Το μεγάλο SUV της BYD που πουλάει φέτος περισσότερο από Dacia στην Ελλάδα

Η BYD φαίνεται πως όχι μόνο μπήκε δυναμικά στην ελληνική αγορά, αλλά ήδη καταφέρνει να αφήνει πίσω της παραδοσιακές ευρωπαϊκές δυνάμεις.

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το νέο BYD Seal U, το οποίο μέχρι στιγμής μέσα στο 2026 καταγράφει περισσότερες ταξινομήσεις στην κατηγορία D-SUV από το Dacia Bigster στην ελληνική αγορά. Το συγκεκριμένο SUV έχει έρθει στην Ελλάδα με πολύ επιθετική τιμολογιακή πολιτική, τεράστιους χώρους, πλούσιο εξοπλισμό και κυρίως με δύο τελείως διαφορετικές φιλοσοφίες κίνησης. Από τη μία υπάρχει η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση BEV και από την άλλη η plug-in hybrid εκδοχή DM-i, η οποία φαίνεται να έχει κεντρίσει ιδιαίτερα το ενδιαφέρον του ελληνικού κοινού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία ταξινομήσεων για το 2026, το BYD Seal U έχει ήδη φτάσει τις 303 ταξινομήσεις στην κατηγορία D-SUV, τη στιγμή που το Dacia Bigster βρίσκεται στις 182. Και εδώ υπάρχει ενδιαφέρον. Γιατί το Bigster θεωρητικά «παίζει» πολύ δυνατά στο value for money κομμάτι και παραδοσιακά η Dacia γνωρίζει καλά πώς να προσεγγίζει τον Έλληνα αγοραστή. Όμως η BYD φαίνεται πως κατάφερε να βρει ακριβώς το σημείο ισορροπίας ανάμεσα σε τιμή, τεχνολογία, premium αίσθηση και εξοπλισμό. Το αποτέλεσμα είναι πως το Seal U δεν αγοράζεται απλώς σαν «ένα ακόμη κινέζικο SUV». Πολλοί το βλέπουν πλέον ως κανονική εναλλακτική απέναντι σε ευρωπαϊκά, κορεατικά και ιαπωνικά μοντέλα.

Ένα από τα μεγαλύτερα ατού του BYD Seal U είναι πως διατίθεται τόσο ως αμιγώς ηλεκτρικό όσο και ως plug-in hybrid. Και αυτό ουσιαστικά επιτρέπει στη BYD να απευθυνθεί σε δύο τελείως διαφορετικά κοινά. Η ηλεκτρική έκδοση SEAL U BEV ξεκινά από 34.500 ευρώ στην έκδοση Comfort με μπαταρία 71,8 kWh, τιμή που περιλαμβάνει το Electric Bonus και την επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3». Πάνω από αυτή βρίσκεται η έκδοση Design με μεγαλύτερη μπαταρία 87 kWh και τελική τιμή 36.990 ευρώ. Η βασική Comfort αποδίδει κίνηση στους εμπρός τροχούς, επιταχύνει στα 100 χλμ./ώρα σε 9,3 δευτερόλεπτα και προσφέρει αυτονομία έως 420 χιλιόμετρα WLTP. Η μεγαλύτερη Design ανεβάζει την αυτονομία στα 500 χιλιόμετρα WLTP.

Παρόλα αυτά, στην Ελλάδα φαίνεται πως το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει το BYD Seal U DM-i. Και δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί. Η plug-in hybrid έκδοση ξεκινά από 35.990 ευρώ στην έκδοση Boost, ενώ η Comfort κοστίζει 37.990 ευρώ και η κορυφαία τετρακίνητη Design AWD φτάνει τις 42.500 ευρώ. Το ενδιαφέρον εδώ είναι πως η BYD δεν αντιμετωπίζει το plug-in hybrid σαν ένα «μεταβατικό» σύστημα. Το DM-i αποτελεί ουσιαστικά τον βασικό πυλώνα της στρατηγικής της εταιρείας αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Η έκδοση Comfort για παράδειγμα προσφέρει έως 125 χιλιόμετρα αμιγώς ηλεκτρικής αυτονομίας WLTP και συνδυαστική αυτονομία που φτάνει τα 1.125 χιλιόμετρα. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται το δυνατό χαρτί του μοντέλου. Γιατί στην καθημερινότητα πολλοί οδηγοί μπορούν να κινηθούν σχεδόν αποκλειστικά ηλεκτρικά μέσα στην πόλη, χωρίς άγχος φόρτισης σε μεγάλα ταξίδια. Η βασική Boost και η Comfort χρησιμοποιούν ατμοσφαιρικό 1.5 κινητήρα και αποδίδουν συνδυαστικά 218 ίππους, ενώ η κορυφαία Design AWD ανεβαίνει στους 324 ίππους χάρη στον turbo 1.5 κινητήρα και την τετρακίνηση. Η τελευταία ολοκληρώνει το 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 5,9 δευτερόλεπτα.

Ένα ακόμη στοιχείο που έχει παίξει μεγάλο ρόλο στην επιτυχία του μοντέλου είναι ο εξοπλισμός. Γιατί το BYD Seal U δεν έρχεται ως «γυμνό» SUV για να κρατήσει χαμηλά την τιμή. Ακόμη και οι βασικές εκδόσεις διαθέτουν μεγάλες περιστρεφόμενες οθόνες infotainment, ψηφιακό πίνακα οργάνων, ηλεκτρικά καθίσματα, πλήρες πακέτο συστημάτων ασφαλείας και πολύ πλούσιο τεχνολογικό υπόβαθρο. Στις πιο πλούσιες εκδόσεις συναντάμε την μεγάλη περιστρεφόμενη οθόνη 15,6 ιντσών, head-up display, ατμοσφαιρικό φωτισμό πολλαπλών χρωμάτων, ασύρματη φόρτιση κινητού, πανοραμική οροφή και ζάντες 19 ιντσών. Το εσωτερικό γενικά δίνει μια αρκετά premium εικόνα για τα δεδομένα της κατηγορίας, με πολύ καλούς χώρους και έμφαση στην άνεση. Και εδώ φαίνεται ξεκάθαρα πως η BYD δεν προσπαθεί απλώς να είναι «φθηνή». Προσπαθεί να δείξει ότι μπορεί να σταθεί απέναντι σε πολύ πιο καθιερωμένα brands.

Το πιο ενδιαφέρον ίσως δεν είναι καν οι ίδιες οι πωλήσεις του Seal U. Είναι το πόσο γρήγορα η BYD καταφέρνει να χτίσει παρουσία στην Ελλάδα. Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα έχει ήδη παρουσία σχεδόν σε όλες τις βασικές κατηγορίες, από μικρά hatchback μέχρι μεγάλα SUV, ενώ η γκάμα της μεγαλώνει συνεχώς με νέα BEV και DM-i μοντέλα. Και το Seal U μοιάζει αυτή τη στιγμή να είναι το μοντέλο που εκφράζει καλύτερα τη φιλοσοφία της εταιρείας. Μεγάλο SUV, σύγχρονη εικόνα, πολύ πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία, ηλεκτρικές και plug-in hybrid επιλογές και τιμές που βάζουν πίεση σε παραδοσιακούς παίκτες της αγοράς.

