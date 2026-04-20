Το πιο ελκυστικό Mitsubishi στην Ελλάδα κοστίζει 20.900 ευρώ

Η Mitsubishi δείχνει ότι ξέρει καλά πώς να παίζει το παιχνίδι της ουσίας σε μια κατηγορία που γίνεται όλο και πιο απαιτητική.

Το νέο ASX έρχεται να αποδείξει ακριβώς αυτό, με τιμή εκκίνησης 20.900 ευρώ και μια από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις που μπορείς να βρεις σήμερα στα compact SUV της ελληνικής αγοράς.

Από την πρώτη ματιά, το Mitsubishi ASX δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με υπερβολές, αλλά με ισορροπία. Η σχεδιαστική φιλοσοφία Dynamic Shield δίνει ένα στιβαρό και «καθαρό» εμπρός μέρος, ενώ τα LED φωτιστικά σώματα προσθέτουν την απαραίτητη τεχνολογική υπογραφή. Το σύνολο δείχνει σύγχρονο και σοβαρό, χωρίς να γίνεται επιθετικό, κάτι που τελικά εκτιμάς περισσότερο όσο περνά ο καιρός.

Μπαίνοντας στην καμπίνα, η εικόνα είναι ξεκάθαρα προσανατολισμένη στην πρακτικότητα. Υπάρχει χώρος για πέντε επιβάτες, με σωστή εκμετάλλευση των διαστάσεων και έναν χώρο αποσκευών που φτάνει τα 358 λίτρα, καλύπτοντας άνετα τις ανάγκες μιας οικογένειας. Το περιβάλλον είναι σύγχρονο, με ψηφιακό πίνακα οργάνων και infotainment που ενσωματώνει υπηρεσίες Google, ανεβάζοντας την εμπειρία χρήσης. Στις πιο πλούσιες εκδόσεις προστίθενται στοιχεία όπως ασύρματη φόρτιση, ambient φωτισμός και premium ηχοσύστημα, δίνοντας μια πιο ολοκληρωμένη και ποιοτική αίσθηση.

Εδώ βρίσκεται και το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του Mitsubishi ASX. Η γκάμα δεν περιορίζεται σε μία λύση, αλλά σου δίνει επιλογές με ξεκάθαρο χαρακτήρα. Η βάση είναι ο 1.0 turbo κινητήρας των 91 ίππων, που συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων και εστιάζει στην οικονομία και τη χαμηλή τιμή αγοράς. Είναι η επιλογή για καθαρά αστική χρήση και καθημερινές μετακινήσεις χωρίς απαιτήσεις. Στη μέση της γκάμας βρίσκεται ο 1.3 turbo mild hybrid με 140 ίππους, που φέρνει καλύτερη απόδοση και πιο γεμάτη λειτουργία. Το ήπια υβριδικό σύστημα βοηθά στη μείωση της κατανάλωσης και κάνει την οδήγηση πιο ομαλή, ειδικά μέσα στην πόλη και σε συνθήκες κυκλοφορίας. Στην κορυφή, η full hybrid έκδοση 1.8 με 160 ίππους και αυτόματο κιβώτιο αλλάζει επίπεδο. Το αυτοκίνητο μπορεί να κινηθεί ηλεκτρικά σε χαμηλές ταχύτητες για μεγάλο μέρος της καθημερινής χρήσης, προσφέροντας χαμηλή κατανάλωση, αθόρυβη λειτουργία και ξεκούραστη οδήγηση.

Η τιμολογιακή πολιτική είναι από τα δυνατά σημεία του μοντέλου, με σαφή κλιμάκωση ανάλογα με τις ανάγκες. Η βασική έκδοση Inform 1.0 ξεκινά από 20.900 ευρώ, ενώ οι Inform+ και Invite+ ανεβαίνουν στα 21.900 και 22.900 ευρώ, παραμένοντας ιδιαίτερα προσιτές. Η μετάβαση στον 1.3 mild hybrid ξεκινά από 24.900 ευρώ για την Invite+ και φτάνει τα 29.700 ευρώ για την Intense+. Οι υβριδικές εκδόσεις με τον 1.8 κινητήρα ξεκινούν από 33.850 ευρώ και φτάνουν έως τις 39.800 ευρώ στην έκδοση Instyle, η οποία φέρνει και τον πιο πλήρη εξοπλισμό.

