quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
ΑΓΟΡΑ

Το οικογενειακό SUV που κυριάρχησε το Μάρτιο στην Ελλάδα – Τιμή

ΔΕΥΤΕΡΑ | 06.04.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
Η αγορά των SUV στην Ελλάδα έχει πάψει εδώ και καιρό να είναι απλώς μια τάση. Είναι ο βασικός πυρήνας των πωλήσεων.

Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον, όπου κάθε μήνα εμφανίζονται νέοι παίκτες, λίγα μοντέλα καταφέρνουν να κρατούν σταθερά την κορυφή. Το SUV που το πέτυχε και τον Μάρτιο δεν είναι άλλο από το Nissan Qashqai.

Nissan

Το Nissan Qashqai δεν χρειάζεται υπερβολές για να ξεχωρίσει. Δεν βασίζεται σε εντυπωσιακά χαρακτηριστικά ή σε επιθετικό marketing. Αντίθετα, πατάει πάνω σε μια συνταγή που αποδεδειγμένα δουλεύει: ισορροπία. Τον Μάρτιο, βρέθηκε ξανά στην πρώτη θέση της κατηγορίας των C-SUV στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας ότι δεν πρόκειται για μια συγκυριακή επιτυχία, αλλά για ένα μοντέλο που έχει βαθιά σύνδεση με το ελληνικό κοινό. Και αυτό δεν είναι τυχαίο.

Το Qashqai ήταν από τα πρώτα που κατάλαβαν τι ζητάει ο οδηγός από ένα οικογενειακό SUV: άνεση, ευκολία, οικονομία και τεχνολογία χωρίς πολυπλοκότητα. Η σημερινή γενιά συνεχίζει ακριβώς πάνω σε αυτή τη φιλοσοφία, αλλά με εμφανώς πιο ώριμο χαρακτήρα. Σχεδιαστικά, δείχνει πιο «δεμένο», με έντονη παρουσία στο δρόμο, χωρίς όμως να γίνεται κραυγαλέο. Είναι από εκείνα τα αυτοκίνητα που δεν κουράζουν με τον χρόνο, κάτι που για έναν οικογενειάρχη έχει μεγαλύτερη σημασία από ένα εντυπωσιακό πρώτο βλέμμα.

Εκεί που το Qashqai παίζει δυνατά είναι στο κομμάτι της τεχνολογίας, αλλά με έναν τρόπο που δεν σε μπερδεύει. Οι mild hybrid κινητήρες βενζίνης καλύπτουν απόλυτα τον μέσο οδηγό, προσφέροντας καλή κατανάλωση και ομαλή λειτουργία, ενώ η έκδοση e-POWER δίνει μια διαφορετική διάσταση. Στην πράξη, οδηγείς σαν ηλεκτρικό, χωρίς να μπεις στη διαδικασία φόρτισης. Αυτό είναι και το «κόλπο» του Qashqai: δεν προσπαθεί να σε εκπαιδεύσει σε κάτι νέο, αλλά να σου δώσει ό,τι καλύτερο από δύο κόσμους με τον πιο απλό τρόπο.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Στο εσωτερικό, η εικόνα είναι ξεκάθαρη. Το Qashqai έχει κάνει βήμα μπροστά. Η ποιότητα είναι αισθητά ανεβασμένη, τα υλικά έχουν προσεχθεί και η συνολική αίσθηση πλησιάζει premium προτάσεις. Η εργονομία είναι αυτό που περιμένεις: εύκολη, ξεκάθαρη και λειτουργική. Δεν χρειάζεται να ψάξεις για να βρεις τι κάνει τι. Όλα είναι εκεί που πρέπει. Οι χώροι καλύπτουν άνετα μια οικογένεια, ενώ το πορτμπαγκάζ παραμένει πρακτικό και αξιοποιήσιμο. Και αυτό, στην πραγματική ζωή, μετράει περισσότερο από οποιοδήποτε spec sheet.

Qashqai

Το μεγάλο ατού του Nissan Qashqai στην Ελλάδα είναι ότι δεν έχει ξεφύγει. Με τιμή εκκίνησης από 30.590 ευρώ, τοποθετείται σε ένα σημείο που το κάνει άμεσα προσβάσιμο για το κοινό που πραγματικά το χρειάζεται. Δεν αγοράζεις απλώς ένα SUV. Παίρνεις ένα πακέτο που περιλαμβάνει τεχνολογία, χώρους και καθημερινή ευκολία, χωρίς να χρειάζεται να ανέβεις υπερβολικά σε budget. Οι διαθέσιμες εκδόσεις καλύπτουν διαφορετικά προφίλ οδηγών, από πιο «value» επιλογές μέχρι πιο πλήρεις εξοπλιστικά, χωρίς όμως να χάνεται η βασική φιλοσοφία.

Σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, το Nissan Qashqai καταφέρνει να παραμένει σταθερό. Και αυτό είναι ίσως το πιο δύσκολο. Δεν είναι το πιο εντυπωσιακό SUV, ούτε το πιο «ψαγμένο» τεχνολογικά. Είναι όμως από τα λίγα που δεν κάνουν λάθος πουθενά. Και τελικά, αυτό είναι που κάνει τη διαφορά.

Τι κρατάμε;

  • Σταθερά πρώτο SUV στην κατηγορία του στην Ελλάδα
  • Ισορροπία σε τιμή, τεχνολογία και πρακτικότητα
  • e-POWER που δίνει εμπειρία ηλεκτρικού χωρίς φόρτιση
  • Τιμή εκκίνησης από 30.590 ευρώ με πλήρες πακέτο

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Nissan#Nissan Qashqai
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
Πρόσφατες Ειδήσεις