Το μοναδικό υβριδικό SUV στην Ελλάδα που χρησιμοποιεί και υγραέριο με αυτονομία 1.450 km – Ξεκινά από 24.800 ευρώ

Σε μια εποχή που τα περισσότερα SUV γίνονται όλο και πιο περίπλοκα – γεμάτα οθόνες, μπαταρίες και εξελιγμένα συστήματα – μια νέα πρόταση έρχεται να θυμίσει ότι η οικονομία και η απλότητα μπορούν ακόμα να συνυπάρχουν με την τεχνολογία και την αυτονομία.

Η Dacia φαίνεται να έχει βρει τη συνταγή της επιτυχίας: απλές, πρακτικές λύσεις που κάνουν την καθημερινότητα πιο οικονομική. Στο ίδιο πνεύμα, το νέο Bigster Hybrid G-140 έρχεται να ταράξει τα νερά της αγοράς, συνδυάζοντας ήπια υβριδική τεχνολογία με διπλό καύσιμο (LPG + βενζίνη) — κάτι που δεν έχει ξαναγίνει σε SUV αυτής της κατηγορίας.

Η φιλοσοφία πίσω από το Bigster είναι απλή: ένα SUV με πραγματικές οικογενειακές διαστάσεις, σύγχρονη εμφάνιση και κόστος χρήσης πιο χαμηλό από ένα μικρό αυτοκίνητο πόλης. Στην πράξη, το αποτέλεσμα είναι ένα αυτοκίνητο που υπόσχεται έως 1.450 km αυτονομίας, με τις δεξαμενές του LPG και βενζίνης να λειτουργούν συμπληρωματικά και με ιδιαίτερη αρμονία.

Το κορυφαίο SUV της Dacia

Το Bigster είναι το μεγαλύτερο μοντέλο της Dacia μέχρι σήμερα. Χτισμένο πάνω στη νέα πλατφόρμα CMF-B, η οποία χρησιμοποιείται ήδη από τα Jogger και Duster, προσφέρει ευρύχωρο εσωτερικό, μεγάλο χώρο αποσκευών και τη στιβαρότητα που περιμένεις από ένα SUV με φιλοδοξίες περιπέτειας.

Η σχεδίαση παραμένει χαρακτηριστικά “Dacia”: γεωμετρικές γραμμές, πλατιά φτερά και κάθετη μάσκα με φωτιστική υπογραφή “Y”. Ο εμπρός προφυλακτήρας διαθέτει ασημί προστατευτικά τμήματα, ενώ το πίσω μέρος με τα εντυπωσιακά φώτα δίνει πιο ώριμο χαρακτήρα, θυμίζοντας ορισμένα ευρωπαϊκά crossover μεγαλύτερης κατηγορίας.

Νέος κινητήρας G-140

Καρδιά του Bigster Hybrid G-140 είναι ο 1.2 TCe τρικύλινδρος turbo κινητήρας των 1.199 κ.εκ., που συνδυάζεται με 48V mild hybrid σύστημα και επιλογή καυσίμου βενζίνη ή υγραέριο (LPG). Η συνολική απόδοση φτάνει τους 140 ίππους και 240 Nm ροπής, προσφέροντας αξιοπρεπείς επιδόσεις με εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση:

5,5 lt/100 km με βενζίνη

με βενζίνη 7,1 lt/100 km με LPG

Με το υγραέριο να κοστίζει περίπου 0,90 ευρώ/λίτρο, η Dacia δηλώνει ότι το Bigster μπορεί να καλύψει πάνω από 1.400 km με ένα πλήρες “διπλό” γέμισμα, μειώνοντας σημαντικά το κόστος μετακίνησης σε σύγκριση με οποιοδήποτε άλλο SUV της κατηγορίας του.

Εσωτερικό και τεχνολογία

Το εσωτερικό ακολουθεί τη νέα σχεδιαστική ταυτότητα της Dacia: οριζόντιος πίνακας οργάνων, μεγάλη οθόνη αφής 10,1” για το σύστημα infotainment και ψηφιακό καντράν 7” μπροστά από τον οδηγό. Υπάρχουν φυσικά πλήκτρα για τις βασικές λειτουργίες, κάτι που παραμένει σήμα κατατεθέν της μάρκας.

Η ποιότητα κύλισης έχει βελτιωθεί αισθητά, χάρη στην καλύτερη ηχομόνωση και την αναβαθμισμένη ανάρτηση, ενώ ο εξοπλισμός περιλαμβάνει συστήματα όπως κάμερα οπισθοπορείας, adaptive cruise control, σύστημα διατήρησης λωρίδας και αυτόματο φρενάρισμα ανάγκης.

Εκδόσεις και τιμή

Στην ελληνική αγορά, το Dacia Bigster Hybrid G-140 προσφέρεται σε τέσσερις εκδόσεις εξοπλισμού:

Essential από 24.800 ευρώ

από Expression με πιο πλούσιο εξοπλισμό στα 26.100 ευρώ

με πιο πλούσιο εξοπλισμό στα Journey με στόχο την άνεση στα 29.400 ευρώ

με στόχο την άνεση στα Extreme ως κορυφαία επιλογή, στις 29.900 ευρώ

Όλες οι εκδόσεις διαθέτουν εγγύηση 5 ετών ή 100.000 km, με δυνατότητα επέκτασης, ενώ η Dacia προσφέρει πλήρη υποστήριξη για το LPG δίκτυο σε όλη την Ελλάδα.