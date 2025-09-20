Το πιο άνετο supermini της αγοράς τώρα με 130€/μήνα και 0% επιτόκιο – Τιμή από 16.950 ευρώ

Ένα supermini που συνδυάζει προσιτή τιμή, πλούσιο εξοπλισμό και ελκυστική χρηματοδότηση έχει όλα τα φόντα να γίνει η πιο λογική επιλογή για την ελληνική αγορά.

Τιμή εκκίνησης : από 16.950 ευρώ με κινητήρα 1.0 MPI 80 PS

: από 16.950 ευρώ με κινητήρα 1.0 MPI 80 PS Μηνιαία δόση : 130€ με 0% επιτόκιο και προωθητική ενέργεια

: 130€ με 0% επιτόκιο και προωθητική ενέργεια Πλήρης εξοπλισμός ασφαλείας & άνεσης από τη βασική έκδοση

από τη βασική έκδοση Προσφορά ισχύει έως 31/10 για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων

Στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων, ο ανταγωνισμός είναι σκληρός. Ο Έλληνας αγοραστής ζητά χαμηλή τιμή κτήσης, προσιτή χρηματοδότηση, αλλά και τεχνολογία που δεν υστερεί από μεγαλύτερες κατηγορίες. Σε αυτό το πλαίσιο, η Skoda έρχεται με μια ιδιαίτερα ελκυστική πρόταση.

Το Skoda Fabia στην έκδοση Essence 1.0 MPI 80 PS προσφέρεται σήμερα με τιμή εκκίνησης από 16.950 ευρώ και μηνιαία δόση από 130 ευρώ με επιτόκιο 0%. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων και έχει ισχύ έως τις 31 Οκτωβρίου. Με αυτά τα δεδομένα, το Fabia ξαναμπαίνει δυνατά στο παιχνίδι, ως ένα από τα πιο value-for-money supermini της αγοράς.

Εξοπλισμός Ασφάλειας

Η Skoda δεν τσιγκουνεύεται τον εξοπλισμό ούτε στη βασική έκδοση. Το Fabia Essence διαθέτει FRONT ASSIST με αναγνώριση πιθανής σύγκρουσης, Lane Assist για διατήρηση λωρίδας, Hill Hold Control, καθώς και σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών. Στάνταρ είναι οι έξι αερόσακοι (μετωπικοί, πλευρικοί και τύπου κουρτίνας), ενώ υπάρχει και σύστημα αναγνώρισης κόπωσης οδηγού.

Επιπλέον, οι ζώνες είναι τριών σημείων σε όλες τις θέσεις, με οπτική και ηχητική υπενθύμιση. Έτσι, ακόμη και στην πιο προσιτή έκδοση, το Fabia προσφέρει επίπεδο ασφάλειας που σπάνια συναντάται στην κατηγορία του.

Λειτουργικότητα και Άνεση

Στο κομμάτι της καθημερινής χρήσης, το Fabia κάνει τη διαφορά. Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του Cruise Control με περιοριστή ταχύτητας, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός, καθώς και κάθισμα οδηγού με ρύθμιση ύψους. Το κεντρικό υποβραχιόνιο JUMBO BOX και η αναδιπλούμενη πλάτη πίσω καθίσματος βελτιώνουν την πρακτικότητα.

Το πακέτο περιλαμβάνει επίσης αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω, αντιθαμβωτικό εσωτερικό καθρέπτη, καθώς και έξυπνη λειτουργία start-stop με ανάκτηση ενέργειας. Στοιχεία που κάνουν το Fabia πιο άνετο στην πόλη, αλλά και σε ταξίδια.

Τεχνολογία και Ψυχαγωγία

Το Fabia Essence δεν μένει πίσω στην τεχνολογία. Διαθέτει ψηφιακό πίνακα οργάνων Virtual Cockpit, Skoda Infotainment με οθόνη αφής, Bluetooth και 6 ηχεία.

Η λειτουργία SmartLink με ασύρματη σύνδεση Apple επιτρέπει εύκολη ενσωμάτωση smartphone, ενώ χάρη στις 2 USB-C θύρες στο μπροστινό μέρος, όλοι παραμένουν φορτισμένοι. Οι υπηρεσίες συνδεσιμότητας Remote Access και Pro-active συμπληρώνουν την εικόνα, φέρνοντας δυνατότητες που πριν λίγα χρόνια συναντούσαμε μόνο σε μεγαλύτερες κατηγορίες.

Σχεδιασμός

Η βασική έκδοση Essence ξεχωρίζει με ζάντες ατσάλινες “FLAIR” 14 ιντσών και ελαστικά 185/70 R14, ενώ οι καθρέπτες και οι χειρολαβές είναι σε μαύρο χρώμα, σε αντίθεση με τους προφυλακτήρες που βάφονται στο χρώμα του αμαξώματος. Τα LED φώτα ημέρας και πορείας δίνουν μοντέρνα εικόνα, ενώ υπάρχει αυτόματο άναμμα/σβήσιμο φώτων.

Στο εσωτερικό, το πολυλειτουργικό τιμόνι και το πακέτο Chrome προσφέρουν premium πινελιές, χωρίς να θυσιάζεται η απλότητα. Ο χώρος αποσκευών με κανονική ρεζέρβα και φωτισμό ενισχύει την πρακτικότητα, ενώ το δίχτυ ασφαλείας και τα συστήματα προστασίας φόρτωσης φροντίζουν τα πράγματα να μένουν στη θέση τους.

Το Skoda Fabia ξεχωρίζει στην κατηγορία των supermini για την πρακτικότητα που προσφέρει στην καθημερινότητα. Με μήκος 4,11 μέτρα και πλάτος σχεδόν 1,78 μέτρα, αξιοποιεί σωστά το μεταξόνιο των 2,56 μ. ώστε να δημιουργεί επαρκείς χώρους για πέντε επιβάτες. Το πορτμπαγκάζ του είναι από τα μεγαλύτερα της κατηγορίας, με 380 λίτρα χωρητικότητα που φτάνουν έως και 1.190 λίτρα με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα. Σε συνδυασμό με πρακτικές λεπτομέρειες, όπως διχτάκι και κάλυμμα χώρου αποσκευών, το Fabia αποδεικνύεται ιδιαίτερα φιλικό για οικογενειακές μετακινήσεις ή αποδράσεις του Σαββατοκύριακου.

Τι κρατάμε;