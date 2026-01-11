Το νέο επιθετικό best-seller που ήρθε στην Ελλάδα – Τιμή από 20.900 ευρώ με προσφορά

Η νέα γενιά ενός από τα διαχρονικά best-seller της Ευρώπης κάνει την εμφάνισή της πιο ώριμη και πιο τεχνολογική από ποτέ, φέρνοντας φρέσκια σχεδίαση, υβριδική αποδοτικότητα και premium αίσθηση σε προσιτή τιμή.

Αν υπάρχει ένα όνομα που έχει ταυτιστεί με τη μικρομεσαία κατηγορία της Ευρώπης, αυτό είναι το Clio. Από το 1990 μέχρι σήμερα, έχει γράψει πάνω από 16 εκατομμύρια πωλήσεις, κατακτώντας τον τίτλο του best-seller supermini σε δεκάδες χώρες. Η νέα γενιά φέρνει ριζική ανανέωση σε κάθε επίπεδο: νέο design, υβριδική τεχνολογία, ποιοτικότερο εσωτερικό και ψηφιακή εμπειρία με ενσωματωμένες υπηρεσίες Google. Η Renault επανεφευρίσκει το best-seller της με στόχο να το διατηρήσει στην κορυφή — τώρα και με τιμή από 20.900 ευρώ χάρη στην προσφορά λανσαρίσματος.

Το Clio δείχνει πιο ώριμο, αλλά και πιο τολμηρό από ποτέ. Το εμπρός μέρος έχει πιο μακρύ καπό και χαμηλότερη οροφή που δίνουν coupe χαρακτήρα, ενώ τα νέα φωτιστικά σώματα LED σε σχήμα «C» πλαισιώνουν το λογότυπο Renault με έντονη υπογραφή ημέρας. Με μήκος 4,12 μέτρα και πλάτος αυξημένο κατά 8 mm, δείχνει πιο «δεμένο» και στιβαρό. Πίσω, τα νέα φώτα LED, η ενσωματωμένη αεροτομή και η κεραία πτερυγίου ολοκληρώνουν την εικόνα ενός μοντέλου που αναβαθμίζεται αισθητικά χωρίς να χάνει το γνώριμο DNA του. Οι κρυφές χειρολαβές πίσω θυρών παραμένουν χαρακτηριστικό στοιχείο, ενώ οι νέες ζάντες και τα σκούρα φινιρίσματα στις εκδόσεις techno και esprit Alpine δίνουν την απαραίτητη δόση sport αέρα.

Η καμπίνα είναι το πιο εντυπωσιακό βήμα προόδου. Το νέο τιμόνι μικρότερης διαμέτρου βελτιώνει την εργονομία, ενώ τα καθίσματα έχουν νέα στήριξη και κατασκευάζονται με ανακυκλωμένα υλικά. Ανάλογα με την έκδοση, η οθόνη του infotainment φτάνει έως τις 10,1 ίντσες, ελαφρώς στραμμένη προς τον οδηγό, και συνδυάζεται με ψηφιακό πίνακα οργάνων. Το σύστημα OpenR Link υποστηρίζει Google built-in, φέρνοντας εφαρμογές όπως Maps, Assistant και Play Store απευθείας στο αυτοκίνητο. Η ποιότητα υλικών είναι εμφανώς αναβαθμισμένη, ενώ η ηχομόνωση θυμίζει μεγαλύτερη κατηγορία. Οι πολλαπλές θύρες USB-C, ο επαγωγικός φορτιστής και η πρίζα 12V πίσω προσθέτουν πρακτικότητα. Ο χώρος αποσκευών φτάνει έως 391 λίτρα, ένα από τα καλύτερα νούμερα της κατηγορίας.

Το νέο Clio στοχεύει να γίνει το πιο τεχνολογικά προηγμένο supermini. Το OpenR Link με Google built-in προσφέρει φωνητικές εντολές και online ενημερώσεις, ενώ το προαιρετικό Harman Kardon (410 W) προσφέρει πέντε προφίλ ήχου, από “Studio” μέχρι “Club”. Στο πεδίο της ασφάλειας, διαθέτει έως 29 συστήματα υποβοήθησης, με Adaptive Cruise Control στάνταρ, Rear Cross Traffic Alert, AEB, κάμερα παρακολούθησης οδηγού και hands-free parking. Το Safety Coach και το Safety Monitor αξιολογούν το στυλ οδήγησης και προτείνουν βελτιώσεις — κάτι που μέχρι πρόσφατα συναντούσαμε σε premium κατηγορίες.

Η γκάμα κινητήρων περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις, καλύπτοντας κάθε ανάγκη:

TCe 115 (βενζίνη)

Ο ολοκαίνουργιος 1.2 λίτρων τρικύλινδρος turbo αποδίδει 115 ίππους και συνδυάζεται είτε με χειροκίνητο 6άρι, είτε με 6άρι EDC διπλού συμπλέκτη. Το σύνολο υπόσχεται χαμηλή κατανάλωση, άμεση απόκριση και αίσθηση σταθερότητας στις υψηλές ταχύτητες.

E-Tech full hybrid 160 PS

Η κορυφαία υβριδική έκδοση συνδυάζει τετρακύλινδρο 1.8 βενζίνης σε κύκλο Atkinson με δύο ηλεκτροκινητήρες και μπαταρία 1,4 kWh. Χρησιμοποιεί κιβώτιο πολλαπλών σχέσεων χωρίς συμπλέκτη, τεχνολογία εμπνευσμένη από τη Formula 1.

0–100 km/h: 8,3’’

8,3’’ Κατανάλωση WLTP: 3,9 lt/100 km

3,9 lt/100 km Εκπομπές CO₂: από 89 g/km

από 89 g/km Αυτονομία: έως 1.000 km με ένα γέμισμα

έως 1.000 km με ένα γέμισμα Ηλεκτρική λειτουργία: έως 80% του χρόνου στην πόλη

Eco-G (LPG – προσεχώς)

Η επερχόμενη έκδοση με διπλό καύσιμο βενζίνη/LPG αποδίδει 120 ίππους και υπόσχεται το χαμηλότερο κόστος χρήσης στη γκάμα.

Το σύστημα Multi-Sense επιτρέπει στον οδηγό να προσαρμόσει την απόκριση κινητήρα, τιμονιού και κιβωτίου ανάλογα με τη διάθεση: από Eco έως Sport, αλλά και το νέο Smart Mode που αναγνωρίζει το στιλ οδήγησης. Η πλατφόρμα CMF-B έχει αναβαθμιστεί με φαρδύτερο μετατρόχιο, βελτιώνοντας τη σταθερότητα και την άνεση. Το νέο Clio συνδυάζει ευελιξία στην πόλη και εντυπωσιακή ηχομόνωση στο ταξίδι, θυμίζοντας αυτοκίνητο μεγαλύτερης κατηγορίας.

Εκδόσεις & τιμές Ελλάδας

Έκδοση Κινητήρας Κιβώτιο Τιμή evolution TCe 115 Βενζίνη Χειροκίνητο 20.900 € (με προσφορά) techno TCe 115 Βενζίνη Χειροκίνητο 22.900 € evolution TCe 115 EDC Βενζίνη Αυτόματο EDC 21.900 € (με προσφορά) techno TCe 115 EDC Βενζίνη Αυτόματο EDC 24.700 € evolution full hybrid E-Tech 160 Full Hybrid Αυτόματο 24.900 € techno full hybrid E-Tech 160 Full Hybrid Αυτόματο 25.900 € esprit Alpine full hybrid E-Tech 160 Full Hybrid Αυτόματο 28.000 €

