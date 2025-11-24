Το No1 premium οικογενειακό που έχει σαρώσει σε πωλήσεις στην Ελλάδα – Τιμές

Υπάρχουν μοντέλα που δεν χρειάζονται εισαγωγές – γιατί απλώς έχουν χτίσει τη premium φήμη τους στο δρόμο.

Για τη BMW Σειρά 1, η επιτυχία δεν είναι συγκυριακή. Είναι το αποτέλεσμα μιας σταθερής παρουσίας που συνδυάζει premium χαρακτήρα, τεχνολογική υπεροχή και πραγματική οδηγική ευχαρίστηση. Και το 2025, η μικρότερη BMW της γκάμας αποδεικνύει ξανά γιατί παραμένει σημείο αναφοράς στην κατηγορία των premium οικογενειακών hatchback.

Η No1 premium επιλογή στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΣΕΑΑ, η νέα BMW Σειρά 1 (F70) μετρά 1.780 ταξινομήσεις στη χώρα μας μέχρι και τον Οκτώβριο του 2025, κατακτώντας με άνεση την κορυφή των premium compact. Πρόκειται για επίδοση σχεδόν διπλάσια από τον επόμενο ανταγωνιστή, επιβεβαιώνοντας πως το μοντέλο αποτελεί τη σταθερότερη επιλογή όσων αναζητούν ένα premium οικογενειακό αυτοκίνητο με σύγχρονη τεχνολογία και κορυφαία ασφάλεια.

Η νέα γενιά F70 έχει αλλάξει ουσιαστικά σε όλα: από τη σχεδίαση μέχρι την εργονομία και το λογισμικό. Παρά τη διατήρηση των γνωστών διαστάσεων, αποπνέει πλέον μια πιο ώριμη και δυναμική αισθητική, με καθαρότερες γραμμές, πιο αιχμηρό εμπρός μέρος και μια κομψή ουρά που τονίζει το πλάτος του αμαξώματος.

Design και εσωτερικό

Το εμπρός μέρος, με τους λεπτούς προβολείς LED και το χαρακτηριστικό kidney grille, φέρνει τη Σειρά 1 πιο κοντά στη σχεδιαστική ταυτότητα της μεγαλύτερης Σειράς 3. Η αεροδυναμική έχει βελτιωθεί, οι τροχοί φτάνουν πλέον έως και τις 19 ίντσες, ενώ οι λεπτομέρειες του αμαξώματος όπως τα κρυφά χερούλια και οι νέες αποχρώσεις ενισχύουν την αίσθηση πολυτέλειας χωρίς περιττές υπερβολές.

Μπαίνοντας στο εσωτερικό, η αλλαγή είναι εντυπωσιακή. Το cockpit της F70 υιοθετεί τη νέα φιλοσοφία της BMW, με Curved Display 10,25″ και 10,7″ για τον πίνακα οργάνων και το infotainment αντίστοιχα, βασισμένο στο λειτουργικό BMW OS 9. Το ταμπλό είναι πιο μίνιμαλ, με καθαρές γραμμές και premium υλικά αφής, ενώ η απουσία φυσικών διακοπτών προσδίδει hi-tech χαρακτήρα. Οι χώροι παραμένουν επαρκείς για τετραμελή οικογένεια, με πρακτικό πορτμπαγκάζ 380 λίτρων, που φτάνει τα 1.200 λίτρα με τα καθίσματα πεσμένα. Η ηχομόνωση έχει βελτιωθεί αισθητά, ενώ η θέση οδήγησης -όπως πάντα σε BMW– είναι υποδειγματική.

Η γκάμα της νέας Σειράς 1 περιλαμβάνει όλες τις εκδόσεις που περιμένει κανείς από ένα premium compact, καλύπτοντας κάθε ανάγκη και προϋπολογισμό.

