Το μικρό που πουλάει περισσότερο από όλους τους ανταγωνιστές του μαζί στην Ελλάδα

Με περισσότερες από τις μισές ταξινομήσεις της κατηγορίας του στο εννεάμηνο και σχεδόν τρεις στις τέσσερις τον Σεπτέμβριο, ένα μικρό πόλης κυριαρχεί στην ελληνική αγορά.

Η πρώτη θέση στις πωλήσεις αυτοκινήτων δεν σημαίνει πάντα το ίδιο πράγμα. Μπορεί να κρίνεται σε λίγες ταξινομήσεις ή να συνοδεύεται από μια διαφορά που δύσκολα καλύπτεται. Στην περίπτωση του Kia Picanto, όμως, τα στοιχεία της ελληνικής αγοράς αποτυπώνουν κάτι ακόμη πιο εντυπωσιακό: το μικρό της κορεατικής μάρκας συγκεντρώνει περισσότερες ταξινομήσεις από όλα τα υπόλοιπα μοντέλα της κατηγορίας του μαζί. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΑΑ για το διάστημα από τον Ιανουάριο έως και τον Σεπτέμβριο του 2026, το Picanto κατέχει μερίδιο 54,18% στην κατηγορία Α. Η επίδοσή του γίνεται ακόμη πιο ισχυρή αν απομονώσουμε τον Σεπτέμβριο, όταν το αντίστοιχο ποσοστό πλησίασε το 75%.

Περισσότερα από ένα στα δύο είναι Picanto

Στο εννεάμηνο του 2026, το Kia Picanto κατέγραψε 2.601 ταξινομήσεις, σε σύνολο 4.801 αυτοκινήτων της κατηγορίας Α. Με απλά λόγια, περισσότερα από ένα στα δύο μοντέλα που ταξινομήθηκαν στη συγκεκριμένη κατηγορία ήταν Picanto. Όλοι οι υπόλοιποι εκπρόσωποι της κατηγορίας συγκέντρωσαν αθροιστικά 2.200 ταξινομήσεις. Το μοντέλο της Kia βρέθηκε επομένως 401 αυτοκίνητα πάνω από το σύνολο του ανταγωνισμού του, μια διαφορά που αποτυπώνει ξεκάθαρα την έκταση της πρωτιάς του. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα αφορά εννέα μήνες και όχι μια μεμονωμένη μηνιαία επίδοση. Αυτή η διάκριση έχει σημασία, καθώς οι ταξινομήσεις ενός μήνα μπορούν να επηρεαστούν από τις αφίξεις αυτοκινήτων, τον προγραμματισμό παραδόσεων ή τις παραγγελίες στόλων. Σε επίπεδο εννεαμήνου, πάντως, το προβάδισμα του Picanto είναι σαφές.

Μεγάλη απόσταση από το Fiat Panda

Ο πλησιέστερος ανταγωνιστής του είναι το Fiat Panda, το οποίο ολοκλήρωσε το εννεάμηνο με 1.496 ταξινομήσεις και μερίδιο 31,16%. Η απόσταση από το Picanto ανέρχεται σε 1.105 αυτοκίνητα, με τα δύο μοντέλα να συγκεντρώνουν μαζί περισσότερο από το 85% της κατηγορίας. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το Hyundai i10, με 425 ταξινομήσεις και ποσοστό 8,85%. Μαζί με το Picanto και το Panda, καλύπτει περίπου το 94% των συνολικών ταξινομήσεων της κατηγορίας Α, γεγονός που δείχνει πόσο συγκεντρωμένη είναι η συγκεκριμένη αγορά. Ακολουθεί το ηλεκτρικό Leapmotor T03, το οποίο κατέγραψε 168 ταξινομήσεις και μερίδιο 3,50%. Το Fiat 500 βρίσκεται στις 51 ταξινομήσεις, με ποσοστό 1,06%, ενώ το Renault Twingo E-Tech σημείωσε 46 ταξινομήσεις και μερίδιο 0,96%. Η εικόνα των αριθμών αφήνει μικρά περιθώρια αμφισβήτησης της πρωτιάς. Το Picanto έχει ξεπεράσει αισθητά το δεύτερο μοντέλο και ταυτόχρονα έχει περάσει το όριο του 50%, που σημαίνει ότι κάθε άλλος εκπρόσωπος της κατηγορίας μαζί αντιστοιχεί σε μικρότερο συνολικό όγκο.

