Το μικρό SUV από τη Hyundai που καίει 2,86 ευρώ στα 100 km και έχει τιμή κάτω από 20.000 ευρώ

Στον κόσμο των ηλεκτρικών, όπου οι περισσότερες προτάσεις ξεπερνούν τα 35.000 €, η Hyundai επιχειρεί κάτι διαφορετικό: ένα προσιτό ηλεκτρικό SUV πόλης με σύγχρονη σχεδίαση, πλήρη εξοπλισμό και λογική αυτονομία.

Το όνομα του; Inster – ένας συνδυασμός του “intimate” και “stronger”, που αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία του: μικρό αλλά στιβαρό, φιλικό αλλά ώριμο.

Με μήκος μόλις 3,83 μέτρα, το Inster τοποθετείται λίγο πάνω από το i10, αλλά χάρη στις SUV αναλογίες του (ψηλότερο αμάξωμα, φουσκωμένα φτερά, αυξημένη απόσταση από το έδαφος) δείχνει μεγαλύτερο απ’ όσο είναι. Τα LED φώτα ημέρας τύπου pixel, οι καθαρές γραμμές και οι έντονες γωνίες του προσδίδουν χαρακτήρα που θυμίζει μοντέλα μεγαλύτερης κατηγορίας. Αν και ανήκει στα λεγόμενα urban crossover, το Inster μοιάζει πιο “σοβαρό” από τον ανταγωνισμό του. Η Hyundai έχει δώσει έμφαση στη λειτουργικότητα και την ποιότητα· το αυτοκίνητο δεν δείχνει “φτηνό”, αλλά κανονικό, με αίσθηση κανονικού SUV.

Εσωτερικό με high-tech αέρα

Μπαίνοντας μέσα, η έκπληξη συνεχίζεται. Το ταμπλό ακολουθεί τη γνώριμη αισθητική των σύγχρονων Hyundai, με δύο μεγάλες οθόνες 10,25” (μία για τον πίνακα οργάνων και μία για το infotainment), flat floor, και ευχάριστα, φιλικά χρώματα. Η χρήση ανακυκλωμένων υλικών (π.χ. από PET μπουκάλια) προσθέτει ένα “πράσινο” πρόσημο χωρίς να θυσιάζει την αίσθηση ποιότητας.

Παρά το μικρό εξωτερικό μήκος, το εσωτερικό είναι αξιοπρεπώς ευρύχωρο χάρη στο ηλεκτρικό πάτωμα και το κοντό ρύγχος. Οι πίσω επιβάτες έχουν ικανοποιητικό χώρο για τα γόνατα και το κεφάλι, ενώ το πορτμπαγκάζ των 280 λίτρων είναι αρκετό για καθημερινή χρήση. Η εργονομία παραμένει υπόδειγμα Hyundai: φυσικοί διακόπτες για τα βασικά, λογική διάταξη και εξαιρετική ορατότητα. Η έκδοση Style (στην οποία βασίζεται η τιμή των 22.390 €) περιλαμβάνει σχεδόν τα πάντα: ζάντες αλουμινίου, αυτόματο κλιματισμό, κάμερα οπισθοπορείας, θερμαινόμενα καθίσματα, cruise control και πλήρη σουίτα συστημάτων ασφάλειας Hyundai SmartSense.

Ηλεκτρικό σύστημα και επιδόσεις

Το Hyundai Inster διατίθεται με μοτέρ 97 ίππων (72 kW) και ροπή 147 Nm, τοποθετημένο εμπρός. Ο συνδυασμός με την μπαταρία 42 kWh προσφέρει αυτονομία έως 355 km WLTP, νούμερο εντυπωσιακό για το μέγεθός του. Η μέση κατανάλωση ενέργειας που ανακοινώνει η Hyundai είναι 14,3 kWh/100 km. Με μια μέση τιμή ηλεκτρικού ρεύματος 0,20 €/kWh, το κόστος κίνησης δεν ξεπερνά τα 2,86 ευρώ στα 100 χιλιόμετρα — δηλαδή περίπου 3 φορές χαμηλότερο από ένα αντίστοιχο βενζινοκίνητο αυτοκίνητο.

Η επιτάχυνση 0–100 km/h ολοκληρώνεται σε περίπου 11,7 δευτερόλεπτα, με τελική ταχύτητα 140 km/h — ικανοποιητικά νούμερα για την πόλη και τον αυτοκινητόδρομο. Η φόρτιση υποστηρίζεται σε AC (11 kW) και DC έως 120 kW, επιτρέποντας φόρτιση 10–80 % σε μόλις 30 λεπτά σε ταχυφορτιστή, ή πλήρη φόρτιση σε περίπου 4 ώρες στο σπίτι με wallbox.

Ασφάλεια και τεχνολογία

Η Hyundai δεν τσιγκουνεύτηκε στα συστήματα υποβοήθησης. Ακόμα και η βασική έκδοση του Inster διαθέτει:

Αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης (FCA)

Διατήρηση λωρίδας (LKA)

Ειδοποίηση απόσπασης οδηγού (DAW)

Έξυπνο Cruise Control με Stop & Go

Προειδοποίηση οπισθοπορείας με πέδηση (RCCA)

Προσθέστε σε αυτά την αντίστροφη φόρτιση V2L, με την οποία μπορεί να τροφοδοτήσει εξωτερικές συσκευές (π.χ. laptop, ποδήλατο ή μικρή καφετιέρα) – ένα χαρακτηριστικό που συνήθως συναντάμε σε ακριβότερα EVs. Η τεχνολογία συνδυάζεται με πενταετή εγγύηση χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων και 8 χρόνια/160.000 km για την μπαταρία – η Hyundai παραμένει από τις πιο γενναιόδωρες εταιρείες του είδους.

Πόσο κοστίζει;

Η τιμή του Hyundai Inster στην Ελλάδα ξεκινά από 22.390 €, χάρη στην προωθητική ενέργεια της Hyundai. Αν συνυπολογιστεί η κρατική επιδότηση “Κινούμαι Ηλεκτρικά 3” (περίπου 3.000 € για ιδιώτες, ή έως 4.000 € με απόσυρση), τότε το καθαρό ποσό πέφτει κάτω από τα 20.000 ευρώ. Με απλά λόγια, έχουμε ένα πλήρως ηλεκτρικό SUV πόλης με αυτονομία 355 km, κόστος χρήσης κάτω από 3 ευρώ/100 km και τιμή αντίστοιχη ενός βενζινοκίνητου B-SUV. Είναι η πρώτη φορά που η ηλεκτροκίνηση μοιάζει πραγματικά προσιτή.

Ο ρόλος του στην αγορά

Το Hyundai Inster δεν είναι απλώς “άλλο ένα μικρό EV”. Είναι πιλότος μιας νέας εποχής για τα ηλεκτρικά, όπου η προσιτή τιμή και η πρακτικότητα μπαίνουν μπροστά από τα νούμερα ισχύος ή τις οθόνες των 15 ιντσών. Δεν είναι το φθηνότερο, αλλά είναι ίσως το πιο λογικό για όποιον θέλει να κάνει τη μετάβαση στο ρεύμα χωρίς συμβιβασμούς.

Τι κρατάμε

Κατανάλωση μόλις 14,3 kWh/100 km – μόλις 2,86 € στα 100 km

– μόλις στα 100 km Αυτονομία 355 km και ταχεία φόρτιση σε 30 λεπτά

και ταχεία φόρτιση σε Τιμή κάτω από 20.000 € με επιδότηση

με επιδότηση High-tech εσωτερικό και πλήρης εξοπλισμός

