Το νέο MINI των 23.250 ευρώ έχει αυτόματο κιβώτιο και 122 ίππους

Για δεκαετίες, η απόκτηση ενός MINI σήμαινε ότι έπρεπε να πληρώσεις κάτι παραπάνω για το στιλ, τον χαρακτήρα και τη μοναδική αίσθηση οδήγησης που προσφέρει η βρετανική μάρκα.

Σήμερα όμως τα δεδομένα αλλάζουν, καθώς το νέο MINI Cooper One έρχεται στην Ελλάδα με τιμή που ξεκινά από μόλις 23.250 ευρώ, τοποθετώντας το εμβληματικό μοντέλο απέναντι σε αρκετά συμβατικά supermini. Με αυτή την τιμή, το MINI γίνεται πιο προσιτό από ποτέ, χωρίς να χάνει κανένα από τα στοιχεία που το έκαναν διάσημο σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η νέα έκδοση One τοποθετείται στη βάση της γκάμας του MINI Cooper και απευθύνεται σε όσους θέλουν να αποκτήσουν ένα αυθεντικό MINI χωρίς να χρειαστεί να ανέβουν σε υψηλότερα επίπεδα ισχύος ή εξοπλισμού. Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας υπερτροφοδοτούμενος βενζινοκινητήρας που αποδίδει 122 ίππους (90 kW), συνδυαζόμενος αποκλειστικά με το σύγχρονο αυτόματο κιβώτιο Steptronic διπλού συμπλέκτη και κίνηση στους εμπρός τροχούς. Το αποτέλεσμα είναι ένα αυτοκίνητο που παραμένει σβέλτο στην καθημερινότητα, με το 0-100 km/h να ολοκληρώνεται σε 9,3 δευτερόλεπτα, ενώ παράλληλα διατηρεί χαμηλή κατανάλωση καυσίμου για τα δεδομένα της κατηγορίας.

Παρά τον premium χαρακτήρα του, το νέο MINI Cooper One δεν τιμωρεί τον ιδιοκτήτη του στο πρατήριο καυσίμων. Σύμφωνα με τις εργοστασιακές μετρήσεις, η μέση κατανάλωση κυμαίνεται μεταξύ 5,8 και 5,9 lt/100 km, επίδοση που επιτρέπει στο μοντέλο να χρησιμοποιείται καθημερινά χωρίς άγχος για το κόστος χρήσης. Παράλληλα, οι εκπομπές CO₂ περιορίζονται στα 133-134 g/km.

Όσοι έχουν οδηγήσει έστω και μία φορά MINI γνωρίζουν ότι τα αυτοκίνητα της μάρκας δεν ξεχωρίζουν μόνο για την εμφάνισή τους. Το χαμηλό κέντρο βάρους, το άμεσο τιμόνι και η χαρακτηριστική go-kart αίσθηση εξακολουθούν να αποτελούν βασικά στοιχεία του χαρακτήρα του νέου μοντέλου. Παρότι η νέα γενιά είναι πιο ώριμη, πιο ποιοτική και πιο τεχνολογικά προηγμένη από ποτέ, συνεχίζει να προσφέρει εκείνη τη μοναδική αίσθηση ευελιξίας που έχει καθιερώσει το MINI εδώ και δεκαετίες. Είναι από εκείνα τα αυτοκίνητα που μετατρέπουν ακόμη και μια απλή καθημερινή διαδρομή σε κάτι πιο ενδιαφέρον.

Η νέα γενιά του MINI κάνει σημαντικό άλμα και στον τομέα της τεχνολογίας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η εντυπωσιακή κυκλική OLED οθόνη, η οποία συγκεντρώνει τις περισσότερες λειτουργίες του αυτοκινήτου, ενώ το νέο λειτουργικό σύστημα προσφέρει αυξημένες δυνατότητες συνδεσιμότητας και εξατομίκευσης. Παράλληλα, ακόμη και η βασική έκδοση διαθέτει πλουσιότερο εξοπλισμό από ποτέ, με στοιχεία όπως προηγμένο infotainment, αυτόματο κλιματισμό, συστήματα υποβοήθησης οδηγού, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας και υποβοήθηση στάθμευσης. Έτσι, το MINI δεν αγοράζεται πλέον μόνο για την εμφάνιση και την οδική συμπεριφορά του, αλλά και για το τεχνολογικό του υπόβαθρο.

Η MINI ακολούθησε τη λογική της εξέλιξης και όχι της επανάστασης. Το νέο Cooper διατηρεί τα χαρακτηριστικά στρογγυλά φωτιστικά σώματα, τις συμπαγείς αναλογίες και τις κλασικές γραμμές που το κάνουν άμεσα αναγνωρίσιμο, ενώ ταυτόχρονα υιοθετεί πιο καθαρές επιφάνειες και πιο μοντέρνες λεπτομέρειες. Το αποτέλεσμα είναι ένα αυτοκίνητο που παραμένει αυθεντικό MINI, αλλά δείχνει πιο σύγχρονο και πιο premium από ποτέ.

Τι κρατάμε;