Το μοντέρνο ιταλικό B-SUV που παίρνεις με όφελος 6.500 ευρώ – Ποιο είναι;

Υπάρχουν B-SUV που ποντάρουν στην τεχνολογία, άλλα στην τιμή· κι έπειτα υπάρχει εκείνο που καταφέρνει να συνδυάσει και τα δύο, χωρίς να χάσει ίχνος από το στιλ και τον χαρακτήρα του.

Το νέο FIAT 600e είναι το είδος του αυτοκινήτου που δεν χρειάζεται να φωνάζει για να τραβήξει προσοχή. Από κοντά αποπνέει την ηρεμία ενός ώριμου σχεδίου και τη φρεσκάδα που μόνο οι Ιταλοί ξέρουν να μεταφράζουν σε μεταλλική επιφάνεια. Είναι λιτό αλλά όχι απλό, ρετρό χωρίς να παίζει με τη νοσταλγία, και τόσο γνώριμο που μοιάζει να υπήρχε ήδη στους δρόμους μας.

Design που μιλά ιταλικά

Με μήκος 4,17 μέτρα, το 600e πατά στην καρδιά της κατηγορίας B-SUV. Κάθε λεπτομέρεια έχει τοποθετηθεί με ακρίβεια – οι στρογγυλοί προβολείς θυμίζουν 500, αλλά με πιο ώριμη ματιά. Οι αναλογίες είναι αρμονικές, οι καμπύλες διακριτικές, και η υπογραφή “600” κάτω από το φως δίνει αυτή τη μικρή πινελιά προσωπικότητας που κάνει τη διαφορά.

Η έκδοση La Prima φοράει 18άρες ζάντες, full LED φώτα και χρωμιωμένα λογότυπα FIAT. Το προφίλ του παραμένει κομψό, με μικρές χρωματικές αντιθέσεις που αναδεικνύουν τη φόρμα, ενώ το πίσω μέρος είναι καθαρό και καλοσχεδιασμένο – η ουσία του italian design: τίποτα περιττό.

Μπαίνοντας μέσα, η ατμόσφαιρα είναι γνώριμη αλλά αναβαθμισμένη. Το ταμπλό ακολουθεί οριζόντια γραμμή με διακοσμητικό πάνελ στο χρώμα του αμαξώματος και το λογότυπο 600 να θυμίζει την κληρονομιά. Ο ψηφιακός πίνακας 7 ιντσών και η 10,25″ οθόνη Uconnect 5 συνδυάζουν λειτουργικότητα και ευκολία. Τα καθίσματα La Prima επενδύονται με οικολογικό δέρμα και ραφές με μοτίβο FIAT. Οι χώροι είναι γενναιόδωροι για ένα compact SUV, ενώ τα 360 λίτρα χωρητικότητας στο πορτμπαγκάζ σε πείθουν πως δεν έχεις να θυσιάσεις τίποτα. Είναι, ουσιαστικά, ένα αστικό ηλεκτρικό που δεν φοβάται το ταξίδι.

Ηλεκτροκίνηση χωρίς πίεση

Ο ηλεκτροκινητήρας των 156 ίππων προσφέρει επιτάχυνση 0-100 km/h σε 9 δευτερόλεπτα, αλλά πιο σημαντικό είναι πώς παραδίδει τη δύναμη – γραμμικά, χωρίς νευρικότητα. Η μπαταρία 54 kWh χαρίζει αυτονομία 406 km WLTP, ή πάνω από 580 km σε αστική χρήση, και η φόρτιση 100 kW DC γεμίζει το 80 % σε περίπου 30 λεπτά.

Η πλατφόρμα e-CMP2 του Stellantis δίνει στο 600e την ισορροπία ενός καλοστημένου hatchback. Η ανάρτηση είναι ήρεμη στην πόλη και σταθερή στην εθνική, με χαμηλό κέντρο βάρους που εμπνέει εμπιστοσύνη. Η ηχομόνωση είναι κορυφαία για την κατηγορία, ενώ η αίσθηση στο τιμόνι παραμένει φυσική – όχι «ψηφιακή», όπως συχνά στα ηλεκτρικά.

Η La Prima δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας: τα έχει όλα. Από Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist και Traffic Sign Recognition, μέχρι Blind Spot Monitoring και κάμερα 360°. Προστίθενται keyless entry, ηλεκτρικό χειρόφρενο, αυτόματος διζωνικός κλιματισμός και φωτισμός LED στο εσωτερικό. Όλα αυτά χωρίς – κυριολεκτικά – καμία επιλογή εξτρά. Η La Prima είναι ολοκληρωμένο πακέτο, το οποίο απλώς παίρνεις και φεύγεις. Και με την τελική τιμή 31.190 €, χάρη στο όφελος 6.500 €, η εξίσωση «premium + ηλεκτρικό + προσιτό» παύει να μοιάζει θεωρητική. Το όφελος των 6.500€ αφορά τις 3.000€ της κρατικής επιδότησης, και επιπλέον 3.500€ ως έκτπωση λιανικής.

Το μέλλον… made in Torino

Η FIAT δεν αλλάζει μόνο μοντέλα – αλλάζει φιλοσοφία. Με το 600e δημιουργεί ένα νέο σημείο αναφοράς για το πώς πρέπει να μοιάζει ένα ηλεκτρικό της καθημερινότητας: όμορφο, ευχάριστο και ανθρώπινο. Δεν προσπαθεί να γίνει gadget, αλλά παραμένει αυτοκίνητο με ψυχή, σχεδιασμένο για ανθρώπους που αγαπούν να οδηγούν, όχι απλώς να μετακινούνται. Το σημαντικότερο; Δεν χρειάζεται υπερβολές. Με μέτρια διάσταση, εξαιρετική ποιότητα κύλισης και ιταλική ταυτότητα, το 600e είναι από εκείνα τα αυτοκίνητα που, όσο περισσότερο τα χρησιμοποιείς, τόσο πιο πολύ τα εκτιμάς.

Τι κρατάμε

FIAT 600e La Prima : πλήρως εξοπλισμένο, τελική τιμή 31.190 € μετά το όφελος 6.500 €.

: πλήρως εξοπλισμένο, τελική τιμή μετά το όφελος 6.500 €. Αυτονομία 406 km WLTP , φόρτιση 100 kW DC και ισχύς 156 ίππων.

, φόρτιση 100 kW DC και ισχύς 156 ίππων. Ποιότητα και design που τιμούν το όνομα FIAT χωρίς να το εγκλωβίζουν στο παρελθόν.

που τιμούν το όνομα FIAT χωρίς να το εγκλωβίζουν στο παρελθόν. Ένα από τα πιο κομψά και ρεαλιστικά ηλεκτρικά B-SUV που μπορείς να αγοράσεις σήμερα.

