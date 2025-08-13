Απόκτησε ένα σύγχρονο, οικονομικό crossover χωρίς αγωνίες, με μόνο 259 €/μήνα και όλα τα έξοδα καλυμμένα — είναι κάτι πολύ πιο απλό από όσο φαντάζεσαι.

Η αρχή της αλλαγής

Φαντάσου να έχεις ένα αυτοκίνητο πόλης, με crossover χαρακτηριστικά — μικρό για τις καθημερινές διαδρομές, άνετο και «ψηλό» για πιο ξεκούραστες κινήσεις — χωρίς να μπεις στη διαδικασία αγοράς ή τραπεζικού δανεισμού. Με 259 €/μήνα, αυτό γίνεται πραγματικότητα, χάρη στην υπηρεσία μακροχρόνιας μίσθωσης (leasing) της Hyundai Hellas. Πρόκειται για το νέο ηλεκτρικό Hyundai INSTER, σχεδιασμένο για να απαντά γρήγορα και ευέλικτα στις ανάγκες της πόλης — χωρίς να χρειάζεται να σε απασχολεί τίποτα περισσότερο από τη διαδρομή σου.

Τι περιλαμβάνεται;

Αυτή η προσφορά δεν είναι απλώς ένα αυτοκίνητο για λίγα χρήματα — είναι ένα πλήρες, «all-inclusive» πακέτο που περιλαμβάνει:

Πλήρη ασφάλιση , ώστε να μη χρειαστεί να ανησυχείς ούτε αν απλά έχεις περάσει ΚΤΕΟ.

Σέρβις στις εξουσιοδοτημένες εγκαταστάσεις Hyundai, χωρίς επιπλέον χρέωση.

Αυτόματα ελαστικά και τέλη κυκλοφορίας, όλα με μια μόνο μηνιαία δόση.

, όλα με μια μόνο μηνιαία δόση. Οδική βοήθεια 24/7 και αυτοκίνητο αντικατάστασης σε περίπτωση ανάγκης — για να μην βρεθείς ποτέ απροετοίμαστος.

Με άλλα λόγια, η μόνη σου έγνοια είναι πόσο ξέγνοιαστα θα οδηγήσεις σήμερα.

Τι παίρνεις;

Το INSTER είναι μικρό αλλά «όχι απλώς μικρό»: έχει την πρακτικότητα ενός hatchback, την ευελιξία για στενά της πόλης και την εμφάνιση crossover που το κάνει να ξεχωρίζει. Η ηλεκτρική του φύση το καθιστά εξαιρετικά οικονομικό στη χρήση, φιλικό προς το περιβάλλον και άνετο στην καθημερινή ζωή. Με τον τρόπο αυτό, έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει σχεδόν όλα όσα θα ήθελες από ένα αυτοκίνητο χωρίς τις δεσμεύσεις της ιδιοκτησίας.

Πώς λειτουργεί;

Η διαδικασία leasing είναι πιο απλή από όσο νομίζεις. Αρκεί να επιλέξεις το INSTER, να καθορίσεις τη διάρκεια (4 ή 5 χρόνια είναι διαθέσιμες επιλογές) και να υπογράψεις σύμβαση. Στη συνέχεια, ξεκινάς να οδηγείς χωρίς περαιτέρω εκπλήξεις — και αν θέλεις, στο τέλος της μίσθωσης μπορείς είτε να επιστρέψεις το αυτοκίνητο είτε να το αποκτήσεις. Έτσι, έχεις δυνατότητα ευελιξίας ανάλογα με τις ανάγκες σου κάθε στιγμή.

Γιατί αξίζει;

Το leasing με αυτή τη μορφή σου λύνει τα χέρια με δύο τρόπους:

Οικονομία και διαφάνεια: Ξέρεις από την αρχή ακριβώς τι πληρώνεις και τι έχεις — δεν υπάρχουν έξοδα συντήρησης, βασικά τέλη ή απρόβλεπτες απαιτήσεις. Ψυχική ηρεμία: Δεν ανησυχείς για τίποτα άλλο πέρα από το να οδηγήσεις — ό,τι τεχνικό, ασφαλιστικό ή διαδικαστικό μένει στο πακέτο.

Τι κρατάμε;

€259/μήνα συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το crossover πόλης Hyundai INSTER.

Όλα τα έξοδα μέσα: ασφάλιση, συντήρηση, ελαστικά, τέλη, οδική βοήθεια, αυτοκίνητο αντικατάστασης.

Πλήρης ευελιξία στο τέλος της μίσθωσης: είτε επιστροφή είτε εξαγορά, χωρίς δεσμεύσεις.

Άμεση διαθεσιμότητα μέσω του δικτύου Hyundai Hellas, με υποστήριξη από την Autohellas.

