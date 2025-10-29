Το πιο ελκυστικό μεσαίο SUV στην Ελλάδα – Αυτή είναι η φθηνότερη υβριδική του έκδοση

Η αγορά των μεσαίων SUV συνεχίζει να κυριαρχεί στην Ελλάδα και να αποτελεί την πρώτη επιλογή για όσους θέλουν ένα αυτοκίνητο για όλες τις χρήσεις.

Πρακτικότητα, οικονομία, άνεση, τεχνολογία: όλα πρέπει να συνδυάζονται χωρίς συμβιβασμούς. Και το σημαντικότερο; Να υπάρχει χαρακτήρας. Όχι άλλο ένα αυτοκίνητο που χάνεται ανάμεσα στα υπόλοιπα.

Η CUPRA έχει καταφέρει κάτι σπάνιο στην εποχή των «όμοιων» SUV: να δημιουργήσει μοντέλα με ξεκάθαρη ταυτότητα, που δεν ακολουθούν απλώς τις τάσεις της αγοράς αλλά διαμορφώνουν νέες. Το Formentor ήταν το πρώτο αμιγώς CUPRA μοντέλο και εξελίχθηκε γρήγορα σε σημείο αναφοράς για όσους θέλουν ένα μεσαίο SUV με προσωπικότητα. Με τη διάθεση της πιο προσιτής υβριδικής έκδοσης στην Ελλάδα, η μάρκα στοχεύει πλέον σε ακόμη μεγαλύτερο κοινό.

Η έκδοση 1.5 eTSI 150hp DSG MHEV φέρνει την τεχνολογία ήπιας υβριδικής υποβοήθησης σε ένα πακέτο που συνδυάζει την εμφάνιση, την ποιότητα και το αυτόματο κιβώτιο που ζητούν οι σύγχρονοι αγοραστές. Τοποθετείται με αρχική τιμή 35.490 €, καλύπτοντας την ανάγκη όσων θέλουν κάτι ανώτερο από το «μέσο όρο», χωρίς όμως να φτάνουν σε επίπεδα κόστους premium κατασκευαστών.

Η εικόνα που κάνει τη διαφορά

Το Formentor δεν μοιάζει με μια SUV-παραλλαγή άλλου μοντέλου. Οι αναλογίες του, με χαμηλότερο ύψος σε σχέση με τα περισσότερα C-SUV, του δίνουν μια πιο δυναμική εικόνα που τραβάει βλέμματα χωρίς υπερβολές. Αυτή η σχεδιαστική προσέγγιση το έκανε να ξεχωρίζει από την πρώτη μέρα παρουσίας του στην αγορά και παραμένει έως σήμερα ένα από τα πιο ελκυστικά μοντέλα στην κατηγορία.

Η καμπίνα συνεχίζει στο ίδιο ύφος με καλή ποιότητα κατασκευής, καθαρές γραμμές και σύγχρονη τεχνολογία στην πρώτη γραμμή. Η εργονομία είναι σωστή, η θέση οδήγησης πιο χαμηλή από το συνηθισμένο σε SUV, προσφέροντας μια πιο άμεση και «οδηγοκεντρική» αίσθηση.

Υβριδική τεχνολογία με στόχευση την καθημερινότητα

Η ήπια υβριδική τεχνολογία του 1.5 eTSI δεν υπόσχεται ηλεκτροκίνηση σε μεγάλες αποστάσεις — αλλά κάνει ακριβώς αυτό που χρειάζεται ο οδηγός στην πόλη: προσφέρει ομαλότερες εκκινήσεις, χαμηλότερη κατανάλωση και καλύτερη συνολική απόκριση. Οι 150 ίπποι σε συνδυασμό με το DSG κιβώτιο 7 σχέσεων είναι ο συνδυασμός που περιμένει σήμερα ο μέσος αγοραστής της κατηγορίας. Η CUPRA επέλεξε να δώσει έμφαση στην ευκολία χρήσης και στη σωστή απόδοση, ακριβώς επειδή οι ανάγκες της ελληνικής αγοράς κινούνται προς τα εκεί.

