Το μεγάλο SUV των 2,5 λίτρων που δεν πληρώνει Τέλη Κυκλοφορίας – Έχει φόρο μόνο 100 ευρώ/έτος

Το συγκεκριμένο Full Hybrid με κινητήρα 2,5 λίτρων δεν πληρώνει Τέλη Κυκλοφορίας και έχει φόρο πολυτελείας μόλις 100 ευρώ.

Το Ford Kuga Full Hybrid είναι μία από τις περιπτώσεις αυτοκινήτων που επωφελούνται σημαντικά από την αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού του φόρου πολυτελούς διαβίωσης. Παρότι χρησιμοποιεί κινητήρα 2,5 λίτρων, πλέον δεν αντιμετωπίζεται φορολογικά με την ίδια λογική που ίσχυε παλαιότερα, όταν ο κυβισμός ήταν ο βασικός παράγοντας επιβάρυνσης.

Η διαφορά είναι ουσιαστική. Ο ετήσιος φόρος πολυτελούς διαβίωσης για το υβριδικό Kuga μειώθηκε στα 100 ευρώ, από 665 ευρώ που ήταν με το προηγούμενο καθεστώς. Παράλληλα, λόγω των χαμηλών εκπομπών CO2, το μεγάλο SUV της Ford δεν πληρώνει Τέλη Κυκλοφορίας, στοιχείο που αλλάζει σημαντικά το συνολικό κόστος χρήσης.

Η περίπτωση του Kuga δείχνει γιατί η αλλαγή στη φορολόγηση των υβριδικών αυτοκινήτων με βάση τους ρύπους και όχι αποκλειστικά τον κυβισμό έχει πρακτική σημασία για την αγορά.

Από τα 665 ευρώ στα 100 ευρώ

Μέχρι πρόσφατα, ο κυβισμός αποτελούσε σημαντικό αντικίνητρο για αρκετούς αγοραστές που κοιτούσαν υβριδικά αυτοκίνητα με μεγαλύτερους ατμοσφαιρικούς κινητήρες. Αυτό αφορούσε και το Ford Kuga, το οποίο τόσο στην full hybrid όσο και στην plug-in hybrid έκδοση χρησιμοποιεί θερμικό κινητήρα 2.488 κ.εκ.

Με το παλαιότερο καθεστώς, η χωρητικότητα του κινητήρα μπορούσε να φέρει σημαντική ετήσια επιβάρυνση, ανεξάρτητα από το αν το αυτοκίνητο είχε χαμηλές εκπομπές ή κατανάλωνε λιγότερο καύσιμο στην πράξη.

Με τη νέα προσέγγιση, η εικόνα αλλάζει. Ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης για το Kuga περιορίζεται στα 100 ευρώ/έτος, αντί για 665 ευρώ. Αυτό σημαίνει ετήσιο όφελος 565 ευρώ για τον ιδιοκτήτη.

Γιατί δεν πληρώνει Τέλη Κυκλοφορίας

Το full hybrid Ford Kuga έχει εκπομπές CO2 που του επιτρέπουν να απαλλάσσεται από τα Τέλη Κυκλοφορίας. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι εκπομπές του διαμορφώνονται στα 122 g/km CO2, επίπεδο που το κρατά εντός του ορίου για μηδενικά Τέλη Κυκλοφορίας.

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί το αυτοκίνητο συνδυάζει μεγάλο αμάξωμα, οικογενειακό χαρακτήρα και υβριδικό σύστημα, χωρίς να δημιουργεί τις φορολογικές επιβαρύνσεις που παλαιότερα θα περίμενε κανείς από ένα SUV με κινητήρα 2,5 λίτρων.

Στην πράξη, ο ιδιοκτήτης έχει μόνο τον μειωμένο φόρο πολυτελούς διαβίωσης των 100 ευρώ και απαλλάσσεται από την ετήσια επιβάρυνση των Τελών Κυκλοφορίας.

