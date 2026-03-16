Το νέο SUV της Volkswagen που θέλει να γίνει best-seller ήρθε στην Ελλάδα – Πόσο κάνει η βασική έκδοση;

ΔΕΥΤΕΡΑ | 16.03.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
Tο best-seller της Volkswagen που γοήτευσε την Ελληνική αγορά από τη πρώτη στιγμή που κυκλοφόρησε, περνά στη δεύτερη γενιά του με στόχο να σημειώσει ακόμη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία, βασιζόμενο τόσο στο σχεδιασμό και τις τεχνολογίες του, όσο και στη προσιτή τιμή για την απόκτηση του.

Εξωτερικά, το νέο Volkswagen T-Roc δείχνει πιο ώριμο και πιο στιβαρό. Το μήκος έχει αυξηθεί, κάτι που βελτιώνει τόσο τις αναλογίες όσο και τους εσωτερικούς χώρους. Οι γραμμές είναι καθαρές, με πιο έντονους ώμους και μεγαλύτερη οπτική ένταση. Κεντρικό ρόλο παίζει η φωτιστική υπογραφή. Τα LED Plus είναι στάνταρ, ενώ οι Matrix IQ.LIGHT με φωτεινή λωρίδα και φωτιζόμενο λογότυπο ενισχύουν την premium εικόνα, ειδικά τη νύχτα.

Το εσωτερικό κάνει ίσως το μεγαλύτερο άλμα. Η ποιότητα υλικών έχει βελτιωθεί αισθητά, με μαλακές επιφάνειες και καλύτερη συναρμογή. Η συνολική εικόνα θυμίζει μεγαλύτερα Volkswagen, κάτι που ενισχύει την αντίληψη αξίας. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων συνδυάζεται με infotainment τελευταίας γενιάς και οθόνη έως 13″. Για πρώτη φορά προσφέρεται Head-Up Display, ενώ το Driving Experience Control επιτρέπει εξατομίκευση οδηγικών ρυθμίσεων. Ο προαιρετικός ατμοσφαιρικός φωτισμός συμπληρώνει το σύγχρονο περιβάλλον, δημιουργώντας πιο lounge αίσθηση στις νυχτερινές μετακινήσεις.

Η αύξηση διαστάσεων μεταφράζεται σε καλύτερους χώρους για επιβάτες και αποσκευές. Ακόμη και με ψηλούς εμπρός, οι πίσω επιβάτες διατηρούν επαρκή άνεση. Ο χώρος αποσκευών φτάνει πλέον τα 475 λίτρα, τοποθετώντας το μοντέλο στις κορυφαίες θέσεις της κατηγορίας.

Η μετάβαση στην πλατφόρμα MQB evo βελτιώνει στρεπτική ακαμψία, ποιότητα κύλισης και ασφάλεια. Το αμάξωμα είναι πιο στιβαρό, περιορίζοντας θορύβους και κραδασμούς. Σημαντικό στοιχείο είναι ότι όλες οι εκδόσεις διαθέτουν ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων, κάτι σπάνιο για την κατηγορία. Το όφελος είναι καλύτερη πρόσφυση, σταθερότητα και άνεση σε ταξίδι. Τα συστήματα υποβοήθησης περιλαμβάνουν Travel Assist νέας γενιάς και Exit Warning για αποφυγή ατυχημάτων κατά το άνοιγμα θυρών.

Στη γκάμα συναντάμε τον εξηλεκτρισμένο 1.5 eTSI με σύστημα 48V και DSG. Το 48V σύστημα υποστηρίζει επιτάχυνση, μειώνει κατανάλωση και βελτιώνει την ομαλότητα λειτουργίας. Η εισαγωγική έκδοση αποδίδει 116 ίππους ενώ η ισχυρότερη ανεβάζει τη δύναμη στους 150. Η τιμή αφετηρίας των 28.590€ αφορά την έκδοση Trend με τους 116 ίππους, με τον βασικό εξοπλισμό της έκδοσης να περιλαμβάνει:

  • Υποβοήθηση εμπρός διασταυρούμενης κυκλοφορίας “Front Cross Traffic Assist”
  • Emergency Steering Assist – Υποβοήθηση ελιγμού αποφυγής εμποδίου
  • Σύστημα υποβοήθησης αλλαγής λωρίδας “Side Assist” με υποβοήθηση εξόδου από θέση στάθμευσης & προειδοποίηση αποβίβασης
  • Cruise Control
  • Ζάντες αλουμινίου “Bilbao” 7J x 16, διαμαντέ
  • Προβολείς LED
  • Infotainment με οθόνη 10.3″
  • Wireless App-Connect – Ασύρματη σύνδεση με Apple CarPlay® & Android Auto
  • Keyless Start – Σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί
  • Αυτόματος κλιματισμός Air Care Climatronic
  • Park Pilot – Αισθητήρες υποβοήθησης στάθμευσης εμπρός – πίσω

Αν θέλαμε να εντοπίσουμε σημεία του εξοπλισμού που «λείπουν» από αυτή την έκδοση, η προσοχή μας πέφτει κυρίως στη μικρότερη οθόνη του συστήματος infotainment (στις υπόλοιπες εκδόσεις είναι 12.9 ίντσες), την απουσία κάμερας οπισθοπορείας και το απλό Cruise Control, αντί του Adaptive των πλουσιότερων εκδόσεων.

Η δομή εξοπλισμού απλοποιείται σε τέσσερα επίπεδα: Trend, Life, Style και R-Line.

Οι τιμές για όλες τις εκδόσεις του νέου Volkswagen T-Roc διαμορφώνονται ως εξής:


  • 1.5 eTSI 116 PS Trend: από 28.590€
  • 1.5 eTSI 116 PS Life: από 29.790€
  • 1.5 eTSI 116 PS Style: από 32.290€
  • 1.5 eTSI 150 PS Life: από 31.390€
  • 1.5 eTSI 150 PS Style: από 33.890€
  • 1.5 eTSI 150 PS R-Line: από 35.990€

Τι κρατάμε;

  • Σημαντική ποιοτική αναβάθμιση σε σχέση με πριν
  • Mild hybrid κινητήρες με χαμηλή κατανάλωση
  • Μεγάλος χώρος αποσκευών 475 lt
  • Ανταγωνιστική τιμή εκκίνησης στα 28.590€
#Volkswagen#VW T-Roc
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
