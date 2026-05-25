Το νέο Toyota Yaris Cross ήρθε στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει η βασική έκδοση και τι προσφέρει;

Το ανανεωμένο Toyota Yaris Cross είναι πλέον διαθέσιμο στην ελληνική αγορά, με τιμή εκκίνησης από 24.470 ευρώ, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της μάρκας. Το δημοφιλές B-SUV επιστρέφει με ανανεωμένη εμφάνιση, αναβαθμισμένο εξοπλισμό και δύο υβριδικά σύνολα, καθώς στη χώρα μας θα διατίθεται τόσο με το Hybrid 115 , όσο και με το ισχυρότερο Hybrid 130.

Από 24.470 ευρώ η βασική έκδοση

Η βασική τιμή του νέου Toyota Yaris Cross στην Ελλάδα διαμορφώνεται από 24.470 ευρώ. Πρόκειται για την τιμή εκκίνησης της γκάμας, με το μοντέλο να συνεχίζει να ποντάρει στην υβριδική τεχνολογία της Toyota, χωρίς φόρτιση στην πρίζα.

Το σημαντικό για την ελληνική αγορά είναι ότι το Yaris Cross δεν περιορίζεται μόνο στο ισχυρότερο υβριδικό σύνολο. Η Toyota διατηρεί και το Hybrid 115, το οποίο αποδίδει 116 PS και λειτουργεί ως η πιο προσιτή επιλογή της γκάμας.

Παράλληλα, το Hybrid 130 αναλαμβάνει τον ρόλο της πιο ολοκληρωμένης και δυναμικής έκδοσης, με 130 PS, καλύτερες επιδόσεις και διαθεσιμότητα είτε με κίνηση στους εμπρός τροχούς είτε με την έξυπνη τετρακίνηση AWD-i, ανάλογα με την έκδοση.

Τι προσφέρει η βασική έκδοση

Στην ανανεωμένη γκάμα, η Toyota έχει ενισχύσει τον εξοπλισμό και την εικόνα του μοντέλου. Οι ανασχεδιασμένοι προβολείς LED ενσωματώνουν πλέον φώτα ημέρας στον βασικό εξοπλισμό, ενώ οι ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες γίνονται στάνταρ σε όλη τη γκάμα.

Παράλληλα, το Yaris Cross συνεχίζει να διαθέτει το πακέτο συστημάτων ασφαλείας και υποβοήθησης Toyota T-Mate, που αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία της πρότασης της Toyota. Για ένα αυτοκίνητο αυτής της κατηγορίας, το επίπεδο ενεργητικής ασφάλειας παραμένει σημαντικό πλεονέκτημα, ειδικά για οικογενειακή ή καθημερινή χρήση στην πόλη.

Κινητήρια σύνολα

Το Hybrid 115 παραμένει στην ελληνική γκάμα και αυτό είναι σημαντικό, καθώς σε άλλες αγορές υπήρξαν αναφορές για περιορισμό ή κατάργηση του βασικού υβριδικού συστήματος. Στην Ελλάδα, όμως, το σύνολο των 116 PS συνεχίζει να αποτελεί την επιλογή εισόδου. Η απόδοσή του φτάνει τα 116 PS και τα 141 Nm, ενώ η κατανάλωση διαμορφώνεται, σύμφωνα με τα στοιχεία της Toyota, στα 4,4-4,7 lt/100 km, με εκπομπές CO2 από 100 έως 107 g/km.

Το ισχυρότερο Hybrid 130 αποτελεί πλέον την κεντρική επιλογή της ανανεωμένης γκάμας. Αποδίδει 130 PS και 185 Nm, προσφέροντας καλύτερη απόκριση και πιο άνετη επιτάχυνση σε σχέση με το βασικό υβριδικό σύνολο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Toyota, το Yaris Cross Hybrid 130 επιταχύνει από 0-100 km/h σε 10,7 sec, ενώ η μέση κατανάλωση παραμένει χαμηλή, στα 4,4-5,1 lt/100 km, με εκπομπές CO2 από 99 έως 115 g/km.

Το συγκεκριμένο σύνολο θα διατίθεται είτε με κίνηση στους εμπρός τροχούς είτε με AWD-i, κάτι που διατηρεί ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Yaris Cross. Η τετρακίνητη έκδοση δεν απευθύνεται σε σκληρή εκτός δρόμου χρήση, αλλά προσφέρει περισσότερη σιγουριά σε βρεγμένο δρόμο, χαμηλή πρόσφυση ή επαρχιακές διαδρομές.

