Το μικρό Kia των 15.990 ευρώ που λάτρεψαν οι Έλληνες τον Απρίλιο

Η KIA μπορεί τα τελευταία χρόνια να έχει στρέψει μεγάλο μέρος της προσοχής της στα SUV και στα ηλεκτρικά μοντέλα, όμως στην ελληνική αγορά υπάρχει ένα μικρό αυτοκίνητο που συνεχίζει να κάνει τεράστιες πωλήσεις.

Και μάλιστα σε μια κατηγορία που παραδοσιακά είναι από τις πιο δύσκολες και πιο «ευαίσθητες» στο θέμα της τιμής. Ο λόγος για το KIA Picanto, το οποίο όχι μόνο παρέμεινε πρώτο στην κατηγορία Α τον Απρίλιο του 2026, αλλά ουσιαστικά κυριάρχησε απέναντι σε όλους τους ανταγωνιστές του. Συγκεκριμένα, το μικρό μοντέλο της KIA σημείωσε 587 ταξινομήσεις μόνο τον Απρίλιο, κατακτώντας το εντυπωσιακό 59,41% της κατηγορίας Α, ενώ συνολικά στο πρώτο τετράμηνο του 2026 έφτασε τις 971 ταξινομήσεις, με μερίδιο 52,94% στην κατηγορία του. Με απλά λόγια, περισσότεροι από τους μισούς αγοραστές city car στην Ελλάδα επέλεξαν KIA Picanto.

Το μεγάλο ατού του KIA Picanto είναι πως δεν προσπαθεί να γίνει κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι. Παραμένει ένα μικρό αυτοκίνητο πόλης με compact διαστάσεις, πολύ εύκολη καθημερινή χρήση και λογικό κόστος αγοράς, αλλά πλέον με σαφώς πιο μοντέρνα εικόνα και τεχνολογία. Η πρόσφατη ανανέωση έφερε πιο επιθετική σχεδίαση, νέους προφυλακτήρες, πιο μοντέρνα LED φωτιστικά σώματα και συνολικά πιο «ώριμη» αισθητική, που θυμίζει μεγαλύτερα μοντέλα της KIA. Παρά τις μικρές εξωτερικές διαστάσεις του, το Picanto εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα πρακτικό για την πόλη, εύκολο στο παρκάρισμα και αρκετά ευέλικτο στην καθημερινή χρήση. Και ίσως αυτός να είναι ο βασικός λόγος που συνεχίζει να πουλά τόσο πολύ στην Ελλάδα.

Η γκάμα του KIA Picanto στην Ελλάδα βασίζεται στον γνωστό κινητήρα βενζίνης 1.0 MPI με απόδοση 68 ίππων, ο οποίος συνδυάζεται είτε με χειροκίνητο κιβώτιο είτε με αυτόματο κιβώτιο μετάδοσης. Η συγκεκριμένη επιλογή δίνει ξεκάθαρη έμφαση στην οικονομία χρήσης και στη χαμηλή κατανάλωση, στοιχεία που συνεχίζουν να έχουν τεράστια σημασία στην ελληνική αγορά. Παράλληλα, το μικρό βάρος του αυτοκινήτου βοηθά ώστε το Picanto να παραμένει σβέλτο μέσα στην πόλη, χωρίς να δείχνει «κουρασμένο» στις καθημερινές μετακινήσεις.

Εκεί που το νέο KIA Picanto έχει κάνει μεγάλο βήμα μπροστά είναι στην τεχνολογία και στην εικόνα της καμπίνας. Το εσωτερικό δείχνει πολύ πιο μοντέρνο σε σχέση με παλαιότερα city cars της κατηγορίας, ενώ πλέον υπάρχουν στοιχεία που πριν λίγα χρόνια δύσκολα θα περίμενε κανείς σε αυτοκίνητο πόλης. Ανάλογα με την έκδοση, το Picanto διαθέτει: ψηφιακές λειτουργίες συνδεσιμότητας, Apple CarPlay και Android Auto, θύρες φόρτισης USB, συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, κάμερα, αισθητήρες στάθμευσης και αρκετά προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι επίσης ότι η KIA προσφέρει το ολοκληρωμένο πακέτο συστημάτων υποβοήθησης της οδήγησης ήδη από τον βασικό εξοπλισμό. Παρά τις compact διαστάσεις του, το KIA Picanto παραμένει αρκετά πρακτικό για την κατηγορία του και στον τομέα των αποσκευών. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 255 λίτρα, τιμή ιδιαίτερα καλή για city car, ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων αυξάνεται σημαντικά, καλύπτοντας άνετα ακόμη και μικρές αποδράσεις ή καθημερινές οικογενειακές ανάγκες.

Η γκάμα του KIA Picanto (Model Year 2026) ξεκινά από την έκδοση Optimum, συνεχίζει στις Premium και GT-Line, ενώ όλες διατίθενται τόσο με χειροκίνητο όσο και με αυτόματο κιβώτιο. Η βασική έκδοση Picanto 1.0 68 PS Optimum κοστίζει αυτή τη στιγμή 15.990 ευρώ μετά την εργοστασιακή έκπτωση των 700 ευρώ και αποτελεί ουσιαστικά μία από τις πιο προσιτές προτάσεις της αγοράς. Ακολουθεί η Premium στα 16.690 ευρώ, ενώ η πιο σπορ και πιο πλούσια εξοπλισμένη GT-Line ξεκινά από 18.590 ευρώ. Για όσους θέλουν αυτόματο κιβώτιο, οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

Optimum AUTO από 16.890 €

από Premium AUTO από 17.590 €

από GT-Line AUTO από 19.490 €

Παράλληλα, διαθέσιμο είναι πλέον και το νέο Model Year 2027, το οποίο αποκτά επιπλέον In Cabin Camera, διατηρώντας την ίδια φιλοσοφία αλλά με μικρές τεχνολογικές αναβαθμίσεις.

7 χρόνια εγγύηση

Ένα από τα στοιχεία που συνεχίζουν να παίζουν τεράστιο ρόλο στην επιτυχία του KIA Picanto είναι και η γνωστή εργοστασιακή εγγύηση της KIA. Το μοντέλο συνοδεύεται από 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης, κάτι που εξακολουθεί να αποτελεί από τα ισχυρότερα πλεονεκτήματα της μάρκας στην ελληνική αγορά. Σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος αγοράς και τη μικρή κατανάλωση, το Picanto παραμένει μια από τις πιο ασφαλείς και λογικές επιλογές για όποιον αναζητά μικρό αυτοκίνητο πόλης.

Το KIA Picanto δεν είναι το πιο ισχυρό, ούτε το πιο premium αυτοκίνητο της αγοράς. Όμως κάνει σχεδόν τα πάντα σωστά για αυτό που ζητά ο μέσος Έλληνας οδηγός το 2026. Έχει λογική τιμή αγοράς, σύγχρονη εικόνα, καλή τεχνολογία, χαμηλό κόστος χρήσης και πολύ εύκολη καθημερινότητα μέσα στην πόλη. Και τελικά αυτό ακριβώς εξηγεί γιατί συνεχίζει να κυριαρχεί στην κατηγορία του στην Ελλάδα, αφήνοντας πίσω παραδοσιακά δυνατούς αντιπάλους όπως το Fiat Panda και το Hyundai i10.