Το μεγάλο στοίχημα αυτής της έκδοσης είναι η τιμή. Τα 35.490 € δεν αποτελούν «ευκαιρία» με την παραδοσιακή έννοια, όμως σε μια κατηγορία όπου πολλά μοντέλα αγγίζουν τις 40.000 € με πιο φτωχό εξοπλισμό, το Formentor καταφέρνει να δείχνει πιο ολοκληρωμένο και ταυτόχρονα πιο σύγχρονο από πολλές επιλογές με αντίστοιχο κόστος. Προσφέρει δηλαδή αξία, και μάλιστα σε μια αγορά που γίνεται ολοένα και πιο ευαίσθητη στην τιμή απόκτησης.

Ο εξοπλισμός της βασικής έκδοσης περιλαμβάνει:

Ζάντες

Ζάντες αλουμινίου 18″

Άνεση/Λειτουργία

Περιμετρικός εσωτερικός φωτισμός LED (Wrap around)

Adaptive cruise control

Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός/πίσω

Ηλεκτρικά παράθυρα

Σύστημα Ανοίγματος Χωρίς Κλειδί

LED φώτα ανάγνωσης εμπρός – πίσω

Πλαϊνοί καθρέπτες ηλεκτρικοί θερμαινόμενοι και ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι

Ηλεκτρικό άνοιγμα χώρου αποσκευών με virtual pedal

Προβολείς ομίχλης

Ογκομετρικός συναγερμος

Σύστημα ψυχαγωγίας με οθόνη αφής 12,9 ιντσών

Ασφάλεια

Πλευρικοί αερόσακοι μπροστά με αερόσακο τύπου κουρτίνας, Αερόσακος ανάμεσα στον οδηγό / συνοδηγό

Αερόσακοι οδηγού/συνοδηγού

Προβολείς Full LED

Κλιματισμός

Climatronic (3-ζώνες) με πίνακα ελέγχου κλιματισμού στο πίσω μέρος

Φιμέ τζάμια από την Β κολόνα και πίσω

Τεχνολογία

Ασύρματος φορτιστής

Digital Cockpit 10,25″

Η CUPRA έχει ήδη κερδίσει κοινό με τις ισχυρότερες εκδόσεις του Formentor. Όμως για να χτίσεις ουσιαστική παρουσία στην ελληνική αγορά, χρειάζεται το μοντέλο που είναι ιδανικό για τους πολλούς: αυτό που καλύπτει καθημερινές ανάγκες, με σωστή κατανάλωση, αυτόματο κιβώτιο, καλό εξοπλισμό και εικόνα που δείχνει «κάτι παραπάνω». Αυτή η έκδοση είναι η σωστή πόρτα εισόδου στον κόσμο της CUPRA.

Το CUPRA Formentor 1.5 eTSI 150hp DSG MHEV δεν είναι η ταχύτερη ή η πιο εντυπωσιακή σε τεχνικά στοιχεία έκδοση. Είναι όμως η πιο λογική — και για αυτό, η πιο σημαντική. Απευθύνεται σε οδηγούς που θέλουν να ξεχωρίζουν από την πρώτη ματιά, χωρίς να ξεπεράσουν το λογικό budget. Σε όσους ζητούν τεχνολογία και ποιότητα, χωρίς premium υπερβολές.

Και, τελικά, σε όλους όσους θέλουν το SUV τους να έχει χαρακτήρα, όχι απλώς ύψος.

Τι κρατάμε

Σωστή τιμή για αυτά που προσφέρει (35.490 €)

για αυτά που προσφέρει (35.490 €) Αυτόματο κιβώτιο DSG και ήπια υβριδική τεχνολογία στη βασική έκδοση

και στη βασική έκδοση Ξεχωριστή εμφάνιση σε μια κατηγορία γεμάτη «ίδιες» προτάσεις

σε μια κατηγορία γεμάτη «ίδιες» προτάσεις Καλή ποιότητα και πλήρης τεχνολογία για καθημερινή χρήση

