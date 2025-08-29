Το κορυφαίο premium οικογενειακό της BMW με 219 ευρώ/μήνα – Πρώτο σε πωλήσεις στην Ελλάδα

Η BMW γνωρίζει καλά τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς, επενδύοντας σε προγράμματα που κάνουν την απόκτηση ενός premium μοντέλου πιο προσιτή.

Premium hatchback με κορυφαία ποιότητα και τεχνολογία.

Διαθέσιμο από 219 €/μήνα μέσω χρηματοδότησης ή 252 €/μήνα με leasing.

Ενδεικτική αξία οχήματος: 29.410 ευρώ.

Οικονομικός κινητήρας βενζίνης με κατανάλωση 5,4–5,9 l/100 km και εκπομπές 121–135 g CO₂/km.

Πρώτο σε πωλήσεις στην κατηγορία premium compact στην Ελλάδα.

Η γερμανική πρόταση για την compact κατηγορία

Η αγορά αυτοκινήτου στην Ελλάδα δείχνει ξεκάθαρη προτίμηση σε premium επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, τεχνολογία και προσιτή χρηματοδότηση. Η BMW Σειρά 1 αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα: ένα αυτοκίνητο που έχει καταφέρει να κερδίσει το κοινό, οδηγώντας τις πωλήσεις στην κορυφή της κατηγορίας premium compact.

Η τελευταία γενιά προσφέρει δυναμική σχεδίαση, σύγχρονα μηχανικά σύνολα και πλούσιο εξοπλισμό. Το στοιχείο όμως που κάνει τη διαφορά είναι τα νέα προγράμματα χρηματοδότησης και leasing, τα οποία καθιστούν την απόκτηση μιας BMW πιο προσιτή από ποτέ.

Πόσο κοστίζει πραγματικά;

Σύμφωνα με τον επίσημο τιμοκατάλογο, η ενδεικτική αξία του οχήματος είναι 29.410 ευρώ. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν δύο βασικές επιλογές απόκτησης:

Χρηματοδότηση (All In. Simply You.) :

Μηνιαία δόση από 219 ευρώ , με προκαταβολή 11.530 ευρώ και τελική μεγάλη δόση 14.558 ευρώ .

Επιτόκιο 5,9%, διάρκεια 48 μηνών και συνολικό ποσό καταβολής 36.896 ευρώ (μαζί με ασφάλεια, προστασία δανείου, επέκταση εγγύησης και έξοδα φακέλου).

Leasing (BMW Leasing):

Μηνιαίο μίσθωμα από 252 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) για την έκδοση BMW 120, με αρχικό αυξημένο μίσθωμα 6.100 ευρώ, διάρκεια 36 μηνών και όριο 20.000 km/έτος.

Με λίγα λόγια, η πρόσβαση σε ένα premium μοντέλο όπως η Σειρά 1 γίνεται πιο εύκολη, χωρίς να χρειάζεται απαραίτητα μεγάλο κεφάλαιο για αγορά μετρητοίς.

Κινητήρες και τεχνολογία

Η BMW 120 εφοδιάζεται με κινητήρα βενζίνης που προσφέρει ιδανικό συνδυασμό επιδόσεων και οικονομίας. Η κατανάλωση κυμαίνεται στα 5,4–5,9 l/100 km (WLTP), ενώ οι εκπομπές CO₂ βρίσκονται μεταξύ 121–135 g/km.

Η απόδοση αυτή σημαίνει ότι παραμένει φιλικό στις καθημερινές μετακινήσεις αλλά και στα λειτουργικά κόστη, ενώ η δυναμική οδήγηση που χαρακτηρίζει κάθε BMW είναι παρούσα.

Εσωτερικό και εξοπλισμός

Στο εσωτερικό, η Σειρά 1 δείχνει ξεκάθαρα το premium DNA της BMW. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων, η οθόνη infotainment με το προηγμένο λειτουργικό της BMW, η δυνατότητα φωνητικών εντολών και η εργονομία καθιστούν την καθημερινότητα πιο εύκολη.

Η ποιότητα υλικών είναι υψηλή, με μαλακά πλαστικά, προσεγμένη συναρμολόγηση και αμέτρητες επιλογές εξατομίκευσης. Ο χώρος αποσκευών είναι επαρκής για την κατηγορία, ενώ η καμπίνα φιλοξενεί με άνεση μια οικογένεια.

Γιατί είναι πρώτο σε πωλήσεις;

Το γεγονός ότι η BMW Σειρά 1 είναι το πρώτο premium compact σε πωλήσεις στην Ελλάδα δεν είναι τυχαίο. Ο συνδυασμός προσιτών προγραμμάτων χρηματοδότησης, η ισορροπία μεταξύ οικονομίας και απόδοσης, καθώς και η premium αίσθηση στην καθημερινή χρήση την καθιστούν εξαιρετικά ελκυστική.

Σε μια αγορά όπου τα μικρομεσαία SUV έχουν κυριαρχήσει, η Σειρά 1 καταφέρνει να διατηρεί ισχυρή παρουσία, αποδεικνύοντας ότι το παραδοσιακό hatchback έχει ακόμη λόγο ύπαρξης.

Τι κρατάμε;

Η BMW Σειρά 1 παραμένει το πρώτο premium compact σε πωλήσεις στην Ελλάδα.

Η απόκτηση της είναι πιο προσιτή χάρη σε προγράμματα χρηματοδότησης από 219 €/μήνα ή leasing από 252 €/μήνα.

Ο κινητήρας της συνδυάζει οικονομία καυσίμου (5,4–5,9 l/100 km) με χαμηλές εκπομπές CO₂.

Προσφέρει το πλήρες πακέτο premium: σχεδίαση, τεχνολογία, ποιότητα και δυναμική οδήγηση.

