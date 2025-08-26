Το μοναδικό διπλοκάμπινο pick-up με τιμή κάτω από 30.000 ευρώ στην Ελλάδα – Ποιο είναι;

Ένα pick-up είναι πάντα συνώνυμο της σκληρής δουλειάς, της αντοχής και της πρακτικότητας, όμως σπάνια συναντάς σήμερα ένα μοντέλο που να συνδυάζει όλα αυτά με τιμή κάτω από τις 30.000 ευρώ.

Το μοναδικό pick-up σε αυτή τη τιμή

Η αγορά των διπλοκάμπινων στην Ελλάδα έχει μετακινηθεί ψηλά σε τιμές, με τα περισσότερα μοντέλα να ξεκινούν πάνω από τις 35.000 ευρώ. Σε αυτό το τοπίο, το KGM Musso ξεχωρίζει ως το μοναδικό pick-up που κοστίζει κάτω από 30.000 ευρώ. Δεν κάνει εκπτώσεις σε δυνατότητες, ούτε σε πρακτικότητα, διατηρώντας επιδόσεις που στέκονται απέναντι σε μεγαλύτερους και ακριβότερους αντιπάλους. Για όσους χρειάζονται ένα όχημα σκληρής δουλειάς αλλά και καθημερινής χρήσης, αποτελεί μια πραγματικά μοναδική επιλογή.

Σχεδίαση και πρακτικότητα

Με μήκος 5,40 μέτρων και πλάτος σχεδόν 2 μέτρων, το Musso αποπνέει στιβαρότητα και δύναμη. Η καρότσα του είναι από τις πιο ευρύχωρες της κατηγορίας, με δυνατότητα μεταφοράς φορτίων τύπου Euro-pallet, κάτι που το κάνει ιδανικό για επαγγελματική χρήση. Η μέγιστη δυνατότητα ρυμούλκησης φτάνει τους 3,5 τόνους στις εκδόσεις με το αυτόματο κιβώτιο Aisin 6 σχέσεων, προσφέροντας πλεονέκτημα απέναντι σε αρκετούς ανταγωνιστές. Η επιβλητική μάσκα, τα φώτα LED ημέρας και οι δυναμικοί προφυλακτήρες συνθέτουν μια εικόνα επαγγελματικού αλλά και δυναμικού αυτοκινήτου, που δεν περνά απαρατήρητο.

Κινητήρας και επιδόσεις

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο 2.2 e-XDi diesel με ισχύ 202 ίππων και ροπή έως 441 Nm. Ο οδηγός μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων (όπου η ροπή περιορίζεται στα 400Nm) και το γνωστό αυτόματο 6 σχέσεων που αποδίδει το μέγιστο της ροπής. Η παρουσία συστήματος επιλεκτικής 4WD δίνει τη δυνατότητα να ενεργοποιείται η τετρακίνηση όταν απαιτείται, εξασφαλίζοντας σιγουριά σε λάσπη, χιόνι ή βαριά φορτωμένη χρήση. Το πλαίσιο τύπου σκάλας με χάλυβα υψηλής αντοχής ενισχύει τη σταθερότητα και την ακαμψία, προσφέροντας σιγουριά σε δύσκολα οδοστρώματα.

Εσωτερικό και εξοπλισμός

Παρά τον επαγγελματικό χαρακτήρα, η καμπίνα του Musso θυμίζει περισσότερο SUV. Το εσωτερικό διαθέτει οθόνη αφής 12,3 ιντσών με πλοήγηση, Apple CarPlay και Android Auto, καθώς και ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών. Οι ανώτερες εκδόσεις διαθέτουν δερμάτινα καθίσματα με θέρμανση και αερισμό, διζωνικό κλιματισμό και ηλεκτρική ηλιοροφή, στοιχεία που συνήθως συναντά κανείς σε premium SUV. Ακόμα και η βασική έκδοση Pro περιλαμβάνει πλούσιο εξοπλισμό με κάμερα οπισθοπορείας, αισθητήρες παρκαρίσματος, ISOFIX και έξι αερόσακους, κάτι που δείχνει ότι η KGM δεν έκανε συμβιβασμούς.

