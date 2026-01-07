Το οικογενειακό SUV της Volkswagen που είναι πρώτο σε πωλήσεις στην Ευρώπη – Στην Ελλάδα ξεκινά από 35.980 ευρώ

Η Volkswagen συγκαταλέγεται διαχρονικά στις μάρκες που γνωρίζουν καλύτερα από κάθε άλλη τι ζητά το ευρωπαϊκό κοινό από ένα οικογενειακό SUV και το αποδεικνύει σταθερά με τις πωλήσεις της.

Σε μια ευρωπαϊκή αγορά που έχει στραφεί σχεδόν ολοκληρωτικά στα SUV, λίγα μοντέλα καταφέρνουν να ξεχωρίσουν όχι μόνο σε επίπεδο παρουσίας, αλλά και σε απόλυτους αριθμούς. Το να βρίσκεσαι σταθερά στην κορυφή των πωλήσεων, σε μια από τις πιο απαιτητικές και ανταγωνιστικές κατηγορίες, δεν είναι ούτε σύμπτωση ούτε αποτέλεσμα μόδας. Είναι συνδυασμός ουσίας, ισορροπίας και σωστών επιλογών.

Και εδώ ακριβώς έρχεται το Volkswagen Tiguan, το οικογενειακό C-SUV που εδώ και χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για τη Volkswagen αλλά και για ολόκληρη την κατηγορία. Σήμερα, στη νεότερη γενιά του, συνεχίζει να είναι το SUV με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ευρώπη (180.683), επιβεβαιώνοντας ότι η συνταγή του παραμένει απόλυτα επίκαιρη.

Η επιτυχία του Tiguan δεν βασίστηκε ποτέ σε ακρότητες. Δεν ήταν το πιο εντυπωσιακό, ούτε το πιο «κραυγαλέο» C-SUV της αγοράς. Ήταν όμως πάντα από τα πιο ολοκληρωμένα. Και αυτό ακριβώς αναζητά το ευρωπαϊκό κοινό, ειδικά όταν μιλάμε για οικογενειακό αυτοκίνητο. Η νέα γενιά πατά πάνω σε αυτή τη φιλοσοφία, προσφέροντας περισσότερη ποιότητα, περισσότερη τεχνολογία και ακόμη καλύτερη καθημερινή χρηστικότητα, χωρίς να χάνει τον ισορροπημένο χαρακτήρα που το έκανε best seller.

Οπτικά, το Tiguan έχει εξελιχθεί χωρίς να αποξενώσει. Οι καθαρές γραμμές, τα πιο λεπτά φωτιστικά σώματα και οι ήπιες αλλά ουσιαστικές επιφάνειες του δίνουν μια πιο ώριμη και σύγχρονη εικόνα. Δεν προσπαθεί να δείξει σπορ ή «κουπέ», αλλά ακριβώς αυτό που είναι: ένα σοβαρό, καλοσχεδιασμένο οικογενειακό SUV. Σημαντικό είναι και το γεγονός ότι δείχνει μεγαλύτερο και πιο «γεμάτο» στον δρόμο, χωρίς να γίνεται ογκώδες. Αυτό παίζει καθοριστικό ρόλο τόσο στην αίσθηση ασφάλειας όσο και στην αποδοχή του από το ευρύ κοινό.

Στο εσωτερικό, το Tiguan ακολουθεί τη σύγχρονη φιλοσοφία της Volkswagen, με ψηφιακό πίνακα οργάνων, μεγάλη κεντρική οθόνη infotainment και καθαρή εργονομία. Τα υλικά είναι προσεγμένα, η συναρμογή στιβαρή και η συνολική αίσθηση σαφώς πιο premium σε σχέση με το παρελθόν. Οι χώροι είναι από τα μεγάλα του πλεονεκτήματα. Οι πίσω επιβάτες απολαμβάνουν άνεση ακόμη και σε πολύωρα ταξίδια, ενώ το πορτμπαγκάζ καλύπτει με ευκολία τις ανάγκες μιας οικογένειας, είτε μιλάμε για καθημερινότητα είτε για διακοπές.

Η γκάμα κινητήρων του Tiguan είναι από τις πιο πλήρεις στην κατηγορία. Περιλαμβάνει βενζινοκίνητες επιλογές με ήπια υβριδική τεχνολογία (mild hybrid), αλλά και plug-in hybrid εκδόσεις eHybrid, που απευθύνονται σε όσους θέλουν χαμηλή κατανάλωση και δυνατότητα κίνησης με ρεύμα στην πόλη. Αυτή η ευελιξία παίζει τεράστιο ρόλο στην εμπορική του επιτυχία, καθώς μπορεί να καλύψει διαφορετικά προφίλ αγοραστών, από εταιρικά αυτοκίνητα μέχρι οικογένειες που κάνουν πολλά χιλιόμετρα.

Οδηγικά, το Tiguan παραμένει πιστό στο Volkswagen DNA του. Δεν κυνηγά τις εντυπώσεις, αλλά προσφέρει πολύ καλή ποιότητα κύλισης, σωστή ηχομόνωση και σταθερότητα στον αυτοκινητόδρομο. Είναι από εκείνα τα αυτοκίνητα που σε κάνουν να εκτιμάς τη συνολική ηρεμία που προσφέρουν στην καθημερινή χρήση. Η ανάρτηση είναι ρυθμισμένη με έμφαση στην άνεση, χωρίς όμως να εμφανίζει υπερβολικές κλίσεις, ενώ τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού ενισχύουν σημαντικά το αίσθημα ασφάλειας.

Στην ελληνική αγορά, το Tiguan ξεκινά από 35.980 ευρώ, τοποθετούμενο ξεκάθαρα στη μεσαία-ανώτερη ζώνη της κατηγορίας. Δεν είναι το φθηνότερο οικογενειακό SUV, όμως δικαιολογεί την τιμή του με τον εξοπλισμό, την ποιότητα και το συνολικό πακέτο που προσφέρει.

