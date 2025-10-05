Το μεγάλο υβριδικό SUV που παίρνεις με 199 €/μήνα

Στον κόσμο των SUV, λίγες μάρκες έχουν το θάρρος να προτείνουν ένα μοντέλο που δείχνει πραγματικά «μεγάλο» χωρίς να ζητά υπέρογκα ποσά.

Η Dacia το επιχειρεί ξανά, με το ολοκαίνουργιο Bigster, το πιο ώριμο και τεχνολογικά εξελιγμένο SUV που παρουσίασε ποτέ. Και το κάνει με τρόπο απλό: με 199 €/μήνα, ένα οικογενειακό SUV περνά ξαφνικά στη σφαίρα του προσιτού.

Το κορυφαίο SUV της Dacia

Με μήκος πάνω από 4,6 μέτρα, το Bigster ανεβαίνει κατηγορία σε σχέση με το Duster. Η σχεδίαση ακολουθεί τη νέα ταυτότητα της Dacia — γωνιώδης, στιβαρή και καθαρή, με έντονη υπογραφή στα φώτα και αναλογίες που θυμίζουν concept car. Η στάση του στον δρόμο είναι δυναμική, με μακρύ καπό και έντονους ώμους, ενώ το πλαϊνό του προφίλ έχει εκείνη τη «τετράγωνη ειλικρίνεια» που δίνει κύρος χωρίς περιττές φιοριτούρες.

Το Bigster βασίζεται στην πλατφόρμα CMF-B, την ίδια που χρησιμοποιείται και σε άλλα μοντέλα του ομίλου Renault, προσαρμοσμένη όμως για μεγαλύτερο μεταξόνιο και δυνατότητα τετρακίνησης. Στόχος; Να προσφέρει χώρους και ευελιξία που δύσκολα θα βρεις σε SUV κάτω των 30.000 €.

Πληθώρα συστημάτων κίνησης

Η Dacia έχει καταλάβει πως το κοινό της ζητά επιλογές, όχι επιβολές. Έτσι, το Bigster διατίθεται με τέσσερις διαφορετικούς τύπους υβριδικής τεχνολογίας:

Η έκδοση Hybrid 155 (full hybrid) συνδυάζει βενζινοκινητήρα 1,6 λίτρων με δύο ηλεκτροκινητήρες και αυτόματο κιβώτιο πολλαπλών λειτουργιών. Η συνολική ισχύς φτάνει τους 155 ίππους , με δυνατότητα ηλεκτρικής οδήγησης έως και 80 % του χρόνου μέσα στην πόλη — και μέση κατανάλωση που πέφτει κάτω από 5 λτ/100 χλμ.

(full hybrid) συνδυάζει βενζινοκινητήρα 1,6 λίτρων με δύο ηλεκτροκινητήρες και αυτόματο κιβώτιο πολλαπλών λειτουργιών. Η συνολική ισχύς φτάνει τους , με δυνατότητα μέσα στην πόλη — και μέση κατανάλωση που πέφτει κάτω από 5 λτ/100 χλμ. Οι Mild Hybrid 130 και 140 , διαθέσιμες και σε 4×4, χρησιμοποιούν τούρμπο κινητήρες 1,2 λίτρων με 48V υποβοήθηση, προσφέροντας ισορροπία ανάμεσα σε κατανάλωση και ροπή.

, διαθέσιμες και σε 4×4, χρησιμοποιούν τούρμπο κινητήρες 1,2 λίτρων με 48V υποβοήθηση, προσφέροντας ισορροπία ανάμεσα σε κατανάλωση και ροπή. Τέλος, η Mild Hybrid-G 140 καίει και υγραέριο (LPG), χαρίζοντας αυτονομία πάνω από 1.000 χλμ και ακόμα χαμηλότερο κόστος χρήσης.

Η αίσθηση στο δρόμο θυμίζει Duster σε στιβαρότητα, αλλά με σαφώς πιο ήρεμη κύλιση, λιγότερο θόρυβο και πιο ώριμο πάτημα. Το Bigster δεν παριστάνει το premium SUV — και ακριβώς γι’ αυτό κερδίζει πόντους.

Εσωτερικό: απλό, εργονομικό, λειτουργικό

Η καμπίνα ακολουθεί τη νέα φιλοσοφία της Dacia: ανθεκτικά υλικά, εργονομία και πρακτικότητα. Ο πίνακας οργάνων είναι ψηφιακός 10 ιντσών, η κεντρική οθόνη αφής επίσης 10 ιντσών με Media Nav Live, και η συνδεσιμότητα υποστηρίζει πλήρως Android Auto και Apple CarPlay. Το ηχοσύστημα Arkamys 3D με έξι ηχεία προσφέρει αξιοπρεπή ακουστική, ενώ τα νέα YouClip σημεία στήριξης επιτρέπουν να τοποθετείς αξεσουάρ, ποτηροθήκες ή τραπεζάκι για τα παιδιά — μια ιδέα τόσο απλή, όσο και έξυπνη.

Οι χώροι; Τεράστιοι. Το πορτμπαγκάζ αγγίζει τα 702 λίτρα, με επίπεδο δάπεδο φόρτωσης και διπλή επιφάνεια. Οι πίσω επιβάτες απολαμβάνουν πολύ καλό χώρο για τα πόδια και το ύψος, με καθίσματα που στηρίζουν σωστά και επιπλέον θήκες για μικροαντικείμενα.

Τιμή και χρηματοδότηση

Η βασική έκδοση Bigster Essential Mild Hybrid 140 ξεκινά από 23.800 €, ενώ μέσω του προγράμματος Dacia Flex Finance προσφέρεται με δόση από 199 €/μήνα. Το ποσό αφορά χρηματοδότηση διάρκειας 48 μηνών, με τελική δόση 8.568 €, επιτόκιο 7,5 % και προκαταβολή περίπου 9.000 €.

Συνοδεύεται από 5 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης, κάτι που δίνει επιπλέον σιγουριά σε όσους κάνουν το βήμα προς ένα SUV νέας γενιάς.

Αν προσθέσεις και το γεγονός ότι η συντήρηση των υβριδικών Dacia είναι σχετικά προσιτή, το Bigster δεν φαίνεται απλώς φτηνό — φαίνεται σωστά υπολογισμένο.

Τι κρατάμε;

Πραγματικά μεγάλο SUV σε τιμή μικρομεσαίου

σε τιμή μικρομεσαίου Εκδόσεις για κάθε ανάγκη : full hybrid, mild hybrid και LPG

: full hybrid, mild hybrid και LPG Ευρύχωρη, πρακτική καμπίνα με σύγχρονα συστήματα συνδεσιμότητας

με σύγχρονα συστήματα συνδεσιμότητας Χρηματοδότηση 199 €/μήνα με πενταετή εγγύηση και λογικό κόστος χρήσης

