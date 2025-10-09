quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
ΑΓΟΡΑ

Το μοναδικό υβριδικό SUV στην Ελλάδα που χρησιμοποιεί και υγραέριο με αυτονομία 1.450 km – Ξεκινά από 24.800 ευρώ

ΠΕΜΠΤΗ | 09.10.2025
Θέμης Θεοδωρόπουλος
to-monadiko-yvridiko-suv-stin-ellada-pou-chrisimopoiei-kai-ygraerio-me-aftonomia-1-450-km-xekina-apo-24-800-evro-778598

Σε μια εποχή που τα περισσότερα SUV γίνονται όλο και πιο περίπλοκα – γεμάτα οθόνες, μπαταρίες και εξελιγμένα συστήματα – μια νέα πρόταση έρχεται να θυμίσει ότι η οικονομία και η απλότητα μπορούν ακόμα να συνυπάρχουν με την τεχνολογία και την αυτονομία.

Η Dacia φαίνεται να έχει βρει τη συνταγή της επιτυχίας: απλές, πρακτικές λύσεις που κάνουν την καθημερινότητα πιο οικονομική. Στο ίδιο πνεύμα, το νέο Bigster Hybrid G-140 έρχεται να ταράξει τα νερά της αγοράς, συνδυάζοντας ήπια υβριδική τεχνολογία με διπλό καύσιμο (LPG + βενζίνη) — κάτι που δεν έχει ξαναγίνει σε SUV αυτής της κατηγορίας.

Η φιλοσοφία πίσω από το Bigster είναι απλή: ένα SUV με πραγματικές οικογενειακές διαστάσεις, σύγχρονη εμφάνιση και κόστος χρήσης πιο χαμηλό από ένα μικρό αυτοκίνητο πόλης. Στην πράξη, το αποτέλεσμα είναι ένα αυτοκίνητο που υπόσχεται έως 1.450 km αυτονομίας, με τις δεξαμενές του LPG και βενζίνης να λειτουργούν συμπληρωματικά και με ιδιαίτερη αρμονία.

Το κορυφαίο SUV της Dacia

Το Bigster είναι το μεγαλύτερο μοντέλο της Dacia μέχρι σήμερα. Χτισμένο πάνω στη νέα πλατφόρμα CMF-B, η οποία χρησιμοποιείται ήδη από τα Jogger και Duster, προσφέρει ευρύχωρο εσωτερικό, μεγάλο χώρο αποσκευών και τη στιβαρότητα που περιμένεις από ένα SUV με φιλοδοξίες περιπέτειας.

Η σχεδίαση παραμένει χαρακτηριστικά “Dacia”: γεωμετρικές γραμμές, πλατιά φτερά και κάθετη μάσκα με φωτιστική υπογραφή “Y”. Ο εμπρός προφυλακτήρας διαθέτει ασημί προστατευτικά τμήματα, ενώ το πίσω μέρος με τα εντυπωσιακά φώτα δίνει πιο ώριμο χαρακτήρα, θυμίζοντας ορισμένα ευρωπαϊκά crossover μεγαλύτερης κατηγορίας.

Νέος κινητήρας G-140

Καρδιά του Bigster Hybrid G-140 είναι ο 1.2 TCe τρικύλινδρος turbo κινητήρας των 1.199 κ.εκ., που συνδυάζεται με 48V mild hybrid σύστημα και επιλογή καυσίμου βενζίνη ή υγραέριο (LPG). Η συνολική απόδοση φτάνει τους 140 ίππους και 240 Nm ροπής, προσφέροντας αξιοπρεπείς επιδόσεις με εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση:

  • 5,5 lt/100 km με βενζίνη
  • 7,1 lt/100 km με LPG

Με το υγραέριο να κοστίζει περίπου 0,90 ευρώ/λίτρο, η Dacia δηλώνει ότι το Bigster μπορεί να καλύψει πάνω από 1.400 km με ένα πλήρες “διπλό” γέμισμα, μειώνοντας σημαντικά το κόστος μετακίνησης σε σύγκριση με οποιοδήποτε άλλο SUV της κατηγορίας του.

