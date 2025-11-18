quattroruote-icon
ΑΓΟΡΑ

Το μοναδικό αυτοκίνητο που έχει ξεπεράσει τις 6.000 πωλήσεις το 2025 στην Ελλάδα – Τιμές

ΤΡΙΤΗ | 18.11.2025
Θέμης Θεοδωρόπουλος
to-monadiko-aftokinito-pou-echei-xeperasei-tis-6-000-poliseis-to-2025-stin-ellada-times-783323

Στην ελληνική αγορά του 2025, όπου οι πωλήσεις ανεβοκατεβαίνουν ανάλογα με προσφορές, τεχνολογίες και διαθέσιμα αποθέματα, υπάρχει ένα μοντέλο που όχι απλώς διατηρεί ρυθμό αλλά δημιουργεί τη δική του καμπύλη.

Το Toyota Yaris Cross έχει ήδη φτάσει τις 6.313 πωλήσεις για το 2025, ένα νούμερο που κανένα άλλο αυτοκίνητο δεν αγγίζει φέτος, αποδεικνύοντας πως ο σωστός συνδυασμός τεχνολογίας, τιμής και αξιοπιστίας εξακολουθεί να κερδίζει τη μάχη της καθημερινότητας.

Μια σταθερή αξία που έχει γίνει best seller

Στη φετινή αγορά, όπου τα B-SUV κυριαρχούν, το Toyota Yaris Cross έχει βρει τον τρόπο να ξεχωρίσει. Σε μια χρονιά που δεν λείπει ο ανταγωνισμός –με υβριδικές επιλογές, δυνατές εκδόσεις και ελκυστικές προσφορές– το ιαπωνικό μοντέλο κρατά την κορυφή με άνεση, αποδεικνύοντας ότι το κοινό εξακολουθεί να εμπιστεύεται τις απλές και «τίμιες» λύσεις. Η επιτυχία του δεν βασίζεται σε έναν εντυπωσιασμό της στιγμής αλλά σε ένα συνολικό πακέτο που αποδίδει σε κάθε επίπεδο: από την κατανάλωση μέχρι την ποιότητα κύλισης και τη συνολική ευχρηστία στην καθημερινότητα.

Η εμφάνιση του Yaris Cross καταφέρνει να συνδυάζει τη συμπαγή λογική της πόλης με μια πιο ώριμη crossover αισθητική. Καθαρή γραμμή, ψηλή μάσκα, «σφιχτό» πίσω μέρος και αρκετή δόση Toyota αναγνωρισιμότητας, δημιουργούν ένα αμάξωμα που δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει τεχνητά. Αντιθέτως, δείχνει σύγχρονο χωρίς υπερβολές. Οι διαστάσεις του (μήκος γύρω στα 4,18 μ.) το κάνουν πειστικά ευέλικτο, ενώ το ύψος και η απόσταση από το έδαφος προσδίδουν μια πραγματική SUV αίσθηση, όχι απλώς εμφάνιση. Είναι ένα αυτοκίνητο που χωρά παντού, κινείται εύκολα, αλλά δείχνει πιο «σοβαρό» στον δρόμο απ’ όσο περιμένεις από την κατηγορία.

Στο εσωτερικό του, το Yaris Cross ακολουθεί τη φιλοσοφία «τίποτα περιττό, όλα εύχρηστα». Η ποιότητα των υλικών είναι σταθερά καλή για τα δεδομένα της κατηγορίας, ενώ ο συνδυασμός μαλακών και σκληρών επιφανειών δίνει μια αίσθηση στιβαρότητας που οι ιδιοκτήτες Toyota γνωρίζουν καλά. Ο χώρος για τους πίσω επιβάτες επαρκεί για οικογενειακή χρήση, ενώ το πορτμπαγκάζ στα 397 λίτρα, είναι ένα από τα μεγαλύτερα του B-SUV segment, στοιχείο που επηρεάζει άμεσα την απόφαση αγοράς. Οι μικροθόρυβοι απουσιάζουν, η ηχομόνωση είναι καλή για τα δεδομένα της κατηγορίας και η θέση οδήγησης έχει αυτή τη χαρακτηριστική «ψηλή» αίσθηση ενός μικρού SUV που σε κάνει να νιώθεις ότι βλέπεις καλύτερα τον δρόμο.

