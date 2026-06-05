quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
ΑΓΟΡΑ

Το νέο MINI των 23.250 ευρώ έχει αυτόματο κιβώτιο και 122 ίππους

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 05.06.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
to-neo-mini-ton-23-250-evro-echei-aftomato-kivotio-kai-122-ippous-805736
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Για δεκαετίες, η απόκτηση ενός MINI σήμαινε ότι έπρεπε να πληρώσεις κάτι παραπάνω για το στιλ, τον χαρακτήρα και τη μοναδική αίσθηση οδήγησης που προσφέρει η βρετανική μάρκα.

Σήμερα όμως τα δεδομένα αλλάζουν, καθώς το νέο MINI Cooper One έρχεται στην Ελλάδα με τιμή που ξεκινά από μόλις 23.250 ευρώ, τοποθετώντας το εμβληματικό μοντέλο απέναντι σε αρκετά συμβατικά supermini. Με αυτή την τιμή, το MINI γίνεται πιο προσιτό από ποτέ, χωρίς να χάνει κανένα από τα στοιχεία που το έκαναν διάσημο σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η νέα έκδοση One τοποθετείται στη βάση της γκάμας του MINI Cooper και απευθύνεται σε όσους θέλουν να αποκτήσουν ένα αυθεντικό MINI χωρίς να χρειαστεί να ανέβουν σε υψηλότερα επίπεδα ισχύος ή εξοπλισμού. Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας υπερτροφοδοτούμενος βενζινοκινητήρας που αποδίδει 122 ίππους (90 kW), συνδυαζόμενος αποκλειστικά με το σύγχρονο αυτόματο κιβώτιο Steptronic διπλού συμπλέκτη και κίνηση στους εμπρός τροχούς. Το αποτέλεσμα είναι ένα αυτοκίνητο που παραμένει σβέλτο στην καθημερινότητα, με το 0-100 km/h να ολοκληρώνεται σε 9,3 δευτερόλεπτα, ενώ παράλληλα διατηρεί χαμηλή κατανάλωση καυσίμου για τα δεδομένα της κατηγορίας.

Παρά τον premium χαρακτήρα του, το νέο MINI Cooper One δεν τιμωρεί τον ιδιοκτήτη του στο πρατήριο καυσίμων. Σύμφωνα με τις εργοστασιακές μετρήσεις, η μέση κατανάλωση κυμαίνεται μεταξύ 5,8 και 5,9 lt/100 km, επίδοση που επιτρέπει στο μοντέλο να χρησιμοποιείται καθημερινά χωρίς άγχος για το κόστος χρήσης. Παράλληλα, οι εκπομπές CO₂ περιορίζονται στα 133-134 g/km.

Όσοι έχουν οδηγήσει έστω και μία φορά MINI γνωρίζουν ότι τα αυτοκίνητα της μάρκας δεν ξεχωρίζουν μόνο για την εμφάνισή τους. Το χαμηλό κέντρο βάρους, το άμεσο τιμόνι και η χαρακτηριστική go-kart αίσθηση εξακολουθούν να αποτελούν βασικά στοιχεία του χαρακτήρα του νέου μοντέλου. Παρότι η νέα γενιά είναι πιο ώριμη, πιο ποιοτική και πιο τεχνολογικά προηγμένη από ποτέ, συνεχίζει να προσφέρει εκείνη τη μοναδική αίσθηση ευελιξίας που έχει καθιερώσει το MINI εδώ και δεκαετίες. Είναι από εκείνα τα αυτοκίνητα που μετατρέπουν ακόμη και μια απλή καθημερινή διαδρομή σε κάτι πιο ενδιαφέρον.

