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ΑΓΟΡΑ

Το μοναδικό Toyota κάτω από 20.000 ευρώ είναι full hybrid με 116 ίππους – Καίει 3,7 lt/100km

ΣΑΒΒΑΤΟ | 06.06.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
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Η γκάμα της Toyota στην Ελλάδα έχει χτίσει τη φήμη της πάνω στην υβριδική τεχνολογία, όμως μέχρι πρόσφατα η απόκτηση ενός full hybrid μοντέλου απαιτούσε πάνω από 20.000 ευρώ.

Αυτό πλέον αλλάζει, καθώς υπάρχει ένα μοντέλο που όχι μόνο παραμένει κάτω από αυτό το ψυχολογικό όριο, αλλά ταυτόχρονα προσφέρει 116 ίππους, αυτόματο κιβώτιο και επίσημη κατανάλωση μόλις 3,7 λτ./100 χλμ.. Ο λόγος για το νέο Toyota Aygo X Hybrid, το οποίο αποτελεί σήμερα το πιο προσιτό υβριδικό μοντέλο της μάρκας στην ελληνική αγορά και ταυτόχρονα το μοναδικό Toyota με τιμή εκκίνησης κάτω από τις 20.000 ευρώ.

Το μεγαλύτερο νέο του Aygo X είναι φυσικά το υβριδικό σύστημα κίνησης. Η Toyota τοποθέτησε κάτω από το καπό τον γνωστό 1.5 TNGA Hybrid Electric κινητήρα, συνδυάζοντάς τον με ηλεκτροκινητήρα και αυτόματο κιβώτιο e-CVT. Το αποτέλεσμα είναι συνολική ισχύς 116 ίππων, αριθμός που μέχρι πριν λίγα χρόνια συναντούσαμε σε αρκετά μεγαλύτερα αυτοκίνητα. Το κέρδος δεν περιορίζεται μόνο στις επιδόσεις. Η επίσημη κατανάλωση ξεκινά από μόλις 3,7 λτ./100 χλμ., ενώ οι εκπομπές CO₂ περιορίζονται στα 85 γρ./χλμ., εξασφαλίζοντας χαμηλό κόστος χρήσης και φορολογικά οφέλη. Στην πράξη, το Aygo X μπορεί να κινηθεί για σημαντικό μέρος της καθημερινής αστικής διαδρομής αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, χωρίς να απαιτείται φόρτιση από πρίζα. Αυτό είναι άλλωστε το μεγάλο πλεονέκτημα της τεχνολογίας Full Hybrid Electric της Toyota, η οποία παραμένει μία από τις πιο αποδοτικές λύσεις για όσους κινούνται κυρίως μέσα στην πόλη.

Διαβάστε επίσης: Δοκιμή Toyota Aygo X Hybrid: Έχει πραγματική κατανάλωση 3,8 lt/100km

Παρότι ανήκει στην κατηγορία των αυτοκινήτων πόλης, το Aygo X έχει σαφώς πιο περιπετειώδη εικόνα από ένα συμβατικό supermini. Η αυξημένη απόσταση από το έδαφος, τα προστατευτικά περιμετρικά στοιχεία και οι crossover επιρροές το κάνουν να ξεχωρίζει στο δρόμο. Η Toyota μάλιστα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον δυναμικό χαρακτήρα του μοντέλου, αναφέροντας ότι η νέα υβριδική έκδοση προσφέρει πιο άμεση επιτάχυνση, καλύτερη απόκριση και πιο ευχάριστη οδηγική εμπειρία, ενώ η υψηλότερη θέση οδήγησης βελτιώνει σημαντικά την ορατότητα μέσα στην πόλη. Στο εσωτερικό, συναντάμε ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών, σύγχρονο σύστημα πολυμέσων, δυνατότητες συνδεσιμότητας και τις υπηρεσίες MyToyota, στοιχεία που μέχρι πριν λίγα χρόνια δύσκολα έβρισκε κανείς σε αυτή την κατηγορία τιμής.

Ένα ακόμη δυνατό χαρτί του μοντέλου είναι ο βασικός εξοπλισμός ασφαλείας. Το νέο Aygo X εξοπλίζεται με την τελευταία γενιά του Toyota T-Mate, η οποία αξιοποιεί κάμερες, αισθητήρες και ραντάρ για να προσφέρει προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού. Η φιλοσοφία της Toyota είναι ξεκάθαρη: ακόμη και το μικρότερο μοντέλο της γκάμας πρέπει να προσφέρει αντίστοιχο επίπεδο ενεργητικής ασφάλειας με πολύ ακριβότερα αυτοκίνητα.

Αναλυτικά οι εκδόσεις και οι τιμές

Η γκάμα του νέου Toyota Aygo X Hybrid στην Ελλάδα διαμορφώνεται ως εξής:

  • Aygo X X-Play: 19.670 €
  • Aygo X X-Style: 20.260 €
  • Aygo X X-Style Plus: 20.770 €
  • Aygo X X-Pulse: 22.060 €
  • Aygo X X-Trend: 23.010 €
  • Aygo X X-Envy: 25.160 €
  • Aygo X X-Limited: 26.860 €
  • Aygo X GR Sport: 26.860 €

Η βασική έκδοση X-Play είναι αυτή που τραβά τα περισσότερα βλέμματα, καθώς διατηρεί την τιμή κάτω από το όριο των 20.000 ευρώ, προσφέροντας παράλληλα το πλήρες υβριδικό σύστημα των 116 ίππων, αυτόματο κιβώτιο e-CVT και επίσημη κατανάλωση 3,7 λτ./100 χλμ.

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Η Toyota συνοδεύει το Aygo X με ένα από τα ισχυρότερα πακέτα κάλυψης της αγοράς. Το μοντέλο μπορεί να επεκτείνει την εργοστασιακή του εγγύηση έως και για 11 χρόνια ή 200.000 χλμ., ενώ η υβριδική μπαταρία μπορεί να προστατεύεται έως και για 1.000.000 χιλιόμετρα, μέσω των προγραμμάτων της εταιρείας.

Τι κρατάμε;

  • Το μοναδικό Toyota κάτω από 20.000 ευρώ
  • Full hybrid σύστημα με 116 ίππους
  • Κατανάλωση από μόλις 3,7 λτ./100 χλμ.
  • Αυτόματο κιβώτιο e-CVT σε όλες τις εκδόσεις
  • Πλούσιος εξοπλισμός ασφαλείας Toyota T-Mate
  • Έως 11 χρόνια εργοστασιακής κάλυψης

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Tags
#Toyota#Toyota Aygo X Hybrid Electric
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
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