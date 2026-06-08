Το οικογενειακό SUV που ξεκινά από 19.950 ευρώ και έχει 7 χρόνια εγγύηση – Ποιο είναι;

Το οικογενειακό SUV της MG ξεκινά κάτω από τις 20.000 ευρώ και προσφέρεται με κινητήρες ισχύος έως 197 ίππους και με 7 χρόνια εγγύηση.

Το MG ZS Max αποτελεί ένα δυνατό χαρτί στην κατηγορία των C-SUV, ποντάροντας σε ένα πακέτο που έχει ξεκάθαρο εμπορικό νόημα για την ελληνική αγορά. Η συνταγή του είναι απλή αλλά ουσιαστική. Μεγάλες διαστάσεις, πρακτικό εσωτερικό, πλήρης εξοπλισμός, υβριδική τεχνολογία με υψηλή ισχύ και μια βασική βενζινοκίνητη έκδοση που κατεβάζει αισθητά το σημείο εισόδου.

Αυτό είναι και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο του μοντέλου. Η MG δεν τοποθετεί το ZS Max μόνο ως μια ακόμη πρόταση στην υπερπλήρη κατηγορία των οικογενειακών SUV, αλλά ως ένα αυτοκίνητο που προσπαθεί να καλύψει δύο πολύ διαφορετικά κοινά. Από τη μία εκείνους που αναζητούν χαμηλότερη τιμή αγοράς, από την άλλη όσους θέλουν ένα πλήρως υβριδικό σύνολο με καλές επιδόσεις και χαμηλή κατανάλωση.

Τι προσπαθεί να πετύχει το MG ZS Max στην αγορά

Η κατηγορία των C-SUV είναι από τις πιο δύσκολες και πιο ανταγωνιστικές στην Ελλάδα. Εκεί κρίνονται πολλά, γιατί συγκεντρώνει μοντέλα που απευθύνονται σε οικογένειες, εταιρικούς χρήστες και αγοραστές που θέλουν ένα αυτοκίνητο για όλες τις δουλειές. Σε αυτό το περιβάλλον, το MG ZS Max θέλει να ξεχωρίσει κυρίως μέσω της σχέσης τιμής, εξοπλισμού και χώρων.

Με τιμή εκκίνησης 19.950 € για την έκδοση βενζίνης, μπαίνει επιθετικά στο παιχνίδι. Ταυτόχρονα, η υβριδική εκδοχή Hybrid+ με 197 PS ανεβάζει αισθητά το τεχνολογικό και εμπορικό του ενδιαφέρον, γιατί δίνει στο μοντέλο ένα δεύτερο, σαφώς πιο σύγχρονο προφίλ.

Διαστάσεις και χώροι που ταιριάζουν σε οικογενειακή χρήση

Το ZS Max έχει μήκος 4,43 μέτρα και μεταξόνιο 2,61 μέτρα, διαστάσεις που το τοποθετούν καθαρά στον πυρήνα της κατηγορίας. Αυτό μεταφράζεται σε ένα ευρύχωρο εσωτερικό για επιβάτες και σε αποσκευές που καλύπτουν σοβαρές οικογενειακές ανάγκες.

Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 443 λίτρα, ενώ με αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων μπορεί να ανέβει έως τα 1.457 λίτρα. Για τον υποψήφιο αγοραστή αυτό σημαίνει ότι το MG ZS Max δεν περιορίζεται στην αστική χρήση ή σε μικρές αποδράσεις. Μπορεί να παίξει ρόλο βασικού οικογενειακού αυτοκινήτου, με έμφαση στην πρακτικότητα.

Η υβριδική έκδοση Hybrid+ είναι το τεχνολογικό highlight

Το πιο ενδιαφέρον τεχνικά στοιχείο της γκάμας είναι η έκδοση Hybrid+. Το σύστημα συνδυάζει θερμικό κινητήρα με ισχυρό ηλεκτροκινητήρα και αποδίδει συνολικά έως 197 PS.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η μέση κατανάλωση βρίσκεται στα 5 lt/100 km κατά WLTP, ενώ το αυτοκίνητο μπορεί να κινηθεί και αμιγώς ηλεκτρικά σε χαμηλές ταχύτητες. Αυτό έχει πρακτικό όφελος στην πόλη, όπου ένα full hybrid σύστημα μπορεί να περιορίσει αισθητά την κατανάλωση, ειδικά σε συνθήκες stop & go.

Παράλληλα, οι επιδόσεις δείχνουν ότι το μοντέλο δεν σχεδιάστηκε μόνο με όρους οικονομίας. Τα 0-100 km/h σε 8,7 δευτερόλεπτα είναι πολύ καλή επίδοση για οικογενειακό SUV αυτής της κατηγορίας, ειδικά όταν μιλάμε για αυτοκίνητο που δίνει προτεραιότητα στην άνεση και στη χρηστικότητα.

Τι σημαίνει στην πράξη το Hybrid+ για τον οδηγό

Το ενδιαφέρον με το υβριδικό ZS Max είναι ότι προσπαθεί να χτίσει ένα ισορροπημένο προφίλ. Δεν υπόσχεται ηλεκτρική εμπειρία τύπου plug-in hybrid, ούτε βέβαια μιλάμε για αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο. Αυτό που δίνει είναι μια πιο απλή, πιο άμεση λύση για όποιον θέλει να μειώσει την κατανάλωση χωρίς να αλλάξει συνήθειες.

