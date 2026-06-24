Το μοναδικό Skoda με τιμή κάτω από 18.000 ευρώ και 10 χρόνια εγγύηση – Τι εξοπλισμό έχει;

Σε μια αγορά όπου οι τιμές των μικρών αυτοκινήτων έχουν ανέβει αισθητά, η Skoda κρατά ακόμη στη γκάμα της μια πρόταση που μένει κάτω από το όριο των 18.000 ευρώ.

Και αυτό έχει τη σημασία του, ειδικά όταν συνοδεύεται από σύγχρονο εξοπλισμό ασφαλείας, χαμηλή κατανάλωση και πρόγραμμα κάλυψης που φτάνει έως τα 10 χρόνια ή 150.000 χλμ.

Το Skoda Fabia Selection 1.0 MPI 80 PS είναι σήμερα το πιο προσιτό μοντέλο της μάρκας στην Ελλάδα, με τιμή 17.950 ευρώ. Παράλληλα, μέσω προωθητικής ενέργειας για συγκεκριμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων, η Skoda επικοινωνεί το Fabia και από 16.950 ευρώ, κάνοντάς το μία από τις πιο λογικές επιλογές για όποιον αναζητά ένα ολοκληρωμένο supermini με ευρωπαϊκή ταυτότητα. Σε κάθε περίπτωση, το βασικό μήνυμα παραμένει ίδιο: το Fabia είναι η πιο προσιτή είσοδος στη γκάμα της Skoda και συνοδεύεται από το πρόγραμμα Skoda ZEN, που προσφέρει κάλυψη έως 10 χρόνια ή 150.000 χλμ.

Η έκδοση Selection 1.0 MPI 80 PS αποτελεί τη βάση της γκάμας Fabia, όμως δεν αντιμετωπίζεται σαν «φτωχός συγγενής». Αντίθετα, κρατά τα βασικά στοιχεία που κάνουν το μοντέλο ελκυστικό: καθαρή σχεδίαση, ευρύχωρη καμπίνα, χαμηλό κόστος χρήσης και τεχνολογία που καλύπτει πλήρως τις καθημερινές ανάγκες. Η τιμή των 17.950 ευρώ αφορά το Fabia με τον ατμοσφαιρικό τρικύλινδρο κινητήρα 1.0 MPI, απόδοσης 80 ίππων. Πρόκειται για μια έκδοση που δεν υπόσχεται σπορ επιδόσεις, αλλά στοχεύει στον οδηγό που θέλει ένα αξιόπιστο, οικονομικό και εύκολο αυτοκίνητο για την πόλη, τις καθημερινές μετακινήσεις και τις πιο ήρεμες εξορμήσεις εκτός αστικού περιβάλλοντος. Σημαντικό στοιχείο είναι πως, σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο της Skoda για το 2027, το Fabia ξεκινά από τις 17.950 ευρώ, ενώ το επόμενο μοντέλο της γκάμας, το Kamiq, αρχίζει από τις 21.950 ευρώ. Αυτό κάνει το Fabia όχι απλώς το φθηνότερο Skoda, αλλά και τη μοναδική επιλογή της μάρκας που παραμένει κάτω από το ψυχολογικό όριο των 18.000 ευρώ.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο γνωστός βενζινοκινητήρας 1.0 MPI των 999 κ.εκ., με ισχύ 80 PS και ροπή 93 Nm. Συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 5 σχέσεων, ενώ η κίνηση περνά στους εμπρός τροχούς. Η Skoda ανακοινώνει τελική ταχύτητα 175 km/h και επιτάχυνση 0-100 km/h σε 15,7 δευτερόλεπτα, στοιχεία που ξεκαθαρίζουν τον χαρακτήρα της συγκεκριμένης έκδοσης. Δεν είναι το Fabia που θα επιλέξεις για τις επιδόσεις του. Είναι όμως το Fabia που έχει νόημα για εκείνον που κοιτάζει πρώτα την τιμή αγοράς, την κατανάλωση, την απλότητα και το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας. Η μέση κατανάλωση ανακοινώνεται στα 5,1 lt/100 km, ενώ οι εκπομπές CO2 είναι 116 g/km, με τα ενδεικτικά τέλη κυκλοφορίας να είναι μηδενικά για τη συγκεκριμένη έκδοση. Για όποιον θέλει περισσότερη ζωντάνια, υπάρχει φυσικά και ο 1.0 TSI των 116 ίππων, είτε με χειροκίνητο κιβώτιο είτε με αυτόματο DSG7, όμως εκεί η τιμή ανεβαίνει. Το θέμα εδώ είναι ακριβώς το αντίθετο: πόσο πλήρες μπορεί να είναι το Fabia στη βασική του έκδοση.

