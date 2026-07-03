Το μικρότερο SUV της Jaecoo στην Ελλάδα – Τιμές

Το νέο Jaecoo 5 ήρθε στην Ελλάδα ως πλήρως υβριδικό και ηλεκτρικό, με 224 ή 211 PS, χώρους 480 lt και ελκυστική τιμή.

Η Jaecoo διευρύνει την παρουσία της στην ελληνική αγορά με το νέο Jaecoo 5, το μικρότερο SUV της γκάμας της στη χώρα μας. Μετά το μεγαλύτερο Jaecoo 7, το οποίο γνωρίσαμε αρχικά με κινητήρα βενζίνης και στη συνέχεια με plug-in hybrid σύνολο, η κινεζική μάρκα μπαίνει πλέον στην πιο εμπορική κατηγορία της αγοράς, εκείνη των B-SUV.

Το νέο Jaecoo 5 έρχεται στην Ελλάδα με δύο διαφορετικές τεχνολογίες κίνησης. Από τη μία υπάρχει η υβριδική έκδοση SHS-H με 224 PS και τιμή από 26.900 €. Από την άλλη, υπάρχει η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση Jaecoo 5 EV με 211 PS, αυτονομία έως 402 km και τιμή από 35.900 €.

Με αυτόν τον τρόπο, η Jaecoo προσπαθεί να καλύψει δύο διαφορετικά κοινά. Εκείνους που θέλουν χαμηλή κατανάλωση χωρίς φόρτιση και εκείνους που είναι έτοιμοι να περάσουν σε πλήρως ηλεκτρική καθημερινή μετακίνηση.

Ένα B-SUV που μόνο μικρό δεν το λες

Παρότι το Jaecoo 5 είναι το μικρότερο SUV της μάρκας στην Ελλάδα, οι διαστάσεις του το τοποθετούν στο άνω άκρο της κατηγορίας των B-SUV. Το μήκος του φτάνει τα 4.380 mm, το πλάτος τα 1.860 mm και το ύψος τα 1.650 mm.

Το μεταξόνιο των 2.620 mm υπόσχεται καλούς χώρους για τους επιβάτες, ενώ η απόσταση από το έδαφος κυμαίνεται από 176 έως 200 mm, ανάλογα με την έκδοση. Το πορτμπαγκάζ έχει χωρητικότητα 480 lt, τιμή ιδιαίτερα υψηλή για την κατηγορία.

Με βάση αυτά τα στοιχεία, το Jaecoo 5 δεν μπαίνει στην ελληνική αγορά απλώς ως ακόμη ένα compact SUV. Έρχεται με διαστάσεις που το φέρνουν κοντά σε μεγαλύτερα μοντέλα και με χώρους που μπορούν να καλύψουν οικογενειακή χρήση.

Οι τιμές του Jaecoo 5 στην Ελλάδα

Το Jaecoo 5 διατίθεται σε δύο εκδόσεις εξοπλισμού, Select και Exclusive, τόσο στην υβριδική όσο και στην ηλεκτρική εκδοχή του.

Έκδοση Κινητήρας Ισχύς Τιμή Jaecoo 5 SHS-H Select Hybrid 224 PS 26.900 € Jaecoo 5 SHS-H Exclusive Hybrid 224 PS 30.500 € Jaecoo 5 EV Select Ηλεκτρικό 211 PS 35.900 € Jaecoo 5 EV Exclusive Ηλεκτρικό 211 PS 37.900 €

Οι παραπάνω τιμές αφορούν το βασικό μεταλλικό χρώμα Khaki White. Ανάλογα με την επιλογή χρώματος ή εξοπλισμού, η τελική τιμή μπορεί να διαφοροποιηθεί.

Jaecoo 5 SHS-H: Υβριδικό με 224 PS

Η υβριδική έκδοση του Jaecoo 5 χρησιμοποιεί βενζινοκινητήρα 1,5 lt και ηλεκτρική υποβοήθηση, με συνδυαστική απόδοση 224 PS και ροπή 295 Nm. Η μπαταρία έχει χωρητικότητα 1,83 kWh, ενώ η μέση κατανάλωση που ανακοινώνει η εταιρεία είναι 5,3 lt/100 km.

Η συνολική αυτονομία φτάνει έως 950 km, νούμερο που κάνει την υβριδική έκδοση ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για όσους θέλουν οικονομία στην καθημερινή χρήση, αλλά δεν θέλουν να ασχοληθούν με φόρτιση.

Σε επιδόσεις, το Jaecoo 5 SHS-H επιταχύνει από 0-100 km/h σε 7,9 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 180 km/h. Για τα δεδομένα της κατηγορίας, οι επιδόσεις είναι ισχυρές και τοποθετούν το Jaecoo 5 ανάμεσα στα πιο δυνατά υβριδικά B-SUV της αγοράς.

Η έκδοση Select κοστίζει 26.900 €, ενώ η πιο πλούσια Exclusive ανεβαίνει στις 30.500 €.

Jaecoo 5 EV: Ηλεκτρικό με 402 km αυτονομίας

Η δεύτερη επιλογή είναι το αμιγώς ηλεκτρικό Jaecoo 5 EV. Εδώ η ισχύς φτάνει τους 211 PS, με ροπή 288 Nm. Η επιτάχυνση από 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 7,7 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 175 km/h.

Η μπαταρία είναι τύπου LFP και έχει χωρητικότητα 58,9 kWh. Η αυτονομία φτάνει έως 402 km, τιμή που το κάνει κατάλληλο όχι μόνο για πόλη, αλλά και για περιαστικές διαδρομές ή ταξίδια με σωστό προγραμματισμό φόρτισης.

Στη φόρτιση, το Jaecoo 5 EV υποστηρίζει AC 11 kW, ενώ σε ταχυφορτιστή DC η μέγιστη ισχύς φτάνει τα 130 kW. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, η φόρτιση από 10% έως 80% ολοκληρώνεται σε 33 λεπτά.

Η ηλεκτρική έκδοση Select κοστίζει 35.900 €, ενώ η Exclusive φτάνει τις 37.900 €. Στις τιμές αυτές δεν έχει υπολογιστεί τυχόν κρατική επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3».

Πού τοποθετείται απέναντι στον ανταγωνισμό

Η κατηγορία των B-SUV είναι η πιο εμπορική στην Ελλάδα και ταυτόχρονα μία από τις πιο δύσκολες. Εκεί βρίσκονται μοντέλα με ισχυρό όνομα, μεγάλη αναγνωρισιμότητα και καθιερωμένο δίκτυο. Για να σταθεί απέναντί τους, το Jaecoo 5 ποντάρει σε τρία στοιχεία.

Το πρώτο είναι οι διαστάσεις. Με μήκος 4,38 m και πορτμπαγκάζ 480 lt, δείχνει πιο οικογενειακό από πολλά B-SUV. Το δεύτερο είναι οι επιδόσεις, καθώς τόσο το υβριδικό όσο και το ηλεκτρικό κινούνται πάνω από τους 200 PS. Το τρίτο είναι η τιμή, ειδικά στην υβριδική έκδοση των 26.900 €.

Η Jaecoo έχει ήδη αρχίσει να χτίζει εικόνα στην Ελλάδα με το Jaecoo 7. Το Jaecoo 5, όμως, είναι το μοντέλο που μπορεί να της δώσει μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων, καθώς μπαίνει σε κατηγορία με πολύ μεγαλύτερο κοινό.

Τι κρατάμε;