Το Toyota Yaris Cross προσφέρεται από τη βασική του έκδοση με σύγχρονο infotainment, σύστημα ασφαλείας Toyota Safety Sense, αναβαθμισμένη συνδεσιμότητα και πλήρη υποστήριξη για smartphone. Στις πιο πλούσιες εκδόσεις, το αυτοκίνητο αποκτά μεγαλύτερες οθόνες, ψηφιακό πίνακα οργάνων, έξτρα συστήματα υποβοήθησης και αναβαθμισμένα φώτα LED. Εδώ βρίσκεται και μέρος της εμπορικής επιτυχίας του: δεν χρειάζεται να ανέβεις πολύ σε κόστος για να έχεις πραγματικά ολοκληρωμένο εξοπλισμό.

Η εισαγωγική έκδοση του μοντέλου είναι το Hybrid 116 hp, ένας συνδυασμός 1.5 βενζίνης και ηλεκτροκινητήρα που λειτουργεί με την κλασική λογική της Toyota: ευκολία, χαμηλή κατανάλωση, απουσία φόρτισης, μηδενική δυσκολία για τον χρήστη. Η κατανάλωση –σε πραγματικές ελληνικές συνθήκες– κινείται συχνά στα 4,5–5,0 lt/100 km, νούμερο που δύσκολα συναντάς σε SUV. Η λειτουργία του είναι ήσυχη, η μετάβαση ηλεκτρικό–βενζίνη σχεδόν αδιόρατη και η συνολική αίσθηση οικονομίας είναι ένα από τα βασικά κριτήρια που ενισχύουν τις πωλήσεις του. Η απόδοση των 116 ίππων δεν κυνηγά εντυπωσιασμό, αλλά καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες της πόλης και των καθημερινών μετακινήσεων, με επαρκές απόθεμα για ταξίδι. Ταυτόχρονα βέβαια, υπάρχει και επιλογή με 130 ίππους και προαιρετική τετρακίνηση.

Όπως κάθε Toyota αυτής της φιλοσοφίας, το Yaris Cross δεν θέλει να σε κερδίσει με σπορ αίσθηση, αλλά με συνέπεια. Η ανάρτηση απορροφά σωστά, το αυτοκίνητο παραμένει σταθερό στην εθνική και το τιμόνι, αν και εστιασμένο στην ευκολία, δίνει την απαραίτητη πληροφόρηση. Είναι ένα μοντέλο που δεν κουράζει, δεν εκπλήσσει αρνητικά, δεν «σκαμπανεβάζει» στην ποιότητα κύλισης. Και κυρίως: δεν σε αφήνει να ασχολείσαι μαζί του. Κάνει ακριβώς αυτό που περιμένεις, κάθε μέρα.

Τιμές και εκδόσεις στην Ελλάδα

Το Toyota Yaris Cross ξεκινά από 24.120 ευρώ, τιμή που τοποθετεί το μοντέλο στη σωστή πλευρά της αγοράς για αυτά που προσφέρει. Το κόστος χρήσης και η μεταπωλητική αξία είναι δύο μεγάλα ατού, ενώ οι προσφορές και τα πακέτα εξοπλισμού συχνά καθιστούν τις μεσαίες εκδόσεις ακόμη πιο συμφέρουσες.

Το ότι το Yaris Cross είναι το μόνο αυτοκίνητο που ξεπέρασε τις 6.000 πωλήσεις το 2025 δεν αποτελεί σύμπτωση. Στην ελληνική πραγματικότητα, όπου οι αγοραστές ζητούν χαμηλή κατανάλωση, αξιοπιστία, εξοπλισμό και καθαρή εικόνα, το Toyota έχει χτίσει ένα προφίλ που ακριβώς ταιριάζει στη ζήτηση. Είναι το μοντέλο που «κουμπώνει» σε περισσότερα προφίλ οδηγών, από οικογενειάρχες μέχρι επαγγελματίες, και συνεχίζει να μένει πρώτο χωρίς να χρειάζεται ακρότητες.

Τι κρατάμε;

  • Πρώτο μοντέλο σε πωλήσεις με 6.313 ταξινομήσεις
  • Πολύ χαμηλή κατανάλωση χάρη στο υβριδικό σύστημα
  • Εξαιρετική πρακτικότητα και μεγάλο πορτμπαγκάζ για την κατηγορία
  • Τιμή από 24.120 ευρώ με πλήρη εξοπλισμό και υψηλή αξιοπιστία

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
