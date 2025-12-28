Το μοναδικό supermini στην Ελλάδα με κινητήρες βενζίνης, diesel, hybrid και LPG – Τιμές

Στην εποχή που τα περισσότερα supermini περιορίζουν τις επιλογές του οδηγού, υπάρχει ένα μοντέλο που εξακολουθεί να προσφέρει ελευθερία επιλογής σε κάθε επίπεδο: από το καύσιμο και την απόδοση, μέχρι το στυλ και την τεχνολογία.

Για περισσότερα από τριάντα χρόνια, το Renault Clio αποτελεί σημείο αναφοράς στην κατηγορία των supermini. Με τη 5η του γενιά, συνεχίζει να εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ουσία του: να προσφέρει γαλλική φινέτσα, κορυφαία άνεση και μια από τις πιο πλούσιες γκάμες κινητήρων στην αγορά. Είναι μάλιστα το μοναδικό μοντέλο της κατηγορίας που διατίθεται ταυτόχρονα με βενζινοκινητήρα, πετρελαιοκινητήρα, full hybrid και υγραερίου (LPG), επιτρέποντας στον οδηγό να επιλέξει ό,τι ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του.

Ανανεωμένη σχεδίαση και ποιοτικό εσωτερικό

Το Clio υιοθετεί τη σχεδιαστική ταυτότητα της Renault, με πιο δυναμική εμπρός μάσκα, χαρακτηριστικά φώτα ημέρας σε σχήμα C και τον ρόμβο “Nouvel’R”. Οι προφυλακτήρες είναι πιο τονισμένοι, ενώ οι επιλογές ζαντών φτάνουν έως τις 17 ίντσες.

Στο εσωτερικό, η αλλαγή είναι ακόμα πιο αισθητή. Το ταμπλό είναι επενδεδυμένο με μαλακά υλικά, οι οθόνες αφής φτάνουν τις 10,25 ίντσες στον πίνακα οργάνων και έως 9,3 ίντσες στο infotainment, ενώ υπάρχει πλήρης υποστήριξη για Android Auto και Apple CarPlay. Ανάλογα με την έκδοση, το Clio προσφέρει ambient φωτισμό και επενδύσεις από ανακυκλωμένα υλικά υψηλής ποιότητας.

Η πιο πλήρης γκάμα κινητήρων

Η Renault δίνει στο Clio τη δυνατότητα επιλογής από τέσσερις διαφορετικούς τύπους κινητήρων:

Τύπος κινητήρα Κυβισμός Ισχύς Κίνηση/Κιβώτιο Κατανάλωση (lt/100 km) 1.0 TCe βενζίνη 999 cc 90 hp 5MT / FWD 5,2 1.0 Eco-G διπλού καυσίμου 999 cc 100 hp 6MT / FWD 6,5 (LPG) 1.5 Blue dCi diesel 1.461 cc 100 hp 6MT / FWD 4,1 1.6 E-Tech Full Hybrid 1.598 cc 145 hp eCVT / FWD 4,2

Η έκδοση E-Tech Full Hybrid αξιοποιεί δύο ηλεκτροκινητήρες και ένα αυτόματο κιβώτιο πολλαπλών σχέσεων χωρίς συμπλέκτη, προσφέροντας έως 80% κίνηση σε αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία στην πόλη. Το σύστημα αποδίδει 145 ίππους και προσφέρει επιτάχυνση 0-100 km/h σε 9,3 δευτερόλεπτα.

Εξοπλισμός και τεχνολογία

Το Clio είναι διαθέσιμο σε τρεις εκδόσεις εξοπλισμού: Evolution, Techno και Esprit Alpine. Ακόμη και η βασική περιλαμβάνει σύστημα υποβοήθησης λωρίδας, αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας, cruise control, κάμερα οπισθοπορείας και πλήρες infotainment. Η κορυφαία Esprit Alpine ξεχωρίζει με σπορ καθίσματα, μπλε ραφές, αποκλειστικές ζάντες, και λεπτομέρειες εμπνευσμένες από την Alpine A110, αναβαθμίζοντας σημαντικά το premium αίσθημα του μοντέλου.

Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Οι ελληνικές τιμές για το Renault Clio ξεκινούν από:

Έκδοση / Κινητήρας Ισχύς Κιβώτιο Τιμή (€) 1.0 TCe 90hp Evolution 67 hp 5MT 19.400 1.0 Eco-G LPG 100hp Evolution 100 hp 6MT 19.900 1.5 Blue dCi 100hp Evolution 100 hp 6MT 21.900 1.6 E-Tech Full Hybrid Techno 145 hp eCVT 25.900 1.6 E-Tech Full Hybrid Esprit Alpine 145 hp eCVT 27.900

Οι τιμές περιλαμβάνουν 5ετή εγγύηση, 5 χρόνια οδική βοήθεια και προγράμματα συντήρησης Renault Care.

Στο δρόμο

Το Clio παραμένει ένα από τα πιο καλοζυγισμένα supermini. Η ανάρτηση απορροφά τις ανωμαλίες με πολιτισμένο τρόπο, το τιμόνι έχει σωστό βάρος, ενώ η ηχομόνωση βελτιώθηκε σημαντικά. Στην υβριδική έκδοση, η αίσθηση είναι ήσυχη και ραφιναρισμένη, με το ηλεκτρικό σκέλος να αναλαμβάνει συχνά την κίνηση μέσα στην πόλη. Στην LPG έκδοση, η οικονομία καυσίμου είναι εντυπωσιακή, ενώ ο diesel εξακολουθεί να αποτελεί εξαιρετική επιλογή για όσους κινούνται συχνά εκτός πόλης.

Το Clio δεν είναι απλώς ένα ακόμα supermini. Είναι ένα πλήρες αυτοκίνητο πόλης με χαρακτήρα, τεχνολογία και επιλογές για όλους. Η σχεδίαση, η κορυφαία ποιότητα και η ευρεία γκάμα κινητήρων το τοποθετούν στην κορυφή της κατηγορίας του, ενώ η υβριδική έκδοση το φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στο μέλλον της ηλεκτροκίνησης.

Τι κρατάμε;