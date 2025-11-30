Το οικογενειακό SUV που μόλις ήρθε στην Ελλάδα με 8 χρόνια εγγύηση και τιμή 29.900 ευρώ

Τα SUV της νέας εποχής δεν αρκούνται στο να εντυπωσιάζουν με την εμφάνισή τους, αλλά επενδύουν σε τεχνολογία, αποδοτικότητα και αξιοπιστία, ακριβώς τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το πιο πρόσφατο μοντέλο που έφτασε στην Ελλάδα.

Η GAC Aion, μέλος του ομίλου Guangzhou Automobile Group, φέρνει στην Ελλάδα το Aion V, ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV που επιχειρεί να συνδυάσει προσιτή τιμή, πλούσιο εξοπλισμό και τεχνολογία αιχμής σε πακέτο πραγματικά οικογενειακό. Με σχεδίαση που τραβά τα βλέμματα, κορυφαίες προδιαγραφές ασφάλειας και ονομαστική αυτονομία άνω των 500 χιλιομέτρων, το Aion V δείχνει από την πρώτη στιγμή ότι δεν ήρθε για να παίξει απλώς τον ρόλο του “φθηνού ηλεκτρικού”, αλλά για να σταθεί απέναντι στον Ευρωπαικό και Ιαπωνικό ανταγωνισμό.

Εξωτερική σχεδίαση: Μοντέρνο και διαφορετικό

Το Aion V ξεχωρίζει με τη φουτουριστική του εμφάνιση, που συνδυάζει καθαρές γραμμές και αεροδυναμικό προφίλ. Η εμπρός όψη είναι εντυπωσιακή, χωρίς παραδοσιακή μάσκα, με στενά LED φώτα ημέρας και φωτιστικά σώματα σε σχήμα “C”. Το προφίλ του χαρακτηρίζεται από αιχμηρές γραμμές, μαύρες λεπτομέρειες στα φτερά και 18άρες ζάντες αλουμινίου που γεμίζουν σωστά τους θόλους. Με μήκος 4,605 μέτρα και μεταξόνιο 2,775 μέτρα, βρίσκεται στο κέντρο της κατηγορίας των compact SUV, προσφέροντας άνετους χώρους και σωστές αναλογίες. Η αεροδυναμική του απόδοση (Cd 0.28) βοηθά τόσο στην κατανάλωση όσο και στη μείωση του αεροδυναμικού θορύβου, κάτι που γίνεται αισθητό στην οδήγηση.

Εσωτερικό: Premium διάθεση, hi-tech περιβάλλον

Μπαίνοντας στην καμπίνα, το Aion V σε κερδίζει αμέσως με το minimal design και τη χρησιμοποίηση ποιοτικών υλικών. Ο σχεδιασμός ακολουθεί την τάση των ηλεκτρικών μοντέλων, με μεγάλη κεντρική οθόνη 15,6’’, πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25’’ και μια αιωρούμενη κονσόλα που θυμίζει premium κατασκευές. Οι χώροι είναι εντυπωσιακοί, με άνετα καθίσματα εμπρός και πίσω, επίπεδο πάτωμα και πορτμπαγκάζ 427 λίτρων, το οποίο αυξάνεται σημαντικά με την αναδίπλωση των καθισμάτων. Στην καμπίνα κυριαρχεί η ησυχία και η αίσθηση στιβαρότητας, ενώ οι λεπτομέρειες (όπως ο ambient φωτισμός και η επένδυση των θυρών) αποπνέουν αέρα μεγαλύτερης κατηγορίας.

Το λειτουργικό σύστημα του infotainment είναι εξελιγμένο, με δυνατότητα φωνητικών εντολών, over-the-air ενημερώσεων και συμβατότητα με Apple CarPlay και Android Auto. Παράλληλα, το αυτοκίνητο διαθέτει τεχνολογία 5G συνδεσιμότητας, κάτι σπάνιο ακόμη και σε πολύ ακριβότερα ηλεκτρικά SUV.

