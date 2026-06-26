Το μικρό αυτοκίνητο πόλης των 15.990 ευρώ που ταπεινώνει τον ανταγωνισμό – Νο1 σε πωλήσεις

Σε μια αγορά που έχει γεμίσει SUV, crossover και ηλεκτρικά κάθε μεγέθους, τα πραγματικά μικρά αυτοκίνητα πόλης παραμένουν μια από τις πιο τίμιες και λογικές επιλογές για τον Έλληνα οδηγό.

Κερδίζουν γιατί κάνουν καλά τα απλά και καθημερινά: κινούνται εύκολα, παρκάρουν παντού, καίνε λίγο και κρατούν το κόστος αγοράς σε επίπεδα που ακόμη βγάζουν νόημα.

Το Kia Picanto είναι σήμερα ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της λογικής. Με τιμή που ξεκινά από 15.990 ευρώ, 7ετή εργοστασιακή εγγύηση και μια εικόνα που απέχει αρκετά από το «βασικό μικρό πόλης» του παρελθόντος, το κορεατικό μοντέλο δεν παίζει απλώς στην κατηγορία Α. Την έχει κάνει σχεδόν δική του υπόθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία ταξινομήσεων έως και τον Μάιο του 2026, το Picanto μετρά 1.601 ταξινομήσεις στην κατηγορία Α, με μερίδιο 53,51%, αφήνοντας πίσω του το Fiat Panda με 925 μονάδες και το Hyundai i10 με 376 μονάδες. Ακόμη και σε επίπεδο Μαΐου, το Picanto ήταν πρώτο με 630 ταξινομήσεις και μερίδιο 54,40%.

Η εμπορική εικόνα του Picanto γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρουσα αν δούμε τη συνολική κατηγορία Α, μαζί με τα A-SUV. Εκεί, το μικρό Kia παραμένει στην κορυφή με 1.601 μονάδες και μερίδιο 38,73%, μπροστά από το Fiat Panda και το Toyota Aygo X. Με άλλα λόγια, δεν μιλάμε απλώς για ένα μοντέλο που πουλάει καλά. Μιλάμε για ένα αυτοκίνητο που έχει καταφέρει να γίνει η βασική επιλογή όσων ψάχνουν κάτι πραγματικά μικρό, οικονομικό και εύκολο για καθημερινή χρήση. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Το Picanto παραμένει πιστό στη λογική του αυτοκινήτου πόλης, αλλά χωρίς να δείχνει παλιό ή φτωχό. Οι συμπαγείς του διαστάσεις το κάνουν πρακτικό στα στενά, εύκολο στο παρκάρισμα και βολικό στις καθημερινές μετακινήσεις, όμως η Kia έχει φροντίσει ώστε η εικόνα του να είναι αρκετά πιο δυναμική από όσο περιμένει κανείς σε αυτή την κατηγορία. Ειδικά στις πλουσιότερες εκδόσεις και στη GT-Line, το Picanto αποκτά πιο σπορ χαρακτήρα, με σχεδιαστικές λεπτομέρειες που το κάνουν να ξεχωρίζει χωρίς να χάνει τον αστικό του ρόλο. Η ίδια η Kia περιγράφει το νέο Picanto ως ένα αυτοκίνητο που «ταιριάζει παντού, ξεχωρίζει πάντα», με τιμή εκκίνησης από 15.990 ευρώ και με 7ετή εργοστασιακή εγγύηση. Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα προσθήκης προγράμματος 5 χρόνων service, σύμφωνα με το πρόγραμμα περιοδικής συντήρησης του οχήματος, αποκλειστικά στο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών της Kia.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο γνωστός βενζινοκινητήρας 1.0 MPI, με απόδοση 67 ίππων. Δεν είναι ένα αυτοκίνητο που θέλει να εντυπωσιάσει με επιδόσεις, ούτε αυτός είναι ο σκοπός του. Το ζητούμενο εδώ είναι η απλότητα, η οικονομία, η ευκολία στην καθημερινή χρήση και το χαμηλό κόστος ιδιοκτησίας. Η Kia αναφέρει ότι το Picanto διατίθεται με κινητήρα βενζίνης 1.0 MPI, με έμφαση στην αποδοτικότητα και στις μειωμένες εκπομπές CO2. Σε αυτή την κατηγορία, η απλότητα είναι πλεονέκτημα. Ο αγοραστής που κοιτάζει ένα μικρό αυτοκίνητο πόλης δεν ψάχνει απαραίτητα την πιο σύνθετη τεχνολογία. Ψάχνει κάτι που θα τον μετακινεί καθημερινά χωρίς άγχος, θα είναι εύκολο στο παρκάρισμα, θα έχει λογική κατανάλωση και δεν θα τον φορτώνει με περιττά κόστη. Εκεί ακριβώς πατάει το Picanto. Είναι ένα αυτοκίνητο που δεν προσποιείται ότι είναι κάτι άλλο. Είναι μικρό, πρακτικό, τίμιο και πλέον αρκετά μοντέρνο σε εικόνα και εξοπλισμό. Σημαντικό είναι επίσης ότι υπάρχουν και αυτόματες εκδόσεις, κάτι που στην πόλη έχει πραγματική αξία. Σε κίνηση, μποτιλιάρισμα, ανηφόρες και συνεχείς στάσεις, το αυτόματο κιβώτιο δεν είναι πολυτέλεια. Είναι άνεση. Και όταν μιλάμε για ένα αυτοκίνητο τέτοιου μεγέθους, που πιθανότατα θα περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του μέσα στον αστικό ιστό, αυτή η άνεση μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

