Το No1 σε πωλήσεις αυτοκίνητο στην Ευρώπη: 19.709 μονάδες μόνο τον Ιούλιο

Ένα προσιτό αυτοκίνητο χωρίς περίπλοκη τεχνολογία επέστρεψε στην κορυφή για την Ευρώπη, αφήνοντας πίσω του Golf, T-Roc και Yaris Cross.

Το Dacia Sandero αναδείχθηκε το αυτοκίνητο με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ευρώπη τον Ιούλιο του 2026, επιστρέφοντας στην πρώτη θέση με 19.709 ταξινομήσεις. Το προσιτό μοντέλο της Dacia ξεπέρασε με διαφορά μεγαλύτερη των 2.000 αυτοκινήτων το Volkswagen Golf, καταφέρνοντας να ανακτήσει την κορυφή από τη δεύτερη θέση που είχε καταλάβει τον Ιούνιο. Η επιτυχία του έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι πωλήσεις του μειώθηκαν κατά 1,9% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025. Η επίδοσή του, ωστόσο, αποδείχθηκε αρκετή για να βρεθεί μπροστά από όλους τους ανταγωνιστές του σε μια ευρωπαϊκή αγορά που ξεπέρασε συνολικά τα 1,1 εκατομμύρια καινούργια αυτοκίνητα μέσα σε έναν μήνα.

Τρεις μεγάλες αγορές της Νότιας Ευρώπης ήταν υπεύθυνες για περισσότερο από τα δύο τρίτα των πωλήσεων του Sandero. Η Γαλλία αντιπροσώπευσε το 27% των ταξινομήσεών του, η Ιταλία το 24% και η Ισπανία το 16%. Αυτό σημαίνει ότι περίπου 13.200 από τα συνολικά 19.709 αυτοκίνητα του μήνα ταξινομήθηκαν μόνο σε αυτές τις τρεις χώρες. Η επίδοση επιβεβαιώνει τη μεγάλη απήχηση του μοντέλου στις αγορές όπου η τιμή αγοράς και το κόστος χρήσης εξακολουθούν να αποτελούν βασικά κριτήρια επιλογής. Το Sandero έχει καταφέρει να χτίσει τη θέση του προσφέροντας όσα χρειάζεται ο μέσος Ευρωπαίος οδηγός, χωρίς να επιχειρεί να εντυπωσιάσει με ακριβές ή περιττά σύνθετες λύσεις. Οι πρακτικοί χώροι, η απλή γκάμα κινητήρων και η διατήρηση της τιμής σε σχετικά προσιτό επίπεδο το έχουν μετατρέψει σε μία από τις πιο ασφαλείς εμπορικές επιλογές της αγοράς. Σημαντικό ρόλο παίζει και η έκδοση Stepway, η οποία συνδυάζει τα βασικά χαρακτηριστικά του Sandero με αυξημένη απόσταση από το έδαφος και εμφάνιση που παραπέμπει σε crossover.

Η πρωτιά του Ιουλίου δεν αποτελεί μεμονωμένο αποτέλεσμα. Το Dacia Sandero βρίσκεται στην κορυφή των ευρωπαϊκών πωλήσεων και στο σύνολο των πρώτων επτά μηνών του 2026, με 132.998 ταξινομήσεις. Παρότι ο συγκεκριμένος αριθμός είναι μειωμένος κατά 10,7% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, το Sandero διατηρεί προβάδισμα 11.726 αυτοκινήτων από τον πλησιέστερο αντίπαλό του. Στη δεύτερη θέση του επταμήνου βρίσκεται το Volkswagen Golf με 121.272 μονάδες και στην τρίτη το Volkswagen T-Roc με 120.247. Ακολουθεί το Renault Clio με 119.287 αυτοκίνητα, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει το Tesla Model Y με 115.957 ταξινομήσεις.

Ο μεγαλύτερος αντίπαλος του Sandero τον Ιούλιο ήταν το Volkswagen Golf, το οποίο πραγματοποίησε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του τελευταίου διαστήματος. Με 17.655 ταξινομήσεις, κατέλαβε τη δεύτερη θέση, σημειώνοντας άνοδο 13,6% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2025. Το Golf ανέβηκε τέσσερις θέσεις συγκριτικά με τον Ιούνιο, ενώ περισσότερο από το μισό των πωλήσεών του –συγκεκριμένα το 51%– προήλθε από τη γερμανική αγορά. Στην τρίτη θέση βρέθηκε το Volkswagen T-Roc με 16.952 μονάδες. Το γερμανικό SUV ανέβηκε μία θέση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, παρά τη σημαντική ετήσια πτώση των πωλήσεών του κατά 17,7%. Το Toyota Yaris Cross ακολούθησε στην τέταρτη θέση με 15.356 ταξινομήσεις. Ανέβηκε πέντε θέσεις από τον Ιούνιο και πέτυχε την καλύτερη κατάταξή του από τον Φεβρουάριο, όταν είχε φτάσει μέχρι τη δεύτερη θέση.

Η Volkswagen είχε ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία στην κορυφή της κατάταξης, τοποθετώντας τρία μοντέλα στις πρώτες πέντε θέσεις. Μετά τα Golf και T-Roc, το Volkswagen Tiguan κατέλαβε την πέμπτη θέση με 14.956 ταξινομήσεις. Έκτο ήταν το Skoda Octavia με 14.548 αυτοκίνητα, ενώ τη μεγαλύτερη έκπληξη της πρώτης δεκάδας αποτέλεσε η Mercedes GLC. Το premium SUV αύξησε τις πωλήσεις του κατά 45%, έφτασε τις 13.602 μονάδες και ανέβηκε από την 20ή στην έβδομη θέση. Πρόκειται για την πρώτη φορά που η Mercedes GLC μπήκε στην ευρωπαϊκή πρώτη δεκάδα, με τη Γερμανία να καλύπτει το 39% των ταξινομήσεών της. Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν τα Peugeot 208, Toyota Yaris και Kia Sportage, με 13.337, 12.867 και 12.776 πωλήσεις αντίστοιχα. Παρά την πίεση από παραδοσιακά best sellers, SUV και νεότερα ηλεκτρικά μοντέλα, το Sandero εξακολουθεί να αποδεικνύει ότι η προσιτή τιμή, η πρακτικότητα και η απλότητα παραμένουν ισχυρότερα εμπορικά πλεονεκτήματα από την τεχνολογική υπερβολή.