Full hybrid χωρίς φόρτιση στην πρίζα

Το Ford Kuga FHEV είναι αυτοφορτιζόμενο υβριδικό. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται φόρτιση από πρίζα, καθώς η μπαταρία του συστήματος φορτίζει κατά την οδήγηση, κυρίως μέσω ανάκτησης ενέργειας στην επιβράδυνση και στο φρενάρισμα.

Το σύστημα συνδυάζει έναν ατμοσφαιρικό βενζινοκινητήρα 2,5 λίτρων με ηλεκτροκινητήρα, επιτρέποντας στο αυτοκίνητο να κινείται ηλεκτρικά σε αρκετές συνθήκες χαμηλής ταχύτητας. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο μέσα στην πόλη, όπου οι συχνές στάσεις και εκκινήσεις ευνοούν τη λειτουργία του υβριδικού συστήματος.

Το πλεονέκτημα για τον οδηγό είναι ότι δεν χρειάζεται να αλλάξει συνήθειες. Δεν υπάρχει καλώδιο, δεν απαιτείται wallbox και δεν χρειάζεται καθημερινός προγραμματισμός φόρτισης.

Κατανάλωση κάτω από 5 lt/100 km στην πόλη

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του full hybrid Kuga είναι η κατανάλωση. Σε αστικές συνθήκες, όπου το υβριδικό σύστημα μπορεί να αξιοποιήσει περισσότερο την ηλεκτρική υποβοήθηση, οι τιμές μπορούν να πέσουν κάτω από τα 5 lt/100 km.

Σε καθημερινή χρήση πόλης μπορεί να κινηθεί με 4,8 lt/100 km, ενώ σε μικτή χρήση πόλης και αυτοκινητοδρόμου η κατανάλωση ανεβαίνει ελαφρώς στα 6 lt/100 km, ανάλογα με το στιλ οδήγησης και τις συνθήκες.

Το μεγάλο ρεζερβουάρ των 54 λίτρων βοηθά και στην αυτονομία, η οποία μπορεί να πλησιάσει τα 900 km με ένα γέμισμα, όταν η χρήση είναι ήπια και το υβριδικό σύστημα λειτουργεί αποδοτικά.

Τιμή από 31.494 ευρώ

Το Ford Kuga FHEV έχει γίνει πιο ανταγωνιστικό και σε επίπεδο τιμής. Η προσθιοκίνητη full hybrid έκδοση είναι διαθέσιμη από 31.494 ευρώ, με εφαρμογή προωθητικής ενέργειας της αντιπροσωπείας ύψους 2.500 ευρώ.

Η συγκεκριμένη τιμή αφορά την έκδοση Titanium, η οποία λειτουργεί ως εισαγωγική αλλά δεν είναι φτωχή σε εξοπλισμό. Αντίθετα, προσφέρει αρκετά στοιχεία που συνήθως αναζητά ο αγοραστής ενός οικογενειακού SUV, τόσο σε άνεση όσο και σε τεχνολογία.

Ενδιαφέρον έχει και το γεγονός ότι η full hybrid έκδοση εμφανίζεται πλέον πιο συμφέρουσα ακόμη και σε σχέση με τη βενζινοκίνητη αυτόματη έκδοση του Kuga, η οποία τοποθετείται υψηλότερα στον τιμοκατάλογο.

Τι περιλαμβάνει η έκδοση Titanium

Η έκδοση Titanium του Ford Kuga FHEV προσφέρει πλούσιο βασικό εξοπλισμό. Μεταξύ άλλων διαθέτει:

προβολείς full LED,

ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών ,

, ράγες οροφής σε μαύρο ματ χρώμα,

διζωνικό αυτόματο κλιματισμό,

σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί,

κάμερα 360 μοιρών ,

, ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών ,

, σύστημα πολυμέσων SYNC 4 με οθόνη αφής 13,2 ιντσών ,

με οθόνη αφής , πλοήγηση,

δυνατότητα ασύρματων ενημερώσεων,

φωνητικές εντολές.

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