Η νέα γενιά του MINI κάνει σημαντικό άλμα και στον τομέα της τεχνολογίας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η εντυπωσιακή κυκλική OLED οθόνη, η οποία συγκεντρώνει τις περισσότερες λειτουργίες του αυτοκινήτου, ενώ το νέο λειτουργικό σύστημα προσφέρει αυξημένες δυνατότητες συνδεσιμότητας και εξατομίκευσης. Παράλληλα, ακόμη και η βασική έκδοση διαθέτει πλουσιότερο εξοπλισμό από ποτέ, με στοιχεία όπως προηγμένο infotainment, αυτόματο κλιματισμό, συστήματα υποβοήθησης οδηγού, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας και υποβοήθηση στάθμευσης. Έτσι, το MINI δεν αγοράζεται πλέον μόνο για την εμφάνιση και την οδική συμπεριφορά του, αλλά και για το τεχνολογικό του υπόβαθρο.

Η MINI ακολούθησε τη λογική της εξέλιξης και όχι της επανάστασης. Το νέο Cooper διατηρεί τα χαρακτηριστικά στρογγυλά φωτιστικά σώματα, τις συμπαγείς αναλογίες και τις κλασικές γραμμές που το κάνουν άμεσα αναγνωρίσιμο, ενώ ταυτόχρονα υιοθετεί πιο καθαρές επιφάνειες και πιο μοντέρνες λεπτομέρειες. Το αποτέλεσμα είναι ένα αυτοκίνητο που παραμένει αυθεντικό MINI, αλλά δείχνει πιο σύγχρονο και πιο premium από ποτέ.

Τι κρατάμε;

  • Το νέο MINI Cooper One αποτελεί πλέον το πιο προσιτό MINI της γκάμας.
  • Ο turbo βενζινοκινητήρας αποδίδει 122 ίππους και συνδυάζεται στάνταρ με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη.
  • Η κατανάλωση περιορίζεται στα 5,8-5,9 lt/100 km.
  • Διατηρεί τη χαρακτηριστική go-kart αίσθηση που συνοδεύει το όνομα MINI εδώ και δεκαετίες.
  • Η τιμή εκκίνησης των 23.250 ευρώ το φέρνει πιο κοντά από ποτέ σε ένα ευρύτερο κοινό.

Όλες Οι Ειδήσεις

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google
car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Mini#Mini Cooper
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

to-fthinotero-5-thyro-mini-echei-156-ippous-kai-timi-26-950-evro-des-ton-exoplismo-776606

ΑΓΟΡΑ

26.09.2025

Το φθηνότερο 5-θυρο MINI έχει 156 ίππους και τιμή 26.950 ευρώ – Δες τον εξοπλισμό
germaniki-marka-katafere-na-afxisei-tis-poliseis-ton-ilektrikon-tis-kata-40-mesa-se-ena-trimino-785419

ΑΓΟΡΑ

15.04.2026

Γερμανική μάρκα κατάφερε να αυξήσει τις πωλήσεις των ηλεκτρικών της κατά 40% μέσα σε ένα τρίμηνο
to-no1-se-poliseis-cabrio-stin-ellada-176-aftokinita-to-2025-790087

ΑΓΟΡΑ

25.01.2026

Το No1 σε πωλήσεις cabrio στην Ελλάδα – 176 αυτοκίνητα το 2025
to-b-suv-tis-mini-pou-pairneis-me-ekptosi-eos-7-000-evro-737031

ΑΓΟΡΑ

12.06.2025

Το B-SUV της MINI που παίρνεις με έκπτωση έως 7.000 ευρώ
i-kineziki-marka-pou-espase-ta-konter-to-maio-me-81-569-poliseis-stin-ellada-xekina-apo-15-990-evro-784710

ΑΓΟΡΑ

02.06.2026

Η κινεζική μάρκα που έσπασε τα κοντέρ το Μάιο με 81.569 πωλήσεις – Στην Ελλάδα ξεκινά από 15.990 ευρώ
etairiko-aftokinito-telos-sta-forologika-pronomia-gia-akriva-plug-in-hybrid-ti-allazei-805365

ΑΓΟΡΑ

02.06.2026

Εταιρικό αυτοκίνητο: Τέλος στα φορολογικά προνόμια για ακριβά plug-in hybrid – Τι αλλάζει

Πρόσφατες Ειδήσεις