Εσωτερικό και τεχνολογία

Το εσωτερικό ακολουθεί τη νέα σχεδιαστική ταυτότητα της Dacia: οριζόντιος πίνακας οργάνων, μεγάλη οθόνη αφής 10,1” για το σύστημα infotainment και ψηφιακό καντράν 7” μπροστά από τον οδηγό. Υπάρχουν φυσικά πλήκτρα για τις βασικές λειτουργίες, κάτι που παραμένει σήμα κατατεθέν της μάρκας.

Η ποιότητα κύλισης έχει βελτιωθεί αισθητά, χάρη στην καλύτερη ηχομόνωση και την αναβαθμισμένη ανάρτηση, ενώ ο εξοπλισμός περιλαμβάνει συστήματα όπως κάμερα οπισθοπορείας, adaptive cruise control, σύστημα διατήρησης λωρίδας και αυτόματο φρενάρισμα ανάγκης.

Εκδόσεις και τιμή

Στην ελληνική αγορά, το Dacia Bigster Hybrid G-140 προσφέρεται σε τέσσερις εκδόσεις εξοπλισμού:

  • Essential από 24.800 ευρώ
  • Expression με πιο πλούσιο εξοπλισμό στα 26.100 ευρώ
  • Journey με στόχο την άνεση στα 29.400 ευρώ
  • Extreme ως κορυφαία επιλογή, στις 29.900 ευρώ

Όλες οι εκδόσεις διαθέτουν εγγύηση 5 ετών ή 100.000 km, με δυνατότητα επέκτασης, ενώ η Dacia προσφέρει πλήρη υποστήριξη για το LPG δίκτυο σε όλη την Ελλάδα.

Τι κρατάμε;

  • Το πρώτο υβριδικό SUV στην Ελλάδα που λειτουργεί και με LPG
  • Αυτονομία έως 1.450 km με δύο καύσιμα
  • Προσιτή τιμή εκκίνησης από 24.800 ευρώ
  • Πραγματικά χαμηλό κόστος χρήσης και μεγάλη χωρητικότητα

Όλες οι ειδήσεις

Το crossover της Dacia που κάνει 1.600 km με ένα γέμισμα – Στην Ελλάδα με κάτω από 20.000 ευρώ;

Αναλυτικά: Tι ισχύει τελικά με τις «41 κάμερες» της Τροχαίας στην Αττική – Tι λειτουργεί σήμερα και τι έρχεται

Το νέο Toyota Corolla Cross ήρθε στην Ελλάδα: Αναλυτικά εκδόσεις, τιμές και εξοπλισμός

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Dacia#Dacia Bigster
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

to-megalo-yvridiko-suv-pou-pairneis-me-199-e-mina-777873

ΑΓΟΡΑ

05.10.2025

Το μεγάλο υβριδικό SUV που παίρνεις με 199 €/μήνα
i-nea-yvridiki-ekdosi-tis-dacia-pou-tha-isopedosei-ta-panta-stin-ellada-me-ygraerio-kai-aftonomia-1-500-km-768710

ΑΓΟΡΑ

06.09.2025

Η νέα υβριδική έκδοση της Dacia που θα ισοπεδώσει τα πάντα στην Ελλάδα – Με υγραέριο και αυτονομία 1.500 km
to-yvridiko-dacia-suv-pou-echei-681-lt-portbagkaz-kai-140-ippous-kostizei-23-800-evro-734185

ΑΓΟΡΑ

02.09.2025

Το υβριδικό Dacia SUV που έχει 681 lt πορτμπαγκάζ και 140 ίππους – Κοστίζει 23.800 ευρώ
ta-3-dacia-gia-diakopes-me-eos-kai-1-400-km-aftonomia-apo-16-890-evro-766282

ΑΓΟΡΑ

15.07.2025

Τα 3 Dacia για διακοπές με έως και 1.400 km αυτονομία – Από 16.890 ευρώ
to-fthinotero-crossover-tis-dacia-xekina-apo-16-890-evro-poio-einai-718711

ΑΓΟΡΑ

01.10.2025

Το φθηνότερο crossover της Dacia ξεκινά από 16.890 ευρώ – Ποιο είναι;
to-fthinotero-aftokinito-me-ygraerio-stin-ellada-kanei-1-200-km-me-ena-gemisma-773558

ΑΓΟΡΑ

05.09.2025

Το φθηνότερο αυτοκίνητο με υγραέριο στην Ελλάδα – Κάνει 1.200 km με ένα γέμισμα

Πρόσφατες Ειδήσεις