Απόδοση και αυτονομία

Καρδιά του μοντέλου είναι η μπαταρία LFP 75,26 kWh που προσφέρει 510 km WLTP (έως 708 km σε αστικό κύκλο). Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 150 kW (204 PS) και 210 Nm με κίνηση μπροστά και τελική ταχύτητα 160 km/h. Η κατανάλωση στον μικτό κύκλο ορίζεται στα 16,7 kWh/100 km. Στη φόρτιση, η αρχιτεκτονική 400 V με τεχνολογία 3C επιτρέπει 30–80% σε 18’ (ή 10–80% σε 24’), με μέγιστη ισχύ DC 180 kW. Σε περίπου 15 λεπτά μπορείς να προσθέσεις έως 370 km αυτονομίας. Για το σπίτι/γραφείο, ο ενσωματωμένος φορτιστής AC 11 kW γεμίζει από 0 στο 100% σε περίπου 8,5 ώρες. Η στάνταρ αντλία θερμότητας διασφαλίζει αποδοτικότητα στο κρύο, ενώ η πατενταρισμένη Magazine Battery 2.0 (διπλές πλάκες υγρής ψύξης, εξελιγμένη θερμική διαχείριση) εστιάζει στην ασφάλεια και στη σταθερή απόδοση.

Ασφάλεια και τεχνολογία υποβοήθησης

Η GAC Aion έχει επενδύσει ιδιαίτερα στην ασφάλεια. Το Aion V εφοδιάζεται με 10 αερόσακους, ενισχυμένο αμάξωμα από ατσάλι υψηλής αντοχής και πληθώρα ενεργών συστημάτων υποβοήθησης. Ανάμεσά τους, το AEB με ανίχνευση πεζών, Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist, Driver Monitoring System και 360° κάμερα για ασφαλέστερους ελιγμούς. Το επίπεδο αυτονομίας οδήγησης φτάνει το Level 2, με το σύστημα να επεμβαίνει ενεργά στο τιμόνι και την επιτάχυνση όταν χρειάζεται. Σε αυτό το επίπεδο εξοπλισμού, λίγα μοντέλα της κατηγορίας προσφέρουν τόση τεχνολογία σε αυτή την τιμή.

Εγγύηση και τιμή λανσαρίσματος

Η ελληνική αντιπροσωπεία λανσάρει το Aion V με τιμή από 29.900 ευρώ, στο πλαίσιο προσφοράς που περιλαμβάνει επιδότηση “Κινούμαι Ηλεκτρικά 3” και 1.000€ έκπτωση χάρη σε προωθητική ενέργεια. Στην τιμή περιλαμβάνονται επίσης φορτιστής οικιακής χρήσης και δωρεάν εγκατάσταση, καθιστώντας το πακέτο ιδιαίτερα ελκυστικό. Η εργοστασιακή εγγύηση αγγίζει τα 8 χρόνια ή 200.000 km για τη μπαταρία και τα μηχανικά μέρη, ενώ η κάλυψη της ηλεκτρικής μονάδας ισχύος είναι αντίστοιχα 8 χρόνια. Πρόκειται για ένα επίπεδο εγγύησης που το τοποθετεί δίπλα στα πιο αξιόπιστα premium ηλεκτρικά της αγοράς.

Το GAC Aion V είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα νέα ηλεκτρικά SUV που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά. Με αυτονομία άνω των 500 km, τεχνολογικό υπόβαθρο αντάξιο μεγαλύτερων brands και τιμή κάτω από 30.000 ευρώ, κάνει το βήμα για να φέρει την ηλεκτροκίνηση πιο κοντά στην πραγματική οικογενειακή χρήση. Προσφέρει άνεση, ασφάλεια και αξιοπιστία, με εγγύηση 8 ετών που δίνει σιγουριά σε κάθε αγοραστή. Αν κάτι δείχνει το Aion V, είναι πως η νέα γενιά των ηλεκτρικών SUV δεν έρχεται μόνο από την Ευρώπη ή την Κορέα, αλλά και από την Κίνα, με πλήρη ωριμότητα και premium στόχευση.

Τι κρατάμε;

Αμιγώς ηλεκτρικό SUV με αυτονομία 510 km και ισχύ 204 ίππων

με αυτονομία 510 km και ισχύ 204 ίππων Προσιτή τιμή λανσαρίσματος στις 29.900 ευρώ με επιδότηση

με επιδότηση Premium εξοπλισμός και τεχνολογίες

και τεχνολογίες 8ετής εγγύηση που εξασφαλίζει μακροχρόνια σιγουριά

