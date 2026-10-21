Το νέο KGM Musso στην Ελλάδα με diesel και ηλεκτρικές εκδόσεις – Αναλυτικά οι τιμές

Νέο KGM Musso: Οι τιμές στην Ελλάδα για diesel και ηλεκτρικές εκδόσεις – Πόσο φθηνότερο είναι από Hilux και D-Max;

Η KGM μπαίνει δυναμικά στη μάχη των pick-up στην Ελλάδα, έχοντας ως βασικό της όπλο μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική. Μετά την άφιξη των νέων Musso και Musso Grand, η κορεατική εταιρεία παρουσίασε επίσημα και το αμιγώς ηλεκτρικό Musso EV, ανακοινώνοντας παράλληλα τον αναλυτικό τιμοκατάλογο της γκάμας.

Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στις τιμές εκκίνησης. Η KGM τοποθετεί τα μοντέλα της αισθητά χαμηλότερα από δύο καθιερωμένους ανταγωνιστές, τα Toyota Hilux και Isuzu D-Max, επιχειρώντας να προσελκύσει τόσο επαγγελματίες όσο και ιδιώτες που αναζητούν ένα σύγχρονο και πολυχρηστικό pick-up.

Η KGM ανακοίνωσε τις τιμές των νέων Musso, Musso Grand και Musso EV στην ελληνική αγορά, με το πετρελαιοκίνητο pick-up να ξεκινά από 29.990 ευρώ και το αμιγώς ηλεκτρικό από 49.990 ευρώ. Οι διαφορές από τον ανταγωνισμό φτάνουν σε αρκετές χιλιάδες ευρώ.

Από 29.990 ευρώ το πετρελαιοκίνητο Musso

Η εισαγωγική έκδοση Pro 2WD του KGM Musso κοστίζει 29.990 ευρώ και διαθέτει κίνηση στους πίσω τροχούς. Για όσους αναζητούν τετρακίνηση και μεγαλύτερο χώρο φόρτωσης, το Musso Grand ξεκινά από 33.490 ευρώ στην έκδοση Pro 4WD. Ακολουθούν οι πλουσιότερες εκδόσεις LX MT και DLX MT, με τιμές 36.490 και 38.990 ευρώ αντίστοιχα.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο τετρακύλινδρος πετρελαιοκινητήρας 2,2 λίτρων, που αποδίδει 202 ίππους και 441 Nm ροπής. Ανάλογα με την έκδοση, συνδυάζεται με χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, ενώ οι τετρακίνητες εκδόσεις χρησιμοποιούν επιλεγόμενο σύστημα τετρακίνησης.

Το Musso Grand ξεχωρίζει για τη μεγάλη καρότσα του, μήκους 1.610 χιλιοστών, ενώ η δυνατότητα ρυμούλκησης φτάνει τους 3,5 τόνους, ανάλογα με τη διαμόρφωση.

Τιμές KGM Musso / Musso Grand:

Pro 2WD: 29.990 €

Pro 4WD: 33.490 €

LX MT 4WD: 36.490 €

DLX MT 4WD: 38.990 €

Musso EV: Η ηλεκτρική εναλλακτική από 49.990 ευρώ

Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το νέο KGM Musso EV, το οποίο προσθέτει μια αμιγώς ηλεκτρική επιλογή στην κατηγορία των pick-up. Η βασική έκδοση Pro 2WD κοστίζει 49.990 ευρώ, ενώ η τετρακίνητη Pro 4WD ξεκινά από 54.990 ευρώ. Οι πλουσιότερες LX και DLX, επίσης τετρακίνητες, διατίθενται έναντι 56.990 και 58.990 ευρώ αντίστοιχα.

Το Musso EV εξοπλίζεται με μπαταρία χωρητικότητας 80,6 kWh και αποδίδει 207 ίππους (152 kW). Η αυτονομία φτάνει τα 416 χιλιόμετρα στη δικίνητη έκδοση και τα 379 χιλιόμετρα στην τετρακίνητη, σύμφωνα με τον κύκλο WLTP. Ο ενσωματωμένος φορτιστής εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) έχει ισχύ 11 kW.

Με μήκος 5,16 μέτρα και πλάτος 1,92 μέτρα, το ηλεκτρικό pick-up διατηρεί τις επιβλητικές διαστάσεις που χαρακτηρίζουν την κατηγορία, προσφέροντας παράλληλα μια διαφορετική προσέγγιση στις καθημερινές μετακινήσεις.

Τιμές KGM Musso EV

Pro 2WD: 49.990 €

Pro 4WD: 54.990 €

LX 4WD: 56.990 €

DLX 4WD: 58.990 €

Πόσο φθηνότερο είναι από Toyota Hilux και Isuzu D-Max;

Εδώ βρίσκεται ίσως το μεγαλύτερο εμπορικό πλεονέκτημα της KGM: Το πετρελαιοκίνητο Musso Grand Pro 4WD κοστίζει 33.490 ευρώ, όταν το Toyota Hilux Advance 4WD ξεκινά από 41.730 ευρώ και το Isuzu D-Max Utility 4WD από 42.450 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι το κορεατικό μοντέλο είναι 8.240 ευρώ φθηνότερο από το Hilux και 8.960 ευρώ από το D-Max.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η εικόνα στα ηλεκτρικά pick-up. Το Musso EV Pro 4WD κοστίζει 54.990 ευρώ, έναντι των 71.930 ευρώ του Toyota Hilux EV Cruiser και των 84.500 ευρώ του Isuzu D-Max EV Gravity. Η διαφορά φτάνει επομένως τα 16.940 ευρώ από το ηλεκτρικό Hilux και τα 29.510 ευρώ από το D-Max EV.

Το Musso EV διαθέτει επίσης μεγαλύτερη μπαταρία και υψηλότερη ανακοινωμένη αυτονομία. Το Hilux EV χρησιμοποιεί μπαταρία 59,2 kWh και προσφέρει αυτονομία 257 χιλιομέτρων, ενώ το D-Max EV διαθέτει μπαταρία 66,9 kWh και αυτονομία 263 χιλιομέτρων. Φυσικά, οι συγκρίσεις των τιμών δεν συνεπάγονται απόλυτη αντιστοιχία σε εξοπλισμό, δυνατότητες φόρτωσης ή τεχνική διαμόρφωση.

Με τη νέα οικογένεια Musso, η KGM επιχειρεί να αλλάξει τις ισορροπίες σε μια κατηγορία όπου η αντοχή, η πρακτικότητα και το κόστος αγοράς έχουν καθοριστική σημασία. Και με τιμές που ξεκινούν κάτω από τις 30.000 ευρώ για το diesel και κάτω από τις 50.000 ευρώ για το ηλεκτρικό, έχει ήδη ένα ισχυρό πλεονέκτημα απέναντι στον ανταγωνισμό.