Ασφάλεια και τεχνολογία

Το Musso προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα από συστήματα υποβοήθησης οδηγού. Ανάμεσά τους το AEB (αυτόματο φρενάρισμα), η προειδοποίηση τυφλού σημείου, το Lane Keeping Assist, η ειδοποίηση εγκάρσιας κίνησης και ο προσαρμοζόμενος cruise control. Το πλαίσιο με πέντε συνδέσμους πίσω ή εναλλακτικά με φύλλα σούστας εξασφαλίζει διαφορετικές επιλογές ανάλογα με τη χρήση, δίνοντας είτε περισσότερη άνεση είτε μεγαλύτερη αντοχή φορτίου. Η παρουσία έξι αερόσακων, του ESC και του κλειδώματος διαφορικού ολοκληρώνουν την αίσθηση ενός pick-up με κορυφαία έμφαση στην ασφάλεια.

Τιμές και εκδόσεις στην Ελλάδα

Η γκάμα ξεκινά με την έκδοση Pro, που αποτελεί την πιο προσιτή επιλογή. Η τιμή της διαμορφώνεται κάτω από το όριο των 30.000 ευρώ και περιλαμβάνει ήδη σημαντικά στοιχεία όπως κάμερα οπισθοπορείας, αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός-πίσω, ISOFIX, οθόνη αφής 12,3’’, Apple CarPlay / Android Auto και έξι αερόσακους. Είναι η έκδοση που στοχεύει κυρίως σε όσους θέλουν ένα επαγγελματικό όχημα με ουσιαστικό εξοπλισμό και χαμηλή τιμή αγοράς.

Η επόμενη επιλογή είναι η LX, η οποία ανεβάζει τον πήχη με προσθήκες όπως ζάντες αλουμινίου 17’’, θερμαινόμενο τιμόνι, αυτόματο κλιματισμό και πληθώρα προηγμένων συστημάτων ασφαλείας. Εδώ εντάσσονται λειτουργίες όπως το Blind Spot Detection, η προειδοποίηση εγκάρσιας κίνησης, το Lane Keeping Assist και το AEB. Η τιμή της LX τοποθετείται στις 36.490 ευρώ, παραμένοντας ιδιαίτερα ανταγωνιστική σε σχέση με τον εξοπλισμό που προσφέρει.

Στην κορυφή βρίσκεται η έκδοση DLX, η οποία φέρνει περισσότερη πολυτέλεια και άνεση. Εφοδιάζεται με δερμάτινα καθίσματα με θέρμανση και αερισμό, διζωνικό κλιματισμό, καθώς και το πλήρες πακέτο συστημάτων ADAS. Εδώ η τιμή ανεβαίνει, ωστόσο παραμένει χαμηλότερη από αντίστοιχα pick-up άλλων κατασκευαστών, φτάνοντας τα 36.990 ευρώ.

Με αυτόν τον τρόπο το Musso καλύπτει τρία διαφορετικά κοινά: τον επαγγελματία που θέλει χαμηλό κόστος, τον αγοραστή που αναζητά επιπλέον ασφάλεια και εξοπλισμό, αλλά και τον πιο απαιτητικό που επιθυμεί ανέσεις SUV σε ένα pick-up.

Τι κρατάμε;

Το μοναδικό pick-up με τιμή κάτω από 30.000 € στην Ελλάδα

Δυνατός diesel 2.2 με 202 ίππους και έως 441 Nm ροπής

Καρότσα με διαστάσεις για Euro-pallet και ρυμούλκηση έως 3,5 τόνους

Εξοπλισμός άνεσης και ασφάλειας αντίστοιχος SUV, ακόμη και στη βασική έκδοση