Για τον μέσο οδηγό, αυτό σημαίνει τρία βασικά πλεονεκτήματα:

χαμηλότερη κατανάλωση στην πόλη

πιο άμεση απόκριση χάρη στην ηλεκτρική υποβοήθηση

καλύτερη αίσθηση επάρκειας σε ταξίδι ή σε φορτωμένη χρήση

Με άλλα λόγια, η Hybrid+ έκδοση είναι αυτή που δίνει στο μοντέλο χαρακτήρα πιο ολοκληρωμένης πρότασης.

Υπάρχει και βασική βενζινοκίνητη έκδοση για χαμηλότερο κόστος αγοράς

Εξίσου σημαντική είναι και η ύπαρξη της βενζινοκίνητης έκδοσης με 115 PS, η οποία ξεκινά από 19.950 €. Αυτό είναι κρίσιμο για την εμπορική πορεία του μοντέλου, γιατί το φέρνει σε ένα επίπεδο τιμής που μπορεί να τραβήξει κόσμο που μέχρι σήμερα κοιτούσε κυρίως B-SUV ή πιο βασικές εκδόσεις μικρότερων crossover.

Για έναν αγοραστή που δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στην τιμή αγοράς και λιγότερο στην ισχύ ή στην υβριδική τεχνολογία, αυτή η έκδοση λειτουργεί ως πραγματικό δέλεαρ. Και εδώ ακριβώς φαίνεται η στρατηγική της MG. Η μάρκα δεν θέλει να απευθυνθεί μόνο στον αγοραστή που ψάχνει Hybrid, αλλά και σε εκείνον που θέλει απλώς ένα μεγάλο, καινούριο SUV σε προσιτότερο budget.

Εξοπλισμός ασφάλειας με το MG Pilot από τη βασική έκδοση

Η MG δίνει μεγάλη έμφαση και στο κομμάτι της ασφάλειας, μέσω του πακέτου MG Pilot, το οποίο περιλαμβάνεται από τη βασική έκδοση. Ανάμεσα στα συστήματα που αναφέρονται είναι:

Adaptive Cruise Control

Automatic Emergency Braking

Forward Collision Warning

Lane Keep Assist

Blind Spot Detection

Αυτό είναι σημαντικό, γιατί στην ελληνική αγορά ο εξοπλισμός ασφάλειας έχει πλέον πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα από ό,τι πριν από μερικά χρόνια. Ο αγοραστής δεν κοιτά μόνο οθόνες και ζάντες, αλλά και το πόσο πλήρες είναι το πακέτο υποβοήθησης από τη βασική έκδοση.

Ψηφιακό περιβάλλον και συνδεσιμότητα

Στο εσωτερικό, το MG ZS Max ενσωματώνει ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών και κεντρική οθόνη αφής έως 12,3 ίντσες, με σύστημα πλοήγησης στις πλουσιότερες εκδόσεις. Υποστηρίζονται επίσης Apple CarPlay και Android Auto, κάτι που έχει πια μετατραπεί σε βασική απαίτηση για πολλούς αγοραστές.

Το σημαντικό εδώ δεν είναι μόνο η ύπαρξη οθονών, αλλά το ότι η MG προσπαθεί να παρουσιάσει το ZS Max ως πλήρες σύγχρονο προϊόν και όχι ως “budget SUV” με συμβιβασμούς στην καθημερινή χρήση.

Άνεση και εξοπλισμός που ανεβάζουν την αίσθηση

Η μάρκα αναφέρει ότι η ανάρτηση έχει ρυθμιστεί με στόχο την άνεση και την ευχάριστη καθημερινή οδήγηση, ενώ γίνεται λόγος και για βελτιωμένη ηχομόνωση. Στις πιο πλούσιες εκδόσεις, ο εξοπλισμός περιλαμβάνει επιπλέον στοιχεία όπως:

κάμερα 360°

θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα

ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού

ζάντες αλουμινίου έως 18 ιντσών

Αυτά τα στοιχεία έχουν σημασία γιατί βοηθούν το ZS Max να δείξει πιο “μεγάλο” και πιο ώριμο αυτοκίνητο από αυτό που ίσως περιμένει κανείς με βάση μόνο την τιμή εκκίνησης.

Το 7ετές πακέτο εγγύησης παραμένει σημαντικό ατού

Όπως όλα τα μοντέλα της MG, έτσι και το ZS Max συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών ή 150.000 km. Σε μια αγορά όπου η αξιοπιστία και το κόστος χρήσης εξακολουθούν να επηρεάζουν σοβαρά την απόφαση αγοράς, αυτό είναι ένα στοιχείο που μετρά.

Ειδικά για μια μάρκα που συνεχίζει να χτίζει το αποτύπωμά της στην ελληνική αγορά, μια τέτοια εγγύηση λειτουργεί και ως εργαλείο εμπιστοσύνης.

Τι κρατάμε;