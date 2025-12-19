Το νέο Kia Stonic στην Ελλάδα: Αναλυτικά οι εκδόσεις – Τιμές και εξοπλισμός

Στην πιο ανταγωνιστική ζώνη της ελληνικής αγοράς, το ανανεωμένο Kia Stonic επιστρέφει με στοχευμένες παρεμβάσεις σε σχεδίαση, τεχνολογία και εξοπλισμό, διεκδικώντας εκ νέου πρωταγωνιστικό ρόλο στα μικρά SUV.

Σχεδίαση και αναβαθμίσεις

Το νέο Stonic υιοθετεί τη σχεδιαστική φιλοσοφία “Opposites United” της Kia, με πιο αιχμηρά φωτιστικά σώματα και φρεσκαρισμένους προφυλακτήρες που το φέρνουν πιο κοντά στα υπόλοιπα νεότερα μοντέλα της μάρκας. Στο προφίλ παραμένει γνώριμο, με μήκος 4,16 μέτρα και πλάτος 1,76 μέτρα, αλλά δείχνει πιο σύγχρονο και πιο «δεμένο» αισθητικά.

Στο εσωτερικό, η αλλαγή είναι ακόμη πιο έντονη. Το ταμπλό φιλοξενεί πλέον δύο οθόνες 12,3 ιντσών, μια για τον πίνακα οργάνων και μία για το infotainment, ενωμένες σε μία ενιαία γυάλινη επιφάνεια. Η νέα κονσόλα ενσωματώνει το Multimode Touch Display, ένα πάνελ αφής που επιτρέπει στον οδηγό να ελέγχει είτε το σύστημα κλιματισμού είτε το ηχοσύστημα με τα ίδια χειριστήρια. Η πρακτικότητα παραμένει βασικό πλεονέκτημα, με χώρο αποσκευών 352 λίτρων που καλύπτει τις ανάγκες της κατηγορίας, ενώ με αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων αυξάνεται σημαντικά.

Κινητήρες και τεχνολογία

Η Kia διατήρησε τη λογική του μικρού, οικονομικού τούρμπο κινητήρα. Έτσι, το νέο Stonic ξεκινά με τον 1.0 T-GDi των 100 ίππων, σε συνδυασμό με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων. Για όσους ζητούν περισσότερη δύναμη, υπάρχει η εκδοχή των 113 ίππων, που συνδυάζεται και με ήπιο υβριδικό σύστημα 48V, διαθέσιμο με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη (7 DCT).

Οι επιδόσεις κινούνται σε λογικά πλαίσια για την κατηγορία: 0-100 km/h σε περίπου 11 δευτερόλεπτα για τη βασική έκδοση, ενώ η mild hybrid διαχειρίζεται λίγο καλύτερα τις επιταχύνσεις, με κατανάλωση που μένει σε χαμηλά επίπεδα.

ΕΚΔΟΣΗ Προτεινόμενη Λιανική Τιμή Έκπτωση Λιανικής Προτεινόμενη Λιανική Τιμή με Έκπτωση Stonic 1.0T 100ps 6MT GL Inmotion 20.890 € 500 € 20.390 € Stonic 1.0T 100ps 6MT GL Optimum 21.690 € 500 € 21.190 € Stonic 1.0T 100ps 6MT GLS Platinum 23.690 € 500 € 23.190 € Stonic 1.0T 100ps 6MT GT-Line 27.190 € 500 € 26.690 € Stonic 1.0T 100ps 7DCT GL Inmotion 22.690 € 500 € 22.190 € Stonic 1.0T 100ps 7DCT GL Optimum 23.490 € 500 € 22.990 € Stonic 1.0T 100ps 7DCT GLS Platinum 25.490 € 500 € 24.990 € Stonic 1.0T 100ps 7DCT GT-Line 28.990 € 500 € 28.490 € Stonic 1.0T 115ps 6MT GL Inmotion Hybrid 21.690 € 500 € 21.190 € Stonic 1.0T 115ps 6MT GL Optimum Hybrid 22.490 € 500 € 21.990 € Stonic 1.0T 115ps 6MT GLS Platinum Hybrid 24.490 € 500 € 23.990 € Stonic 1.0T 115ps 6MT GT-Line Hybrid 27.990 € 500 € 27.490 € Stonic 1.0T 115ps 7DCT GL Inmotion Hybrid 23.490 € 500 € 22.990 € Stonic 1.0T 115ps 7DCT GL Optimum Hybrid 24.290 € 500 € 23.790 € Stonic 1.0T 115ps 7DCT GLS Platinum Hybrid 26.290 € 500 € 25.790 € Stonic 1.0T 115ps 7DCT GT-line Hybrid 29.790 € 500 € 29.290 €

Τοποθέτηση στην αγορά

Με το ανανεωμένο Stonic, η Kia θέλει να κερδίσει κοινό που ίσως κοιτούσε άλλες επιλογές στη κατηγορία. Η χαμηλότερη τιμή, σε συνδυασμό με το νέο εσωτερικό και την αναβαθμισμένη τεχνολογία, το καθιστούν πιο ελκυστικό από ποτέ.

Αν δούμε αντίστοιχη στρατηγική και στην ελληνική αγορά, το Stonic θα βρεθεί σε εξαιρετικά πλεονεκτική θέση, καθώς συνδυάζει προσιτή τιμή, τεχνολογία και design — ακριβώς αυτά που ζητά το κοινό των μικρών SUV.

Τι κρατάμε;

• Σημαντικά αναβαθμισμένο εσωτερικό, με διπλή οθόνη 12,3 ιντσών και πιο σύγχρονη εργονομία που ανεβάζει ξεκάθαρα την ποιοτική αίσθηση.

• Αποδοτικοί turbo κινητήρες 1.0 T-GDi, με επιλογή mild hybrid 48V και αυτόματο κιβώτιο 7DCT για καλύτερη άνεση και χαμηλή κατανάλωση.

• Ανταγωνιστικές ελληνικές τιμές, ειδικά στις βασικές και μεσαίες εκδόσεις, που το τοποθετούν δυνατά απέναντι στον ανταγωνισμό της κατηγορίας.