Σχεδόν τρία στα τέσσερα τον Σεπτέμβριο

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η συγκέντρωση ταξινομήσεων στο Picanto τον τελευταίο μήνα της περιόδου. Τον Σεπτέμβριο του 2026, το μικρό Kia κατέγραψε 227 ταξινομήσεις, όταν ολόκληρη η κατηγορία Α αριθμούσε 304 αυτοκίνητα. Το αποτέλεσμα ήταν ένα μερίδιο 74,67%, δηλαδή σχεδόν τρεις στις τέσσερις ταξινομήσεις. Τα υπόλοιπα μοντέλα της κατηγορίας περιορίστηκαν συνολικά στα 77 αυτοκίνητα, περίπου στο ένα τρίτο του όγκου που σημείωσε μόνο του το Picanto. Για τον συγκεκριμένο μήνα, στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Leapmotor T03 με 28 ταξινομήσεις. Ακολούθησαν το Fiat Panda με 19, το Fiat 500 με 15 και το Renault Twingo E-Tech με 12, ενώ το Hyundai i10 καταγράφηκε με μία ταξινόμηση. Το ποσοστό του Picanto τον Σεπτέμβριο ήταν περίπου 20,5 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από το μερίδιό του στο εννεάμηνο. Πρόκειται για ιδιαίτερα ισχυρή μηνιαία επίδοση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπορεί από μόνη της να προβλέψει την εικόνα του υπόλοιπου έτους.

Ποια μοντέλα περιλαμβάνει η σύγκριση

Για τη σωστή ανάγνωση των στοιχείων χρειάζεται μια διευκρίνιση: ο ΣΕΑΑ καταγράφει χωριστά την κατηγορία Α και την A-SUV. Το μερίδιο 54,18% του Picanto αφορά την πρώτη, στην οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα Fiat Panda, Hyundai i10 και Leapmotor T03. Μοντέλα όπως το Toyota Aygo X και το Hyundai Inster κατατάσσονται στην A-SUV και συνεπώς δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό αυτού του ποσοστού. Η διαπίστωση ότι το Picanto ξεπερνά όλους τους ανταγωνιστές του μαζί αφορά επομένως τη συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση. Ωστόσο, ακόμη και όταν συνυπολογίζονται οι δύο κατηγορίες, το Picanto εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρώτη θέση σε αριθμό ταξινομήσεων. Στο συγκεντρωτικό «A TOTAL», με συνολικά 7.111 αυτοκίνητα, το μερίδιό του διαμορφώνεται στο 36,58%. Πίσω του βρίσκεται το Toyota Aygo X με 1.938 ταξινομήσεις και ποσοστό 27,25%, ενώ το Fiat Panda ακολουθεί με 21,04%. Άρα, η προσθήκη των μικρών SUV αλλάζει το ποσοστό του Picanto, αλλά δεν αλλάζει τον επικεφαλής. Οι 2.601 ταξινομήσεις του εννεαμήνου δίνουν στο μικρό Kia μια διπλή πρωτιά: απόλυτη πλειοψηφία στην κατηγορία Α και την πρώτη θέση στο ευρύτερο σύνολο που περιλαμβάνει και τα A-SUV. Και με 227 επιπλέον ταξινομήσεις μόνο τον Σεπτέμβριο, το Picanto ολοκλήρωσε την περίοδο με μια από τις πιο χαρακτηριστικές επιδόσεις κυριαρχίας σε επιμέρους κατηγορία της ελληνικής αγοράς.