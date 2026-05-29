Το ομορφότερο B-SUV μόλις ήρθε στην Ελλάδα – Τιμή

Η Ελληνική αγορά έχει γεμίσει με B-SUV. Ψηλά αμαξώματα, μεγάλες οθόνες, LED φώτα και σχεδίαση που συχνά μοιάζει λες και βγήκε από το ίδιο σχεδιαστικό στούντιο.

Γι’ αυτό και είναι σπάνιο να εμφανίζεται ένα νέο μοντέλο που να καταφέρνει να ξεχωρίζει αμέσως, ακόμη κι όταν το βλέπεις απλώς παρκαρισμένο. Το νέο Renault 4 Electric E-Tech είναι ακριβώς μια τέτοια περίπτωση.Με ξεκάθαρες αναφορές στο ιστορικό “4L”, αλλά ταυτόχρονα με πολύ μοντέρνες αναλογίες και ιδιαίτερα καθαρό design, το νέο ηλεκτρικό B-SUV της Renault μόλις έφτασε στην Ελλάδα και ήδη τραβάει πάνω του τεράστιο ενδιαφέρον. Και όχι άδικα. Συνδυάζει ρετρό αισθητική, σύγχρονη ηλεκτρική τεχνολογία, έως 409 km αυτονομίας και πολύ πλούσιο εξοπλισμό, με τιμή που ξεκινά από 28.900 ευρώ.

Η Renault κατάφερε να μεταφέρει τη φιλοσοφία του ιστορικού “4L” σε ένα σύγχρονο ηλεκτρικό crossover χωρίς να καταλήξει σε κάτι υπερβολικά νοσταλγικό. Το αποτέλεσμα είναι ένα αυτοκίνητο με πολύ ιδιαίτερη παρουσία, που ξεχωρίζει από τα συνηθισμένα B-SUV της αγοράς. Τα τετραγωνισμένα LED φωτιστικά σώματα, η φωτιζόμενη γρίλια, οι έντονες πλαϊνές γραμμές και οι μεγάλες ζάντες 18 ιντσών δημιουργούν ένα design που θυμίζει concept car. Ακόμη και οι λεπτομέρειες, όπως τα διακοσμητικά αυτοκόλλητα ή η μαύρη οροφή, δείχνουν ότι η Renault θέλει να δώσει χαρακτήρα στο νέο μοντέλο. Και ίσως αυτό είναι το πιο δυνατό σημείο του Renault 4 Electric E-Tech. Σε μια εποχή όπου πολλά ηλεκτρικά SUV μοιάζουν σχεδιασμένα “με χάρακα”, αυτό έχει πραγματικά προσωπικότητα.

Δύο μπαταρίες και έως 409 km αυτονομίας

Η ελληνική γκάμα του νέου Renault 4 Electric E-Tech χωρίζεται σε δύο βασικές εκδόσεις μπαταρίας και ισχύος. Η βασική έκδοση χρησιμοποιεί μπαταρία 40 kWh και ηλεκτροκινητήρα 120 ίππων, με ροπή 225 Nm και αυτονομία έως 308 km WLTP. Πάνω από αυτή βρίσκεται η ισχυρότερη έκδοση με μπαταρία 52 kWh και ισχύ 150 ίππων, η οποία αποδίδει 245 Nm και φτάνει έως 409 km αυτονομίας WLTP. Παράλληλα, ολοκληρώνει το 0-100 km/h σε 8,2 δευτερόλεπτα, επίδοση αρκετά γρήγορη για την κατηγορία. Η κατανάλωση παραμένει ιδιαίτερα χαμηλή για SUV, με τη Renault να ανακοινώνει 14,7 kWh/100 km για την μικρή μπαταρία και 15,1 kWh/100 km για τη μεγάλη.

Το Renault 4 Electric E-Tech υποστηρίζει φόρτιση AC έως 11 kW, ενώ στις εκδόσεις με τη μεγάλη μπαταρία υποστηρίζεται ταχεία φόρτιση DC έως 100 kW. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι μια φόρτιση από 15% έως 80% σε ταχυφορτιστή μπορεί να ολοκληρωθεί σε περίπου 30 λεπτά. Παράλληλα, υπάρχει και δυνατότητα V2L, δηλαδή τροφοδοσίας εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών από την μπαταρία του αυτοκινήτου, κάτι που βλέπουμε όλο και συχνότερα στα νέα EV.

Αυτό που εντυπωσιάζει είναι πως ακόμη και η βασική έκδοση evolution έρχεται πολύ καλά εξοπλισμένη. Στον στάνταρ εξοπλισμό περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: Full LED φώτα, κάμερα οπισθοπορείας, αυτόματος κλιματισμός, ψηφιακός πίνακας οργάνων, σύστημα πολυμέσων openR link 10,1 ιντσών, ασύρματο Apple CarPlay & Android Auto, adaptive συστήματα ασφαλείας, καθώς και πλήρες πακέτο ADAS. Οι ακριβότερες εκδόσεις techno και iconic προσθέτουν μεγαλύτερο πίνακα οργάνων 10,3”, Google built-in, ambient φωτισμό, πιο premium επενδύσεις, θερμαινόμενα καθίσματα, ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών, ακόμη και ηχοσύστημα Harman Kardon προαιρετικά.

Παρότι ανήκει στα B-SUV, το νέο Renault 4 Electric E-Tech έχει μήκος 4.143 mm και ιδιαίτερα πρακικό εσωτερικό. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 420 λίτρα, ενώ με πεσμένα καθίσματα αγγίζει τα 1.405 λίτρα. Μάλιστα, με αναδίπλωση και του καθίσματος του συνοδηγού μπορεί να μεταφέρει αντικείμενα μήκους έως 2,20 μέτρων. Για οικογενειακή χρήση ή ακόμη και για μικρές αποδράσεις, δείχνει σημαντικά πιο πρακτικό από ό,τι αφήνει να εννοηθεί το “fashion” design του.

Οι τιμές στην Ελλάδα

Η ελληνική γκάμα του Renault 4 Electric E-Tech διαμορφώνεται ως εξής:

Electric E-Tech 40kWh 120 evolution : 28.900 ευρώ

: Electric E-Tech 52kWh 150 evolution : 33.500 ευρώ

: Electric E-Tech 52kWh 150 techno : 35.500 ευρώ

: Electric E-Tech 52kWh 150 techno canvas roof : 36.700 ευρώ

: Electric E-Tech 52kWh 150 iconic : 37.500 ευρώ

: Electric E-Tech 52kWh 150 iconic canvas roof: 38.700 ευρώ

Η Renault συνοδεύει το μοντέλο με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση και 5 χρόνια οδική βοήθεια.

Τι κρατάμε;