Το οικονομικό καύσιμο που απειλεί το diesel σε πωλήσεις στην Ελλάδα

Ένα καύσιμο που για χρόνια θεωρούνταν απλώς μια οικονομική εναλλακτική «λύση», επιστρέφει δυναμικά στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου και αρχίζει να απειλεί ευθέως το diesel σε πωλήσεις.

Το υγραέριο (LPG) γνωρίζει νέα άνοδο, καθώς όλο και περισσότεροι οδηγοί στρέφονται σε ένα καύσιμο με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος χρήσης, σε μια περίοδο όπου το κόστος μετακίνησης παραμένει βασικός παράγοντας επιλογής αυτοκινήτου. Η εξέλιξη αυτή δεν είναι τυχαία. Η συνεχής άνοδος της τιμής καυσίμων τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει πολλούς οδηγούς να αναζητήσουν ένα πιο οικονομικό καύσιμο για καθημερινή χρήση, και το υγραέριο φαίνεται να προσφέρει ακριβώς αυτή τη λύση.

Η κατανομή ανά καύσιμο στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου παρουσιάζει σημαντικές αλλαγές. Τα υβριδικά μοντέλα κυριαρχούν πλέον στις ταξινομήσεις, όμως το υγραέριο είναι μια από τις τεχνολογίες που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη αύξηση. Τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν υγραέριο καλύπτουν πλέον περίπου 3% των νέων ταξινομήσεων, ποσοστό που εμφανίζει αισθητή άνοδο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα, το diesel παραμένει σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, περίπου στο 3,8% της αγοράς, γεγονός που σημαίνει ότι το υγραέριο βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στο να το ξεπεράσει. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι το υγραέριο ως καύσιμο δεν αποτελεί πλέον μια περιθωριακή επιλογή, αλλά μια πραγματική εναλλακτική για τους οδηγούς που θέλουν να μειώσουν το κόστος μετακίνησης.

Το βασικό πλεονέκτημα του υγραερίου είναι η χαμηλή τιμή του καύσιμο. Σε σύγκριση με τη βενζίνη, το LPG μπορεί να κοστίζει ακόμη και 30% έως 40% λιγότερο, γεγονός που μεταφράζεται σε σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων για όσους χρησιμοποιούν καθημερινά το αυτοκίνητο. Ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιεί καύσιμο υγραερίου μπορεί να διανύσει 100 km με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος, ακόμη και αν η κατανάλωση είναι ελαφρώς αυξημένη σε σχέση με τη βενζίνη. Για παράδειγμα, ένα μικρομεσαίο μοντέλο μπορεί να καταναλώνει περίπου 8 λίτρα υγραερίου ανά 100 km, κάτι που παραμένει ιδιαίτερα οικονομικό. Παράλληλα, το δίκτυο πρατηρίων που διαθέτουν καύσιμο LPG έχει επεκταθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, κάτι που κάνει τον ανεφοδιασμό εύκολο σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα.

Η αύξηση της δημοτικότητας του υγραερίου συνδέεται και με τα μοντέλα που προσφέρουν οι κατασκευαστές. Αρκετές εταιρείες διαθέτουν πλέον αυτοκίνητα που λειτουργούν με διπλό καύσιμο, δηλαδή βενζίνη και υγραέριο. Η Dacia είναι ο κατασκευαστής που έχει επενδύσει περισσότερο σε αυτή την τεχνολογία. Μοντέλα όπως το Dacia Sandero, το Dacia Duster και το Dacia Jogger προσφέρονται σε εκδόσεις Eco-G, οι οποίες μπορούν να λειτουργούν τόσο με βενζίνη όσο και με καύσιμο υγραερίου. Το πλεονέκτημα αυτής της λύσης είναι ότι ο οδηγός μπορεί να επιλέξει κάθε στιγμή ποιο καύσιμο θα χρησιμοποιήσει, αυξάνοντας σημαντικά την αυτονομία του αυτοκινήτου. Σε αρκετές περιπτώσεις, ένα αυτοκίνητο με διπλό καύσιμο μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τα 1.000 km συνολικής αυτονομίας, χάρη στον συνδυασμό των δύο δεξαμενών. Μάλιστα, οι νέες εκδόσεις Hybrid-G προσθέτουν σε αυτό το σύστημα και ένα υβριδικό σύνολο, απογειώνοντας την οικονομία καυσίμου.

Το βασικό πλεονέκτημα του υγραερίου είναι το χαμηλό κόστος μετακίνησης. Το συγκεκριμένο καύσιμο παραμένει σημαντικά φθηνότερο από τη βενζίνη και σε πολλές περιπτώσεις ανταγωνίζεται ακόμη και τα πιο οικονομικά υβριδικά αυτοκίνητα. Ένας οδηγός που διανύει περίπου 15.000 km τον χρόνο μπορεί να εξοικονομήσει σημαντικό ποσό χρημάτων επιλέγοντας αυτοκίνητο που χρησιμοποιεί καύσιμο LPG. Παράλληλα, το κόστος αγοράς ενός αυτοκινήτου με υγραέριο είναι συνήθως χαμηλότερο από ένα υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο, γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικό για όσους θέλουν χαμηλό συνολικό κόστος χρήσης.

Για πολλά χρόνια το diesel θεωρούνταν η πιο οικονομική επιλογή για όσους διανύουν πολλά χιλιόμετρα. Ωστόσο η αγορά έχει αλλάξει σημαντικά. Οι σύγχρονες προδιαγραφές εκπομπών έχουν αυξήσει την πολυπλοκότητα των diesel κινητήρων, ενώ αρκετοί κατασκευαστές έχουν περιορίσει σημαντικά τις diesel εκδόσεις στα μικρότερα μοντέλα. Παράλληλα, η τιμή του diesel έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, μειώνοντας το πλεονέκτημα που είχε στο παρελθόν. Σε αυτό το περιβάλλον, το υγραέριο ως καύσιμο επανέρχεται ως μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική επιλογή.

Παρότι η ηλεκτροκίνηση αναπτύσσεται σταδιακά, το υγραέριο φαίνεται ότι θα συνεχίσει να αποτελεί μια σημαντική επιλογή για αρκετούς οδηγούς. Το βασικό του πλεονέκτημα είναι ότι πρόκειται για ένα οικονομικό καύσιμο που δεν απαιτεί αλλαγή συνηθειών. Ο ανεφοδιασμός γίνεται σε πρατήριο, όπως σε οποιοδήποτε άλλο καύσιμο, χωρίς ανάγκη φόρτισης ή ειδικών εγκαταστάσεων. Για πολλούς οδηγούς, αυτός ο συνδυασμός χαμηλού κόστους, μεγάλης αυτονομίας και απλής χρήσης καθιστά το υγραέριο μια ιδιαίτερα πρακτική λύση.