Νέα εμφάνιση με πιο SUV χαρακτήρα

Η ανανέωση του Yaris Cross φαίνεται περισσότερο στο εμπρός μέρος. Η Toyota έχει επανασχεδιάσει τη μάσκα, επιλέγοντας νέο κυψελοειδές μοτίβο βαμμένο στο χρώμα του αμαξώματος, το οποίο κάνει το αυτοκίνητο να δείχνει πιο καθαρό και πιο σύγχρονο.

Το μαύρο κάτω τμήμα διατηρεί την SUV εικόνα του μοντέλου, ενώ οι νέοι προβολείς LED προσθέτουν πιο μοντέρνα φωτεινή υπογραφή. Ανάλογα με την έκδοση, η εικόνα ενισχύεται και από νέες ζάντες αλουμινίου, 17 ή 18 ιντσών.

Στην παλέτα των χρωμάτων προστίθενται επίσης δύο νέες επιλογές. Το Precious Bronze θα διατίθεται αποκλειστικά σε διχρωμία με μαύρη οροφή και κολόνες, ενώ το Celestite Grey αντικαθιστά το προηγούμενο Shimmering Silver.

Πιο προσεγμένο εσωτερικό

Στο εσωτερικό, οι αλλαγές έχουν στόχο να βελτιώσουν την αίσθηση ποιότητας και την εικόνα της καμπίνας. Η Toyota έχει προσθέσει λεπτομέρειες σε απόχρωση πλατίνας στις επενδύσεις των θυρών και στον πίνακα οργάνων, ενώ ανάλογα με την έκδοση υπάρχουν αναβαθμισμένες επενδύσεις και νέα στοιχεία άνεσης.

Σημαντική αλλαγή είναι ότι η έκδοση Style αποκτά πλέον το σπορ κάθισμα που μέχρι σήμερα συνδεόταν με την Elegant. Από την έκδοση Style και πάνω, ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ατμοσφαιρικό φωτισμό και ασύρματο φορτιστή κινητού, ενώ στην Elegant προστίθεται ηλεκτρική πίσω πόρτα.

Η έκδοση Elegant αποκτά πιο premium χαρακτήρα, με μερικώς δερμάτινη επένδυση καθισμάτων και χρήση του νέου υλικού SakuraTouch, το οποίο ενσωματώνει φυτικής προέλευσης PVC, υπολείμματα φελλού και ανακυκλωμένο PET.

Τεχνολογία και πρακτικότητα

Το Yaris Cross συνεχίζει να βασίζεται στην πρακτικότητα που περιμένει κανείς από ένα B-SUV. Τα πίσω καθίσματα με διαίρεση 40:20:40 παραμένουν ένα χρήσιμο στοιχείο, καθώς επιτρέπουν μεγαλύτερη ευελιξία στη μεταφορά επιβατών και αποσκευών.

Στο κομμάτι της τεχνολογίας, το μοντέλο διατηρεί το Toyota Smart Connect, με πλοήγηση μέσω cloud, φωνητική αναγνώριση, φωνητικό βοηθό και ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto, ανάλογα με την έκδοση.

Στα συστήματα υποβοήθησης, το Toyota T-Mate παραμένει στον βασικό πυρήνα του αυτοκινήτου, ενώ από τις πλουσιότερες εκδόσεις προστίθενται επιπλέον λειτουργίες, όπως φρένο υποστήριξης στάθμευσης και Blind Spot Monitor.

Και GR SPORT με Hybrid 130

Η ανανεωμένη γκάμα περιλαμβάνει και την έκδοση GR SPORT, η οποία έχει πιο έντονο σπορ χαρακτήρα. Διαθέτει διαφορετικό εμπρός προφυλακτήρα, ειδικές ζάντες 18 ιντσών, sport καθίσματα τύπου suede, κόκκινες ραφές, λογότυπα GR και διακοσμητικά σε gunmetal silver.

Η σημαντικότερη διαφορά, όμως, είναι η διαφορετική ρύθμιση της ανάρτησης, με στόχο πιο άμεση και πιο ακριβή αίσθηση στον δρόμο. Η έκδοση GR SPORT συνδυάζεται με το Hybrid 130 και αποκλειστικά με κίνηση στους εμπρός τροχούς.

Τι κρατάμε;