Το μοναδικό Full Hybrid B-SUV στην Ελλάδα με 204 ίππους, τιμή 22.990 ευρώ και εγγύηση 12 χρόνια

Η λέξη hybrid έχει γίνει… συνηθισμένη στις κατηγορίες των μικρών SUV, όμως σπάνια συνδυάζεται με υψηλή ισχύ και χαμηλή τιμή αγοράς.

Οι περισσότερες προτάσεις στην κατηγορία των B-SUV περιορίζονται σε ήπια υβριδικά σύνολα ή σε full hybrid εκδόσεις με σημαντικά υψηλότερο κόστος. Σε αυτή τη συγκυρία εμφανίζεται μια πρόταση που αλλάζει τους συσχετισμούς. Το Chery Tiggo 4 έρχεται στην ελληνική αγορά ως το πιο προσιτό πλήρως hybrid B-SUV, με 204 ίππους, ιδιαίτερα πλούσιο εξοπλισμό και τιμή εκκίνησης 22.990 ευρώ. Παράλληλα συνοδεύεται από κάτι που δύσκολα βρίσκεις σήμερα: 12 χρόνια εγγύηση, μια κίνηση που δείχνει ξεκάθαρα πόσο επιθετικά θέλει να τοποθετηθεί η μάρκα στην αγορά.

Η Chery δεν είναι κάποια μικρή νεοεμφανιζόμενη εταιρεία. Πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές της Κίνας, με σημαντική διεθνή παρουσία και εξαγωγές σε δεκάδες αγορές. Τα τελευταία χρόνια έχει επιταχύνει την επέκτασή της στην Ευρώπη, φέρνοντας μοντέλα που συνδυάζουν ανταγωνιστική τιμή, σύγχρονη τεχνολογία και προηγμένα υβριδικά συστήματα.

Στην Ελλάδα η είσοδός της έγινε μέσω του Spanos Group, ο οποίος επέλεξε να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το πλεονέκτημα αξιοπιστίας, επεκτείνοντας την εργοστασιακή του εγγύηση στα 12 χρόνια, μαζί με δωρεάν οδική βοήθεια. Πρόκειται για μια πρωτοφανή πρόταση για τα ελληνικά δεδομένα, η οποία από μόνη της μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την απόφαση αγοράς. Η αρχή έγινε με τα μεγαλύτερα Tiggo 7 και Tiggo 8, όμως έλειπε ένα μοντέλο που να απευθύνεται στην πιο εμπορική κατηγορία της αγοράς. Εκεί ακριβώς τοποθετείται το Tiggo 4, ένα B-SUV που στοχεύει να συνδυάσει χώρους, οικονομία και απόδοση.

Σχεδιαστικά, το Tiggo 4 ακολουθεί μια πιο ήπια και ισορροπημένη αισθητική, σε αντίθεση με πολλές σύγχρονες προτάσεις που επιλέγουν έντονες και υπερβολικές γραμμές. Το εμπρός μέρος χαρακτηρίζεται από τα λεπτά LED φωτιστικά σώματα και τη μεγάλη μάσκα με μοτίβο διαμαντιών, που προσδίδει δυναμισμό χωρίς να γίνεται επιθετική. Στο προφίλ ξεχωρίζει η αιωρούμενη οροφή, με τη φαρδιά πίσω κολόνα βαμμένη σε μαύρο γυαλιστερό χρώμα, ενώ οι ράγες οροφής και τα πλαστικά προστατευτικά ενισχύουν τον crossover χαρακτήρα του μοντέλου. Στο πίσω μέρος, η χαρακτηριστική LED μπάρα ενώνει τα φώτα και δημιουργεί ένα σύγχρονο φωτιστικό αποτύπωμα. Οι διαστάσεις του είναι ιδιαίτερα γενναιόδωρες για την κατηγορία, με μήκος 4,32 μέτρα, πλάτος 1,83 και μεταξόνιο 2,61 μέτρα, κάτι που μεταφράζεται άμεσα σε σημαντικούς χώρους για επιβάτες και αποσκευές.

