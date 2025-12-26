Το μικρό πόλης που ξεπούλησε το Νοέμβριο στην Ελλάδα – Έδινε 4 αυτοκίνητα τη μέρα

Η Ελλάδα μπορεί να μιλάει διαρκώς για SUV, υβριδικά και νέες τεχνολογίες, όμως στο χαμηλότερο άκρο της συνεχίζει να κινείται με άλλους ρυθμούς.

Εκεί όπου το ζητούμενο παραμένει απλό: μικρό μέγεθος, χαμηλό κόστος και καθημερινή χρηστικότητα. Και τον Νοέμβριο, ένα μοντέλο ξεχώρισε ξεκάθαρα από τον ανταγωνισμό. Το Hyundai i10 ήταν το μικρό πόλης που ξεπούλησε, καταγράφοντας 124 ταξινομήσεις μέσα σε έναν μήνα. Με απλά μαθηματικά, αυτό μεταφράζεται σε πάνω από 4 αυτοκίνητα τη μέρα, ρυθμός που δεν περνά απαρατήρητος για την κατηγορία των city cars. Σε μια αγορά όπου οι επιλογές κάτω από τις 16.500 ευρώ περιορίζονται, το i10 απέδειξε ότι εξακολουθεί να αποτελεί σταθερή και δημοφιλή λύση.

Στο σύνολο της χρονιάς, το i10 έχει φτάσει τις 2.141 ταξινομήσεις, καταλαμβάνοντας περίπου το ένα τέταρτο του segment A. Μπροστά του βρίσκονται μόνο δύο μοντέλα με μακρά παρουσία και ισχυρό όνομα στην κατηγορία, το Picanto και το Panda, όμως σε επίπεδο μηνιαίας δυναμικής, ο Νοέμβριος ανήκε ξεκάθαρα στο Hyundai, με 124 ταξινομήσεις. Η επιτυχία αυτή δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας πρόσκαιρης συγκυρίας. Το i10 παραμένει εδώ και χρόνια μία από τις πιο ισορροπημένες προτάσεις της κατηγορίας. Δεν προσπαθεί να μπει σε λογική SUV, δεν επενδύει σε lifestyle αφήγημα και δεν υπόσχεται κάτι παραπάνω από αυτό που είναι. Ένα καθαρό αυτοκίνητο πόλης, σχεδιασμένο για καθημερινή χρήση, με έμφαση στην ευκολία και στο χαμηλό κόστος.

Στην πράξη, αυτό είναι που εκτιμά ο Έλληνας αγοραστής. Το i10 έχει μικρές εξωτερικές διαστάσεις, που το κάνουν εύκολο στο παρκάρισμα και στη μετακίνηση μέσα στην πόλη, χωρίς όμως να δείχνει «στριμωγμένο» στο εσωτερικό. Οι χώροι του επαρκούν για καθημερινή χρήση, ενώ η θέση οδήγησης είναι σωστά μελετημένη, με καλή ορατότητα και απλή εργονομία. Σημαντικό ρόλο παίζει και η συνολική αίσθηση ποιότητας. Το i10 δεν θυμίζει σε καμία περίπτωση τα βασικά city cars προηγούμενων δεκαετιών. Το ταμπλό του είναι σύγχρονο, ο εξοπλισμός του πλήρης για την κατηγορία και τα συστήματα ασφάλειας καλύπτουν όσα περιμένει κανείς από ένα σύγχρονο αυτοκίνητο πόλης. Όλα αυτά χωρίς να ανεβαίνει υπερβολικά το κόστος.

Η γκάμα κινητήρων του i10 παραμένει προσανατολισμένη στη λογική της οικονομίας. Μικροί, ατμοσφαιρικοί και turbo κινητήρες βενζίνης, με χαμηλή κατανάλωση και περιορισμένα έξοδα συντήρησης, καλύπτουν τις ανάγκες της αστικής μετακίνησης χωρίς περιττές πολυπλοκότητες. Για τον αγοραστή που θέλει «βάζω βενζίνη και οδηγώ», το i10 συνεχίζει να αποτελεί εύκολη επιλογή. Δεν είναι τυχαίο ότι το Hyundai έχει ισχυρή παρουσία και στις πωλήσεις λιανικής αλλά και στις εταιρικές ταξινομήσεις. Το i10 επιλέγεται συχνά ως δεύτερο οικογενειακό αυτοκίνητο, αλλά και ως βασικό μέσο μετακίνησης για όσους κινούνται αποκλειστικά εντός πόλης. Η αξιοπιστία της μάρκας και το δίκτυο υποστήριξης παίζουν επίσης τον ρόλο τους στη διατήρηση της εμπορικής του δυναμικής.

Ο Νοέμβριος απλώς επιβεβαίωσε αυτή τη σταθερή εικόνα. Με 124 ταξινομήσεις σε έναν μήνα, το i10 έδειξε ότι εξακολουθεί να βρίσκεται ψηλά στις προτιμήσεις του ελληνικού κοινού, ακόμη και σε μια κατηγορία όπου ο ανταγωνισμός παραμένει έντονος και οι τιμές πιέζουν διαρκώς προς τα πάνω. Σε μια αγορά που αλλάζει, το μικρό Hyundai συνεχίζει να παίζει τον ρόλο που γνωρίζει καλύτερα. Χωρίς θόρυβο, χωρίς υπερβολές και χωρίς υποσχέσεις που δεν χρειάζεται να δώσει.

Τι κρατάμε;