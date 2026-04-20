Το ομορφότερο οικογενειακό SUV με 272 ίππους και κατανάλωση 1,6 lt/100km

Σε μια κατηγορία όπου το SUV έχει ταυτιστεί με τη λογική και τον συμβιβασμό, υπάρχει ακόμη χώρος για προτάσεις που βάζουν το συναίσθημα, τη σχεδίαση και την απόδοση στο ίδιο επίπεδο με την πρακτικότητα.

Έτσι, η Cupra επιχειρεί να αποδείξει ότι πρακτικότητα και έντονος χαρακτήρας μπορούν να συνυπάρξουν χωρίς συμβιβασμούς. Το αποτέλεσμα αυτής της φιλοσοφίας είναι ένα μοντέλο που δεν βασίζεται μόνο στους χώρους ή στην κατανάλωση, αλλά επενδύει ξεκάθαρα και στο συναίσθημα.

Το Cupra Terramar αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη μέχρι σήμερα έκφραση της σχεδιαστικής ταυτότητας της μάρκας. Δεν πρόκειται απλώς για ένα μεγαλύτερο Formentor. Είναι το μοντέλο που έρχεται να παίξει τον ρόλο της ναυαρχίδας, συνδυάζοντας όγκο, τεχνολογία και ξεκάθαρη οδηγική στόχευση. Οπτικά, διατηρεί τη δυναμική σιλουέτα που έχουμε συνηθίσει, αλλά με πιο ώριμες αναλογίες. Τα εμπρός φωτιστικά σώματα με τα τρία τριγωνικά στοιχεία δίνουν άμεσα ταυτότητα, ενώ η μεγάλη μάσκα στο χρώμα του αμαξώματος δημιουργεί μια πιο “καθαρή” εικόνα. Στο πλάι, τα έντονα φουσκώματα και οι μεγάλες ζάντες τονίζουν το πλάτος, ενώ πίσω η σχεδίαση απομακρύνεται από τις coupé λογικές και επενδύει σε όγκο και πρακτικότητα. Αυτό μεταφράζεται και σε ουσία: +90 λίτρα χώρου αποσκευών σε σχέση με το Formentor και σαφώς καλύτερη εκμετάλλευση χώρων για οικογενειακή χρήση.

Μπαίνοντας στο εσωτερικό, καταλαβαίνεις αμέσως ότι η Cupra δεν θέλει να μοιάζει με κανέναν. Η μεγάλη οθόνη αφής κυριαρχεί στο ταμπλό, με σύγχρονο interface και γρήγορη απόκριση, ενώ οι επιλογές αφής για βασικές λειτουργίες απαιτούν μια μικρή εξοικείωση. Εκεί όμως που το Terramar κερδίζει πραγματικά πόντους είναι στην αίσθηση. Τα bucket καθίσματα, οι μπρονζέ λεπτομέρειες και τα χειριστήρια στο τιμόνι δημιουργούν ένα περιβάλλον που θυμίζει περισσότερο sport μοντέλο παρά οικογενειακό SUV. Παρά τις κοινές βάσεις με τον όμιλο Volkswagen, η διαφοροποίηση είναι ξεκάθαρη και επιτυχημένη. Η ποιότητα κατασκευής βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο, ενώ η συνολική αίσθηση είναι πιο premium από ποτέ για τη μάρκα.

Η γκάμα κινητήρων είναι αυτή που δίνει και το πραγματικό εύρος χαρακτήρα στο μοντέλο. Oι plug-in hybrid εκδόσεις αποδίδουν έως 272 ίππους, με κατανάλωση που μπορεί να φτάσει τα 1,6 lt/100 km και ηλεκτρική αυτονομία έως 100 km. Η απόδοση είναι γραμμική, γεμάτη και χωρίς απότομα ξεσπάσματα, κάτι που κάνει το αυτοκίνητο ιδιαίτερα εύχρηστο στην καθημερινότητα.

Στον δρόμο, το Terramar καταφέρνει κάτι δύσκολο: να ισορροπήσει ανάμεσα σε οικογενειακό χαρακτήρα και οδηγική ευχαρίστηση. Το τιμόνι είναι άμεσο αλλά ελαφρύ, ιδανικό για καθημερινή χρήση, ενώ η τετρακίνηση προσφέρει εντυπωσιακά επίπεδα πρόσφυσης. Η ανάρτηση είναι σαφώς ρυθμισμένη προς το σπορ κομμάτι. Ακόμη και στη Comfort επιλογή, παραμένει σφιχτή, κάτι που στις ελληνικές ασφάλτους γίνεται αισθητό. Από την άλλη όμως, σε διαδρομές με στροφές, το αυτοκίνητο “δένει” εξαιρετικά και εμπνέει εμπιστοσύνη. Εκεί που πραγματικά ξεχωρίζει είναι στην πρόσφυση και τη σταθερότητα. Το σύστημα τετρακίνησης μοιράζει τη δύναμη με ακρίβεια, ενώ ακόμη και σε χαμηλής πρόσφυσης επιφάνειες διατηρεί τον έλεγχο χωρίς δράματα.

Η Cupra φαίνεται πως καταλαβαίνει απόλυτα το κοινό της. Εκείνοι που πριν λίγα χρόνια επέλεξαν ένα Leon ή ένα Formentor, σήμερα έχουν διαφορετικές ανάγκες. Το Terramar έρχεται να καλύψει αυτό ακριβώς το κενό. Προσφέρει περισσότερους χώρους, περισσότερη πρακτικότητα, αλλά χωρίς να χάνει τον χαρακτήρα που έκανε τη μάρκα να ξεχωρίσει. Και αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο του πλεονέκτημα.