Στο εσωτερικό, το Tiggo 4 δίνει μεγάλη έμφαση στην ποιότητα κατασκευής και στον εξοπλισμό. Η σχεδίαση είναι οριζόντια και καθαρή, με δύο ψηφιακές οθόνες 12,3 ιντσών που λειτουργούν ως πίνακας οργάνων και σύστημα infotainment. Η συνολική αίσθηση θυμίζει μεγαλύτερη κατηγορία. Υπάρχουν μαλακά υλικά, επενδύσεις από συνθετικό δέρμα και προσεγμένη συναρμογή, στοιχεία που δεν συναντάς εύκολα σε αυτή την τιμή. Η κεντρική κονσόλα φιλοξενεί απτικό πάνελ για τον κλιματισμό, ενώ ο παραδοσιακός λεβιές ταχυτήτων προσφέρει ευχάριστη εργονομία. Οι χώροι είναι από τα δυνατά σημεία του μοντέλου. Δύο ενήλικες μπορούν να καθίσουν άνετα πίσω, με επαρκή χώρο για πόδια και κεφάλι, ενώ ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 430 λίτρα, ένας από τους μεγαλύτερους μεταξύ των υβριδικών B-SUV.

Η καρδιά του Tiggo 4 είναι το hybrid σύστημα CSH, το οποίο λειτουργεί ως αυτοφορτιζόμενο υβριδικό. Βασίζεται σε έναν ηλεκτροκινητήρα 204 ίππων και 310 Nm ροπής, ο οποίος αναλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της κίνησης. Ο θερμικός κινητήρας είναι ένας ατμοσφαιρικός τετρακύλινδρος 1.5 λίτρων, με ισχύ 95 ίππους και 125 Nm ροπής, που λειτουργεί υποστηρικτικά αλλά και για τη φόρτιση της μπαταρίας. Η μπαταρία LFP χωρητικότητας 1,83 kWh βρίσκεται κάτω από τα εμπρός καθίσματα, ενώ το σύστημα μετάδοσης χρησιμοποιεί ένα Dedicated Hybrid Transmission (DHT) μιας σχέσης που μεταφέρει την ισχύ στους εμπρός τροχούς. Το αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό για την κατηγορία. Η επιτάχυνση 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 8,9 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 150 km/h.

Στην πράξη, η φιλοσοφία του Tiggo 4 είναι ξεκάθαρη. Το αυτοκίνητο κινείται όσο περισσότερο γίνεται ηλεκτρικά, ειδικά μέσα στην πόλη, όπου ο θερμικός κινητήρας ενεργοποιείται μόνο όταν χρειάζεται. Η λειτουργία του υβριδικού συστήματος είναι πολιτισμένη, ενώ η απόδοση της ανάρτησης εξασφαλίζει άνετη κύλιση και καλή απορρόφηση ανωμαλιών. Το τιμόνι είναι ελαφρύ στην πόλη και προσφέρει επαρκή πληροφόρηση σε υψηλότερες ταχύτητες. Η κατανάλωση είναι επίσης εντυπωσιακή για ένα SUV με αυτή την ισχύ. Η εργοστασιακή τιμή WLTP είναι 5,3 λίτρα/100 χλμ., ενώ σε πραγματικές συνθήκες μπορεί να πέσει ακόμη χαμηλότερα. Το Tiggo 4 δεν προσπαθεί να είναι σπορ. Αντίθετα, στοχεύει να προσφέρει ήρεμη, ασφαλή και οικονομική μετακίνηση, κάτι που ταιριάζει απόλυτα στον χαρακτήρα ενός οικογενειακού B-SUV.

Η μεγάλη έκπληξη βρίσκεται στην τιμή. Το Chery Tiggo 4 hybrid ξεκινά από τις 22.990 ευρώ. Σε αυτά τα χρήματα ο αγοραστής αποκτά ένα πλήρως υβριδικό SUV με 204 ίππους, πλούσιο εξοπλισμό, μεγάλους χώρους και 12 χρόνια εγγύηση, στοιχεία που μέχρι σήμερα δεν συνδυάζονταν στην κατηγορία. Με αυτή τη στρατηγική, το Tiggo 4 έχει όλες τις προϋποθέσεις να γίνει μια από τις πιο ενδιαφέρουσες προτάσεις της αγοράς.