Μοντέλο Κιβώτιο Κυβισμός Ίπποι Εκπομπές CO₂ (WLTP) Τιμή (€) 116 Aυτόματο 1.499 cc 122 hp 135 g/km 27.690 120 Aυτόματο 1.499 cc 170 hp (mild hybrid) 121 g/km 28.960 123 xDrive Aυτόματο 1.998 cc 218 hp (mild hybrid) 134 g/km 36.300 120d Aυτόματο 1.995 cc 163 hp (mild hybrid diesel) 112 g/km 35.960 M135 xDrive Aυτόματο 1.998 cc 300 hp 173 g/km 55.200

Η έκδοση 116 αποτελεί την πιο προσιτή επιλογή, με 3κύλινδρο κινητήρα 1.5 λίτρων και 122 ίππους, που προσφέρει ομαλή απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. Η 120 με ήπια υβριδική υποβοήθηση αποδεικνύεται η ιδανική χρυσή τομή, καθώς συνδυάζει δυναμισμό (0-100 km/h σε 7,8”) με ιδιαίτερα χαμηλές εκπομπές CO₂. Για όσους ζητούν περισσότερα, η 123 xDrive φέρνει τετρακίνηση και 218 ίππους, ενώ η 120d παραμένει δημοφιλής για όσους διανύουν πολλά χιλιόμετρα, με εξαιρετική ροπή και κατανάλωση γύρω στα 5,0 l/100 km. Κορυφαία όλων είναι φυσικά η M135 xDrive, με 300 ίππους και σπορ ανάρτηση M. Με επιτάχυνση 0-100 km/h σε 4,9 δευτερόλεπτα και πλήρως επανασχεδιασμένο σύστημα μετάδοσης, φέρνει πίσω κάτι από την «παλιά» M αίσθηση, αλλά σε ένα πιο ώριμο, καθημερινό πακέτο.

Εξοπλισμός και τεχνολογία

Ακόμη και οι βασικές εκδόσεις διαθέτουν πλέον αυτόματο κιβώτιο, φώτα LED, ζάντες αλουμινίου, διζωνικό κλιματισμό, adaptive cruise control και πολλαπλά συστήματα υποβοήθησης, όπως Lane Keeping, Front Collision Warning και Active Park Assist. Η Σειρά 1 ενσωματώνει επίσης το BMW Digital Key Plus, το οποίο επιτρέπει στον οδηγό να ανοίγει και να εκκινεί το αυτοκίνητο μέσω smartphone, καθώς και το νέο BMW ConnectedDrive με ασύρματες ενημερώσεις και πρόσβαση σε εφαρμογές μέσω του Connected Store. Η συνολική εμπειρία οδήγησης είναι πιο «έξυπνη» από ποτέ, με καλύτερη ορατότητα, ακρίβεια στο τιμόνι και ισορροπημένο setup που συνδυάζει άνεση και σπορ χαρακτήρα.

Η νέα BMW Σειρά 1 (F70) ξεκινά στην Ελλάδα από 27.690 ευρώ για την έκδοση 116, ενώ η 120 ανεβαίνει στα 28.960 ευρώ. Οι ισχυρότερες εκδόσεις 123 xDrive και 120d τοποθετούνται αντίστοιχα στις 36.300 και 35.960 ευρώ, ενώ η κορυφαία M135 xDrive με τα 300 άλογα αγγίζει τις 55.200 ευρώ. Για όσους επιλέγουν μέσω χρηματοδότησης BMW Select, η μηνιαία δόση ξεκινά από 219 ευρώ, κάνοντας το μοντέλο ακόμα πιο προσιτό για όσους αναζητούν premium ποιότητα χωρίς να ξεπεράσουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Τι κρατάμε;

1.780 ταξινομήσεις : η απόλυτη πρωταθλήτρια πωλήσεων στην κατηγορία της

: η απόλυτη πρωταθλήτρια πωλήσεων στην κατηγορία της Πιο πλούσιο εσωτερικό και τεχνολογία BMW OS9

Πλήρης γκάμα από 122 έως 300 ίππους με βενζίνη, diesel και mild hybrid

από 122 έως 300 ίππους με βενζίνη, diesel και mild hybrid Πραγματικός premium χαρακτήρας με προσιτή είσοδο στα 27.690 €

