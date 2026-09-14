Το νέο Geely E5 στην Ελλάδα με μεγαλύτερη μπαταρία και τιμή κάτω από 30.000 ευρώ

Το Geely E5 αποκτά μπαταρία 68 kWh, έως 475 km αυτονομίας και νέες εκδόσεις PRO+ και TECH+. Η τιμή ξεκινά από 29.990 ευρώ με επιδότηση.

Η Geely διευρύνει την γκάμα του ηλεκτρικού E5 στην ελληνική αγορά, προσθέτοντας νέα μεγαλύτερη μπαταρία 68 kWh και δύο επιπλέον εκδόσεις, PRO+ και TECH+, με αυτονομία έως 475 km στον μικτό κύκλο WLTP.

Παράλληλα, αλλάζει και η ονομασία του μοντέλου. Το μέχρι σήμερα γνωστό Geely EX5 μετονομάζεται σε E5 στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της νέας ευρωπαϊκής ονοματολογίας της μάρκας και ενόψει της άφιξης του μικρότερου E2.

Το νέο E5 PRO+ τοποθετείται στα 34.990 ευρώ ως κανονική ανώτατη προτεινόμενη λιανική τιμή, όμως με το προωθητικό πρόγραμμα FREEDOM και την προβλεπόμενη κρατική επιδότηση του «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» η τελική τιμή διαμορφώνεται στα 29.990 ευρώ.

Νέα μπαταρία 68 kWh και 475 km αυτονομίας

Η βασική έκδοση E5 PRO συνεχίζει με την υπάρχουσα μπαταρία των 60 kWh, η οποία προσφέρει έως 430 km αυτονομίας WLTP. Οι νέες PRO+ και TECH+ χρησιμοποιούν μεγαλύτερη μπαταρία 68 kWh, αυξάνοντας τη μικτή αυτονομία στα 475 km WLTP.

Έκδοση Μπαταρία Αυτονομία WLTP Τιμή καταλόγου Τελική τιμή* E5 PRO 60 kWh 430 km 32.990 € 27.990 € E5 PRO+ 68 kWh 475 km 34.990 € 29.990 € E5 TECH+ 68 kWh 475 km 36.990 € 31.990 €

*Με την προωθητική ενέργεια FREEDOM και την προβλεπόμενη κρατική επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις.

Αυτό σημαίνει ότι το E5 με τη μεγαλύτερη μπαταρία μπορεί να αποκτηθεί κάτω από το όριο των 30.000 ευρώ, όμως είναι σημαντικό να ξεκαθαριστεί ότι τα 29.990 ευρώ δεν αποτελούν την κανονική λιανική τιμή του PRO+, αλλά την τελική τιμή μετά την εφαρμογή των σχετικών οφελών.

218 PS και 0-100 km/h σε 6,9 δευτερόλεπτα

Η μεγαλύτερη μπαταρία δεν αλλάζει τη βασική φιλοσοφία του ηλεκτρικού συστήματος κίνησης. Το Geely E5 βασίζεται στην πλατφόρμα GEA και χρησιμοποιεί το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης 11-σε-1 της μάρκας. Η απόδοση φτάνει τους 218 PS, με το 0-100 km/h να ολοκληρώνεται σε 6,9 δευτερόλεπτα.

Η Geely συνδυάζει τις επιδόσεις με την αυξημένη αυτονομία των νέων εκδόσεων, επιχειρώντας να δώσει στο E5 μεγαλύτερη ευελιξία και σε ταξίδια εκτός πόλης.

Πέντε αστέρια σε Euro NCAP και ANCAP

Το E5 διαθέτει αξιολόγηση πέντε αστέρων τόσο από τον Euro NCAP όσο και από τον Australian NCAP, ενώ ο εξοπλισμός του περιλαμβάνει προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και ψηφιακές λειτουργίες.

Η σχεδίασή του έχει επίσης βραβευθεί με Red Dot, ενώ η Geely δίνει ιδιαίτερη έμφαση στους εσωτερικούς χώρους και στην τεχνολογική παρουσία της καμπίνας.

Η ελληνική παρουσία του μοντέλου έχει ήδη αποκτήσει εμπορικό ενδιαφέρον. Σύμφωνα με τη Geely, κατά τους πρώτους επτά μήνες του 2026 βρέθηκε στο Top-3 της κατηγορίας D-SUV, στη δεύτερη θέση των λιανικών πωλήσεων της κατηγορίας και στο Top-10 των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων συνολικά. Τον Ιούλιο κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία του.

Και με χρηματοδότηση

Εναλλακτικά του προγράμματος FREEDOM, η Geely προσφέρει και επιδοτούμενα χρηματοδοτικά προγράμματα. Σύμφωνα με την εταιρεία, υπάρχουν επιλογές με επιτόκιο 0% και δόση από 220 ευρώ/μήνα, καθώς και πρόγραμμα με επιτόκιο 3,9% και δόση από 365 ευρώ/μήνα.

Οι συγκεκριμένες μηνιαίες δόσεις δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως αυτόνομη τιμή αγοράς, καθώς το τελικό κόστος εξαρτάται από τους πλήρεις όρους κάθε χρηματοδοτικού προγράμματος.

Η πρόταση ολοκληρώνεται με εργοστασιακή εγγύηση 6 ετών για το αυτοκίνητο και 8 ετών για την μπαταρία υψηλής τάσης.

Τι κρατάμε;