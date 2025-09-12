quattroruote-icon
ΑΓΟΡΑ

Το νέο best-seller SUV της Audi που κάνει 119 km με 0 ευρώ βενζίνη – Τιμή στην Ελλάδα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 12.09.2025
Θέμης Θεοδωρόπουλος
to-neo-best-seller-suv-tis-audi-pou-kanei-119-km-me-0-evro-venzini-timi-stin-ellada-774848

Η αγορά των plug-in υβριδικών κερδίζει συνεχώς έδαφος στην Ελλάδα και η Audi απαντά με το πιο ισχυρό χαρτί της στη δημοφιλή κατηγορία των premium SUV.

  • Νέο Audi Q3 e-hybrid με ηλεκτρική αυτονομία έως 119 km WLTP
  • Συνδυαστική ισχύς 272 ίππων με κινητήρα βενζίνης και ηλεκτροκινητήρα
  • Premium εξοπλισμός και ευρυχωρία για το best-seller SUV της μάρκας

Audi Q3 SUV e-hybrid

Το Audi Q3 e-hybrid έρχεται με αυτονομία που αγγίζει τα 119 km μόνο με ηλεκτρική ενέργεια, προσφέροντας καθημερινές μετακινήσεις χωρίς κατανάλωση βενζίνης και ταυτόχρονα τη δύναμη ενός βενζινοκινητήρα όταν αυτό χρειαστεί.

Audi Q3

Το πιο σημαντικό SUV της Audi

Το Audi Q3 δεν χρειάζεται συστάσεις. Είναι εδώ και χρόνια το best-seller SUV της μάρκας, ένα μοντέλο που ισορροπεί ανάμεσα στο στιλ, την πρακτικότητα και την τεχνολογία. Η plug-in υβριδική έκδοση e-hybrid της νέας του γενιάς έρχεται να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τη θέση του στην αγορά, με το βλέμμα σε εταιρικούς πελάτες αλλά και σε όσους θέλουν πολυτέλεια με χαμηλό κόστος χρήσης. Σχεδιαστικά, το Q3 e-hybrid ακολουθεί την αισθητική των πρόσφατων μοντέλων Audi: επιβλητική Singleframe μάσκα, αιχμηρές γραμμές, LED φωτιστικά σώματα και προσεγμένα φτερά που αναδεικνύουν τον SUV χαρακτήρα. Η παρουσία στο δρόμο παραμένει premium, με σωστές αναλογίες και κομψότητα που δύσκολα αγνοείς.

Audi Q3

Τεχνολογία κίνησης e-hybrid

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο γνώριμος 1.5 TFSI κινητήρας βενζίνης των 150 ίππων, ο οποίος συνεργάζεται με ηλεκτροκινητήρα 116 ίππων. Μαζί αποδίδουν συνολικά 272 ίππους και 400 Nm ροπής, αριθμοί που εξασφαλίζουν σβέλτες επιδόσεις σε κάθε σενάριο. Η ισχύς μεταφέρεται στους τροχούς μέσω του αυτόματου κιβωτίου S tronic 6 σχέσεων, προσφέροντας ομαλές αλλαγές και άμεση απόκριση.

Διαμορφώστε το δικό σας Audi Q3 e-hybrid πατώντας εδώ!

Το στοιχείο που ξεχωρίζει είναι η μπαταρία 19,7 kWh, η οποία χαρίζει στο Q3 e-hybrid ηλεκτρική αυτονομία έως 119 km με μηδενική κατανάλωση βενζίνης. Αυτό σημαίνει ότι για τις καθημερινές μετακινήσεις στην πόλη μπορείς να κινείσαι αμιγώς ηλεκτρικά, φορτίζοντας στο σπίτι ή σε δημόσιο φορτιστή. Για μεγαλύτερες αποστάσεις, η συνεργασία των δύο κινητήρων εξασφαλίζει κορυφαία ευελιξία.

Audi Q3

Εσωτερικό και εξοπλισμός

Μπαίνοντας στην καμπίνα, το Q3 e-hybrid συνεχίζει την παράδοση της Audi με υψηλή ποιότητα υλικών και προηγμένη τεχνολογία. Το Audi Virtual Cockpit είναι στάνταρ, με ψηφιακές ενδείξεις για το σύστημα plug-in, τη φόρτιση και την κατανάλωση. Η κεντρική οθόνη αφής MMI προσφέρει εύχρηστο infotainment, ενώ δεν λείπουν οι λειτουργίες συνδεσιμότητας και τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού.

Audi Q3

Οι χώροι παραμένουν από τα δυνατά χαρτιά του Q3: άνετη καμπίνα για τέσσερις ενήλικες, πρακτικότητα για καθημερινή χρήση και πορτμπαγκάζ που ξεκινά από τα 380 λίτρα και φτάνει τα 1.375 λίτρα με τα καθίσματα αναδιπλωμένα. Από πλευράς εξοπλισμού, ακόμα και η βασική έκδοση είναι πλήρης, με ζάντες αλουμινίου, διζωνικό κλιματισμό, αισθητήρες παρκαρίσματος, cruise control, πλήρες πακέτο συστημάτων ασφαλείας και φυσικά όλα τα χαρακτηριστικά άνεσης που περιμένεις σε premium SUV.

Audi Q3

Κόστος και οφέλη

Η τιμή του Q3 e-hybrid στην Ελλάδα ξεκινά από 50.980 ευρώ. Χάρη στις χαμηλές εκπομπές CO₂, απολαμβάνει μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, ενώ για εταιρικούς οδηγούς ισχύουν σημαντικά φορολογικά κίνητρα. Συνδυάζει έτσι το κύρος και την πολυτέλεια ενός Audi με χαμηλό κόστος χρήσης, ιδανικό για όσους κινούνται συχνά στην πόλη αλλά δεν θέλουν να περιοριστούν σε αμιγώς ηλεκτρικό όχημα.

Τι κρατάμε;

  • Αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 119 km για καθημερινές μετακινήσεις χωρίς καύσιμο
  • Συνδυαστική ισχύς 272 ίππων με κορυφαίες επιδόσεις και χαμηλή κατανάλωση
  • Τιμή από 50.980 ευρώ με μηδενικά τέλη κυκλοφορίας
  • Ποιότητα Audi σε εσωτερικό, τεχνολογία και εξοπλισμό

Το τούρκικο ηλεκτρικό που έρχεται να τα βάλει με την Ευρώπη – Δες τι προσφέρει

Ο πιο εντυπωσιακός ανταγωνιστής της Porsche Taycan έρχεται με 884 ίππους

Τα SUV της Volvo που έχουν συνολικό όφελος έως 10.000 ευρώ – Δες τα μοντέλα