Η έκδοση Selection περιλαμβάνει εξοπλισμό που καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις άνεσης, ασφάλειας και συνδεσιμότητας. Στάνταρ συναντάμε ατσάλινες ζάντες Callisto 15 ιντσών, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω, λειτουργία SMART LINK, αλλά και συστήματα υποβοήθησης όπως Front Assist, Lane Assist και Hill Start Assist. Το Front Assist αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της βασικής έκδοσης, καθώς ενισχύει την ενεργητική ασφάλεια στην καθημερινή οδήγηση. Το Lane Assist βοηθά στη διατήρηση της λωρίδας κυκλοφορίας, ενώ το Hill Start Assist κάνει πιο εύκολες τις εκκινήσεις σε ανηφόρα, ειδικά σε συνθήκες πόλης. Η παρουσία του SMART LINK είναι επίσης σημαντική, αφού επιτρέπει στον οδηγό να αξιοποιήσει βασικές λειτουργίες συνδεσιμότητας με το κινητό του. Σε μια εποχή που ακόμα και τα προσιτά αυτοκίνητα οφείλουν να προσφέρουν αξιοπρεπή ψηφιακή εμπειρία, το Fabia δεν μένει πίσω.

Ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά του Fabia παραμένει η πρακτικότητα. Η Skoda έχει χτίσει μεγάλο μέρος της φήμης της πάνω στην έξυπνη εκμετάλλευση χώρων και το Fabia συνεχίζει αυτή τη λογική. Η καμπίνα είναι σχεδιασμένη με γνώμονα την άνεση των επιβατών, ενώ ο χώρος αποσκευών βρίσκεται στην κορυφή της κατηγορίας, κάτι που κάνει το μικρό Skoda πιο οικογενειακό απ’ όσο αφήνουν να εννοηθεί οι εξωτερικές του διαστάσεις. Η σχεδίαση ακολουθεί τη γνώριμη, καθαρή γραμμή της μάρκας, χωρίς υπερβολές. Το Fabia δείχνει σύγχρονο, ώριμο και ισορροπημένο, με αεροδυναμική που σύμφωνα με τη Skoda ξεκινά από Cd 0,28, τιμή ιδιαίτερα καλή για την κατηγορία. Δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με φωνές, αλλά με τον τρόπο που συνδυάζει την απλότητα με τη χρηστικότητα.

Το μεγάλο εμπορικό χαρτί, πέρα από την τιμή, είναι το Skoda ZEN. Με την αγορά νέου Skoda, το πρόγραμμα προσφέρει κάλυψη που μπορεί να φτάσει έως τα 10 έτη ή 150.000 χλμ., με την προϋπόθεση της προγραμματισμένης συντήρησης στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Skoda. Στην πράξη, με κάθε προγραμματισμένο service στο επίσημο δίκτυο, το Skoda ZEN ενεργοποιείται ή ανανεώνεται αυτόματα, προσφέροντας επιπλέον κάλυψη για βασικά μηχανικά και ηλεκτρονικά μέρη του αυτοκινήτου. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία σε μια αγορά όπου οι αγοραστές κρατούν τα αυτοκίνητά τους για περισσότερα χρόνια και θέλουν να περιορίσουν τον κίνδυνο απρόβλεπτων εξόδων. Υπάρχει επίσης και χρηματοδοτικό πρόγραμμα, με την Skoda να αναφέρει για το Fabia Selection 1.0 MPI 80 PS μηνιαία δόση από 119 ευρώ/μήνα, με επιτόκιο 3,9%, προκαταβολή 30,75% και διάρκεια 48 μηνών, σύμφωνα με τους σχετικούς όρους του προγράμματος.

Η γκάμα του Fabia ξεκινά από την έκδοση Selection 1.0 MPI 80 PS στις 17.950 ευρώ. Ακολουθεί το Selection 1.0 TSI 116 PS στις 19.950 ευρώ, ενώ η αυτόματη έκδοση Selection 1.0 TSI 116 PS DSG7 κοστίζει 21.950 ευρώ. Πιο πάνω υπάρχουν οι εκδόσεις Selection Plus, Monte Carlo και η ισχυρότερη Fabia 130 1.5 TSI 177 PS DSG7, που φτάνει τις 29.950 ευρώ. Όμως η έκδοση που κλέβει την προσοχή είναι η βασική. Όχι επειδή είναι η πιο γρήγορη ή η πιο πλούσια, αλλά επειδή συνδυάζει τιμή κάτω από 18.000 ευρώ, σύγχρονο εξοπλισμό ασφαλείας, πρακτικότητα Skoda και κάλυψη έως 10 χρόνια. Σε μια εποχή όπου τα οικονομικά αυτοκίνητα λιγοστεύουν, το Fabia Selection 1.0 MPI 80 PS δείχνει πως υπάρχει ακόμη χώρος για μια τίμια, λογική και ολοκληρωμένη πρόταση αγοράς.

Τι κρατάμε;