Το δυνατό σημείο του Picanto είναι ότι δεν προσπαθεί να κερδίσει μόνο με την τιμή. Στο εσωτερικό υπάρχει έμφαση στη συνδεσιμότητα και στην καθημερινή πρακτικότητα, με τη Kia να αναφέρει ενσωμάτωση smartphone, θύρες φόρτισης στην καμπίνα και τεχνολογίες που ταιριάζουν στον σύγχρονο τρόπο ζωής. Το μοντέλο είναι συμβατό με Apple CarPlay και Android Auto, στοιχεία που πλέον δεν θεωρούνται πολυτέλεια, αλλά βασική ανάγκη για τον καθημερινό οδηγό. Η ασφάλεια είναι ένα ακόμη σημείο που ανεβάζει την αξία του αυτοκινήτου. Η Kia αναφέρει ότι το Picanto διαθέτει στον βασικό εξοπλισμό ένα ολοκληρωμένο πακέτο σύγχρονων συστημάτων υποβοήθησης της οδήγησης. Σε μια κατηγορία όπου παλαιότερα τέτοια συστήματα είτε απουσίαζαν είτε περιορίζονταν στις ακριβότερες εκδόσεις, αυτό είναι ένα στοιχείο που μετράει. Το μικρό μέγεθος δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνονται εκπτώσεις στην τεχνολογία ή στην προστασία των επιβατών.

Η βασική τιμή των 15.990 ευρώ αφορά το Kia Picanto Model Year 2026 στην έκδοση 1.0 67 PS Optimum, μετά την έκπτωση λιανικής των 700 ευρώ. Στην ίδια γκάμα, η έκδοση Premium διαμορφώνεται στις 16.690 ευρώ, ενώ η πιο σπορτίφ GT-Line κοστίζει 18.590 ευρώ. Για όσους θέλουν την ευκολία του αυτόματου κιβωτίου, το Optimum AUTO ξεκινά από 16.890 ευρώ, το Premium AUTO από 17.590 ευρώ και το GT-Line AUTO φτάνει τις 19.490 ευρώ. Παράλληλα, η γκάμα Kia Picanto Model Year 2027, η οποία διαθέτει In Cabin Camera, ξεκινά από τις 16.190 ευρώ για την έκδοση 1.0 67 PS Optimum, επίσης μετά την έκπτωση των 700 ευρώ. Η Premium κοστίζει 16.890 ευρώ, ενώ η GT-Line ανεβαίνει στις 18.790 ευρώ. Στις αυτόματες εκδόσεις του MY2027, οι τιμές διαμορφώνονται στις 17.090 ευρώ για το Optimum AUTO, στις 17.790 ευρώ για το Premium AUTO και στις 19.690 ευρώ για το GT-Line AUTO.

Πέρα από την τιμή, η 7ετής εργοστασιακή εγγύηση παραμένει ένα από τα πιο δυνατά επιχειρήματα της Kia. Η εγγύηση καλύπτει το καινούργιο αυτοκίνητο για 7 έτη ή 150.000 χλμ., όποιο από τα δύο έρθει πρώτο, κάτι που δίνει στον αγοραστή μεγαλύτερη σιγουριά και ενισχύει τη μεταπωλητική αξία του μοντέλου. Και κάπως έτσι εξηγείται γιατί το Picanto έχει καταφέρει να βρίσκεται τόσο ψηλά στις πωλήσεις. Δεν είναι μόνο η τιμή, ούτε μόνο η εγγύηση, ούτε μόνο το μέγεθος. Είναι ο συνδυασμός όλων αυτών. Το Kia Picanto παραμένει ένα από τα λίγα πραγματικά μικρά αυτοκίνητα πόλης που προσφέρουν λογικό κόστος αγοράς, μοντέρνα εικόνα, απλό βενζινοκινητήρα, αυτόματες επιλογές, σύγχρονο εξοπλισμό και μεγάλη εργοστασιακή κάλυψη. Σε μια εποχή που ακόμη και τα μικρά αυτοκίνητα έχουν ακριβύνει, το Picanto συνεχίζει να δείχνει γιατί η σωστή συνταγή δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται απλώς να ξέρει ακριβώς τι ζητά ο οδηγός της πόλης.

Τι κρατάμε;