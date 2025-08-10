Το οικογενειακό με πορτμπαγκάζ 602 lt και κατανάλωση 6,2 lt/100km – Με τιμή 22.890 ευρώ

Όταν ψάχνεις για ένα οικογενειακό αυτοκίνητο, οι επιλογές που προσφέρουν πραγματικά μεγάλους χώρους χωρίς να ξεφεύγουν σε κατανάλωση ή τιμή δεν είναι πολλές.

Συνδυάζει ευρυχωρία και πρακτικότητα σε αμάξωμα station wagon

Προσφέρει μεγάλους χώρους και άνεση για πέντε ενήλικες

Η εισαγωγική έκδοση έχει απλή, αξιόπιστη μηχανολογία και επαρκή εξοπλισμό

Σχεδιασμένο για να καλύπτει οικογενειακές ανάγκες με χαμηλό κόστος χρήσης

Άνεση και πρακτικότητα για την οικογένεια

Ο οικογενειάρχης που θέλει άνεση στις καθημερινές μετακινήσεις, χώρο για αποσκευές και οικονομία στα ταξίδια, συνήθως αναγκάζεται να κάνει συμβιβασμούς. Εδώ, όμως, έχουμε μια πρόταση που δείχνει να τους αποφεύγει.

Το Hyundai i30 Tourer είναι η station wagon εκδοχή του επιτυχημένου μικρομεσαίου i30, σχεδιασμένο ώστε να καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες μιας οικογένειας, αλλά και όσων θέλουν την πρακτικότητα ενός μεγάλου πορτμπαγκάζ χωρίς να οδηγούν SUV. Συνδυάζει στιβαρή κατασκευή, ποιοτική κύλιση και διαστάσεις που το κάνουν εξίσου ικανό στην πόλη και στον αυτοκινητόδρομο.

Τιμή και έκδοση εισαγωγής

Η εισαγωγική έκδοση κινείται από τον ατμοσφαιρικό κινητήρα 1.5 MPI με ισχύ 96 ίππων και ροπή 143 Nm, συνδυασμένο με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων. Πρόκειται για μια λύση απλή, αξιόπιστη και εύκολη στη συντήρηση, που προσφέρει ομαλή λειτουργία και χαμηλά λειτουργικά κόστη. Η εργοστασιακή μέση κατανάλωση είναι 6,2 lt/100 km, ενώ η εκπομπή CO₂ βρίσκεται σε επίπεδα που επιτρέπουν προσιτά ετήσια τέλη κυκλοφορίας.

Η τιμή των 22.890 ευρώ το τοποθετεί σε εξαιρετικά ανταγωνιστική θέση για την κατηγορία, ειδικά αν λάβουμε υπόψη το μέγεθος, τον εξοπλισμό και την πενταετή εγγύηση χωρίς όριο χιλιομέτρων που συνοδεύει κάθε Hyundai.

Σχεδίαση και διαστάσεις

Με μήκος 4.585 χιλιοστά, πλάτος 1.795 χιλιοστά και μεταξόνιο 2.650 χιλιοστά, το i30 Tourer προσφέρει ευρύχωρο εσωτερικό και εξαιρετική χωρητικότητα αποσκευών. Ο χώρος των 602 λίτρων με τα καθίσματα όρθια καλύπτει ακόμα και μεγάλες αποσκευές ή εξοπλισμό για οικογενειακές διακοπές, ενώ με αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων φτάνει τα 1.650 λίτρα, προσφέροντας επίπεδο δάπεδο φόρτωσης.

Η εξωτερική σχεδίαση ακολουθεί τη φιλοσοφία του hatchback «αδελφού» του, με μακρύτερο πίσω τμήμα που ρέει ομαλά και τελειώνει σε μια μεγάλη πίσω πόρτα. Οι γραμμές είναι καθαρές, με διακριτικές καμπύλες και μοντέρνα φωτιστικά σώματα LED, ενώ στην εισαγωγική έκδοση το αυτοκίνητο φορά ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών.

Εσωτερικό και εξοπλισμός

Η καμπίνα του i30 Tourer είναι σχεδιασμένη για να εξυπηρετεί την καθημερινότητα, με έμφαση στην εργονομία και την άνεση. Τα καθίσματα προσφέρουν επαρκή στήριξη και ο χώρος για τα γόνατα και τα κεφάλια των επιβατών πίσω είναι άνετος ακόμη και για ψηλούς ενήλικες, κάνοντας το ένα ιδανικό οικογενειακό αυτοκίνητο. Τα υλικά είναι τυπικά της κατηγορίας, με ανθεκτικά υφάσματα και ποιοτική συναρμογή.

Στην εισαγωγική έκδοση περιλαμβάνονται:

Οθόνη αφής 8 ιντσών με ασύρματη συνδεσιμότητα Apple CarPlay και Android Auto

Αυτόματος κλιματισμός

Cruise control και περιοριστής ταχύτητας

Πλήρες πακέτο συστημάτων ασφαλείας Hyundai SmartSense (συμπεριλαμβανομένων αυτόματου φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης, διατήρησης λωρίδας και προειδοποίησης προσοχής οδηγού)

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός/πίσω και κεντρικό κλείδωμα

Η διάταξη του ταμπλό είναι απλή και ευανάγνωστη, με φυσικούς χειρισμούς για τις βασικές λειτουργίες και αρκετούς αποθηκευτικούς χώρους σε πόρτες και κεντρική κονσόλα.

Απόδοση και οδική συμπεριφορά

Ο κινητήρας 1.5 MPI δίνει έμφαση στην ομαλότητα και την οικονομία. Δεν προορίζεται για σπορ οδήγηση, αλλά ανταποκρίνεται επαρκώς σε όλες τις καθημερινές ανάγκες, ακόμη και με πλήρες φορτίο. Η κλιμάκωση του χειροκίνητου κιβωτίου είναι μελετημένη ώστε να κρατά την κατανάλωση χαμηλά, ενώ η ανάρτηση είναι ρυθμισμένη για άνεση. Το αποτέλεσμα είναι ένα αυτοκίνητο που ταξιδεύει ήσυχα, με καλή σταθερότητα στον αυτοκινητόδρομο και ευκολία στους χειρισμούς μέσα στην πόλη.

Η ηχομόνωση συμβάλλει στη συνολική αίσθηση ποιότητας, ενώ η θέση οδήγησης είναι άνετη και ρυθμιζόμενη, διευκολύνοντας τον οδηγό να βρει την κατάλληλη στάση για μεγάλες αποστάσεις.

Τι κρατάμε;

Χώρος αποσκευών 602 λίτρων , έως 1.650 λίτρα με διπλωμένα καθίσματα

, έως 1.650 λίτρα με διπλωμένα καθίσματα Οικονομική κατανάλωση 6 lt/100 km

Πλούσιος βασικός εξοπλισμός από την πρώτη έκδοση

από την πρώτη έκδοση 5 χρόνια εγγύηση χωρίς όριο χιλιομέτρων

