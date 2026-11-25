Μόλις 22 αυτοκίνητα χωρίζουν πλέον τη Mercedes GLC από τον κινεζικό αντίπαλό της στην ελληνική αγορά. Τον Οκτώβριο, μάλιστα, το μεγάλο SUV από την Κίνα έφτασε σχεδόν όσες ταξινομήσεις έκαναν η GLC και το Volvo XC60 μαζί.

Στις αρχές Οκτωβρίου, τέσσερα αυτοκίνητα χώριζαν το πέμπτο μοντέλο της κατηγορίας D-SUV από το έκτο στην ελληνική αγορά. Έναν μήνα αργότερα, το μοντέλο που κινδύνευε να χάσει την πέμπτη θέση είχε ανοίξει διαφορά από τον διώκτη του και είχε πλησιάσει τόσο κοντά στη Mercedes GLC, ώστε να διεκδικεί πλέον την τέταρτη. Πρόκειται για το Omoda 9, που έκλεισε τον Οκτώβριο με 83 ταξινομήσεις και έφτασε τις 463 από την αρχή του 2026. Η επίδοση έχει ενδιαφέρον και για τους αντιπάλους που βρίσκει κανείς γύρω του στον πίνακα του ΣΕΑΑ. Το Volvo XC60 έχει μείνει πίσω του κατά 105 αυτοκίνητα. Η Mercedes GLC βρίσκεται μπροστά του μόλις κατά 22. Και λίγο ψηλότερα, στην τρίτη θέση, βρίσκεται το Tesla Model Y, με προβάδισμα 70 ταξινομήσεων από το Omoda. Πώς διαμορφώθηκαν όμως αυτές οι αποστάσεις και πόσο διαφορετικός ήταν ο Οκτώβριος για καθένα από τα τέσσερα SUV;

Από τον Ιανουάριο έως και τον Οκτώβριο του 2026 ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα 485 Mercedes GLC, 463 Omoda 9 και 358 Volvo XC60. Η Mercedes διατηρεί την τέταρτη θέση στα D-SUV με μερίδιο 5,03%, ενώ το Omoda 9 ακολουθεί με 4,81%. Ανάμεσά τους μεσολαβούν μόλις 0,22 ποσοστιαίες μονάδες. Πιο πίσω, το Volvo XC60 συγκεντρώνει το 3,72% των ταξινομήσεων της κατηγορίας. Αξίζει να γυρίσουμε έναν μήνα πίσω, γιατί εκεί φαίνεται τι ακριβώς άλλαξε. Στο τέλος Σεπτεμβρίου, η GLC μετρούσε 425 ταξινομήσεις, το Omoda 9 είχε φτάσει τις 380 και το XC60 βρισκόταν στις 333. Το κινεζικό SUV, δηλαδή, απείχε σχεδόν εξίσου από τα δύο ευρωπαϊκά μοντέλα. Ήταν 45 αυτοκίνητα πίσω από τη Mercedes και 47 μπροστά από το Volvo. Με τις ταξινομήσεις του Οκτωβρίου, η απόσταση από τη GLC μειώθηκε στο μισό, ενώ το προβάδισμα έναντι του XC60 υπερδιπλασιάστηκε.

Από τις τρεις επιδόσεις του Οκτωβρίου, εκείνη που ξεχωρίζει είναι οι 83 ταξινομήσεις του Omoda 9, έναντι 60 της Mercedes GLC και 25 του Volvo XC60. Με άλλα λόγια, για κάθε τρία XC60 που έπαιρναν ελληνικές πινακίδες, ταξινομούνταν περίπου δέκα Omoda 9. Ακόμη πιο ενδεικτικό είναι ότι η Mercedes και το Volvo έφτασαν μαζί τα 85 αυτοκίνητα, μόλις δύο περισσότερα από το Omoda. Πόσο καλός ήταν, όμως, ο συγκεκριμένος μήνας για το ίδιο το μοντέλο; Στο εννεάμηνο ταξινομούνταν κατά μέσο όρο περίπου 42 Omoda 9 τον μήνα. Τον Οκτώβριο ο αριθμός αυτός σχεδόν διπλασιάστηκε, με αποτέλεσμα σχεδόν μία στις πέντε ταξινομήσεις του μοντέλου στο δεκάμηνο να καταγραφεί μέσα σε έναν μήνα. Το μερίδιό του στα D-SUV τον Οκτώβριο έφτασε έτσι το 6,57%, έναντι 4,75% της GLC και 1,98% του XC60.

Η παρουσία του Omoda 9 στην πέμπτη θέση αποκτά άλλο ενδιαφέρον αν κοιτάξει κανείς ποιος διεκδικεί την πρωτιά. Η BMW X2 προηγείται με 920 ταξινομήσεις, όμως ο πλησιέστερος αντίπαλός της είναι επίσης κινεζικός. Πρόκειται για το BYD Seal U, που έχει φτάσει τις 845 ταξινομήσεις και απέχει 75 αυτοκίνητα από τη BMW. Αυτά τα δύο μοντέλα έχουν απομακρυνθεί από τους υπόλοιπους, καθώς το τρίτο Tesla Model Y ακολουθεί με 533 ταξινομήσεις. Έτσι, ανάμεσα στα πέντε πρώτα D-SUV της ελληνικής αγοράς συναντάμε δύο γερμανικά μοντέλα, δύο κινεζικά και ένα αμερικανικό. Μάλιστα, BYD Seal U και Omoda 9 συγκεντρώνουν μαζί 1.308 ταξινομήσεις, δηλαδή περισσότερες από μία στις οκτώ στην κατηγορία τους. Η BYD διεκδικεί την πρώτη θέση από τη BMW, ενώ η Omoda έχει μπροστά της μια διαφορετική μάχη, σε ένα κομμάτι της κατάταξης όπου οι αποστάσεις είναι αισθητά μικρότερες.

Ο αντίπαλος που βρισκόταν μόλις τέσσερα αυτοκίνητα πίσω από το Omoda 9 στο τέλος Σεπτεμβρίου ήταν το Dacia Bigster. Τότε το σκορ ήταν 380 έναντι 376. Τον Οκτώβριο το Dacia πρόσθεσε 38 ταξινομήσεις και έφτασε τις 436 στο δεκάμηνο. Έτσι, το Omoda έχει πλέον μεγαλύτερο προβάδισμα από το έκτο Bigster, 27 αυτοκίνητα, από όσο είναι το έλλειμμά του έναντι της τέταρτης GLC. Με δύο μήνες να απομένουν για το κλείσιμο του 2026, αυτή είναι ίσως η πιο ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια της κατάταξης. Από τη Mercedes GLC στην τέταρτη θέση μέχρι το Dacia Bigster στην έκτη, η συνολική απόσταση είναι μόλις 49 ταξινομήσεις. Στη μέση βρίσκεται το Omoda 9, που τον Οκτώβριο κέρδισε 23 αυτοκίνητα έναντι της Mercedes. Για να κλείσει τη χρονιά μπροστά από τη GLC, χρειάζεται ακριβώς την ίδια διαφορά υπέρ του, αυτή τη φορά αθροιστικά για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο.