδώ:

https://www.ford.gr/shop/next-steps/bp/mec-ice?catalogId=WSEAG-CTD-2024-KugaGRC202625

Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
