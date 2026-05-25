Το μοναδικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα που ξεπέρασε τις 1.000 ταξινομήσεις μέσα στον Απρίλιο

Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου στην Ελλάδα έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία χρόνια. Τα SUV έχουν πλέον κυριαρχήσει ολοκληρωτικά, οι οδηγοί ζητούν χαμηλότερη κατανάλωση, καλύτερη τεχνολογία και πιο “έξυπνες” επιλογές, ενώ παράλληλα η μάχη των πωλήσεων γίνεται πλέον εξαιρετικά σκληρή σχεδόν σε κάθε κατηγορία.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το να ξεπεράσει ένα μοντέλο τις 1.000 ταξινομήσεις μέσα σε έναν μόνο μήνα αποτελεί πλέον πραγματικά μεγάλη υπόθεση. Και τον φετινό Απρίλιο, υπήρξε μόλις ένα αυτοκίνητο στην Ελλάδα που κατάφερε να το πετύχει: το Peugeot 2008. Το γαλλικό B-SUV σημείωσε 1.095 ταξινομήσεις μόνο μέσα στον Απρίλιο, κατακτώντας την κορυφή όχι μόνο της κατηγορίας B-SUV αλλά και συνολικά της ελληνικής αγοράς για τον μήνα. Παράλληλα, στο σύνολο του 2026 έχει ήδη φτάσει τις 2.516 ταξινομήσεις, εξασφαλίζοντας μερίδιο 13,22% στην πιο σημαντική κατηγορία της αγοράς. Πίσω του βρέθηκαν το Toyota Yaris Cross με 2.483 ταξινομήσεις και το Citroen C3 με 2.094.

Και αν το δει κανείς ψυχρά, η επιτυχία του 2008 μόνο τυχαία δεν είναι. Το μοντέλο της Peugeot έχει καταφέρει να βρει ακριβώς το σημείο που θέλει σήμερα ο Έλληνας οδηγός. Δεν είναι υπερβολικά μεγάλο ώστε να δυσκολεύει στην πόλη, αλλά ταυτόχρονα προσφέρει την εικόνα και την πρακτικότητα ενός κανονικού SUV. Παράλληλα, η σχεδίασή του εξακολουθεί να ξεχωρίζει έντονα στον δρόμο, ακόμα και αρκετά χρόνια μετά την αρχική του παρουσίαση. Το εμπρός μέρος με τη μεγάλη μάσκα και τα χαρακτηριστικά “νύχια λιονταριού” στα φωτιστικά σώματα δίνουν στο 2008 μια ιδιαίτερα δυναμική εικόνα, ενώ οι νέες ζάντες και οι ανανεωμένες λεπτομέρειες της τελευταίας facelift έκδοσης το κρατούν απόλυτα σύγχρονο απέναντι στον ανταγωνισμό.

Στο εσωτερικό, το Peugeot i-Cockpit παραμένει ένα από τα πιο ξεχωριστά στοιχεία της κατηγορίας. Το μικρό τιμόνι, ο ψηφιακός πίνακας οργάνων και η μεγάλη οθόνη αφής δημιουργούν μια πιο “premium” αίσθηση από αυτή που περιμένει κανείς σε αυτά τα χρήματα. Ταυτόχρονα, οι χώροι είναι ιδιαίτερα καλοί για οικογενειακή χρήση, ενώ το πορτμπαγκάζ καλύπτει εύκολα τις ανάγκες της καθημερινότητας αλλά και ενός ταξιδιού.

Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του μοντέλου παίζει φυσικά και η νέα υβριδική γκάμα κινητήρων. Οι εκδόσεις Hybrid 110 και Hybrid 145 e-DCS6 προσφέρουν χαμηλή κατανάλωση, δυνατότητα κίνησης με ηλεκτρική ενέργεια σε χαμηλές ταχύτητες και πολύ πιο “γεμάτη” αίσθηση στην καθημερινή οδήγηση, χωρίς ο οδηγός να χρειάζεται φόρτιση. Παράλληλα, το 2008 συνεχίζει να διατίθεται και με τον γνωστό βενζινοκινητήρα 1.2 PureTech 100 PS, ενώ για όσους θέλουν πλήρη ηλεκτροκίνηση υπάρχει και το E-2008 με ισχύ 156 ίππων. Η βασική έκδοση του Peugeot 2008 ξεκινά στην Ελλάδα από 22.700 ευρώ, ενώ η υβριδική γκάμα ξεκινά από 24.000 ευρώ για την έκδοση Hybrid 110 e-DCS6 Style Plus. Στην κορυφή της θερμικής γκάμας βρίσκεται το Hybrid 145 e-DCS6 GT με τιμή 32.000 ευρώ, ενώ το ηλεκτρικό E-2008 ξεκινά από 34.800 ευρώ. Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως είναι πως το Peugeot 2008 δεν στηρίζεται μόνο στην εικόνα του. Είναι ένα αυτοκίνητο που καταφέρνει να απευθύνεται σχεδόν σε όλους. Από νέους οδηγούς που θέλουν ένα μοντέρνο SUV πόλης, μέχρι οικογένειες που ψάχνουν πρακτικότητα και χαμηλό κόστος χρήσης. Και κάπως έτσι, σε μια αγορά γεμάτη ανταγωνισμό, κατάφερε να γίνει το μοναδικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα που έσπασε το φράγμα των 1.000 ταξινομήσεων μέσα σε έναν μόνο μήνα.

Εκδόσεις και τιμές

Έκδοση HP Καύσιμο Τιμή CO2 (g/km) 1.2 PureTech 100 Style Plus 100 Βενζίνη 22.700 € 128 1.2 PureTech 100 Allure 100 Βενζίνη 25.600 € 129 Hybrid 110 e-DCS6 Style Plus 110 Υβριδικό 24.000 € 111 Hybrid 110 e-DCS6 Allure 110 Υβριδικό 26.100 € 112 Hybrid 145 e-DCS6 Style Plus 145 Υβριδικό 26.300 € 110 Hybrid 145 e-DCS6 Allure 145 Υβριδικό 28.200 € 111 Hybrid 145 e-DCS6 GT 145 Υβριδικό 32.000 € 112 E-2008 54kWh 156hp Style Plus 156 Ηλεκτρικό 34.800 € 0 E-2008 54kWh 156hp Allure 156 Ηλεκτρικό 36.900 € 0 E-2008 54kWh 156hp GT 156 Ηλεκτρικό 39.500 € 0

