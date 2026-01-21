quattroruote-icon
ΑΓΟΡΑ

Το πιο εντυπωσιακό supermini της αγοράς ήρθε Ελλάδα – Από 199 ευρώ/μήνα

ΤΕΤΑΡΤΗ | 21.01.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
to-pio-entyposiako-supermini-tis-agoras-irthe-ellada-apo-199-evro-mina-785528

Στην κατηγορία των supermini, όπου ο ανταγωνισμός είναι πιο σκληρός από ποτέ, δεν αρκεί πια απλώς να είσαι οικονομικός ή πρακτικός. Πρέπει να ξεχωρίζεις.

Να έχεις χαρακτήρα, εικόνα, τεχνολογία και μια πρόταση που να «μιλά» τόσο στον νέο οδηγό της πόλης όσο και σε εκείνον που ζητά κάτι παραπάνω από το καθημερινό του αυτοκίνητο. Και κάπου εδώ, το νέο Renault Clio επιστρέφει στην ελληνική αγορά με σαφή στόχο: να υπενθυμίσει γιατί παραμένει ένα από τα πιο ολοκληρωμένα και εμπορικά μοντέλα της κατηγορίας.

Η ανανέωση του Clio δεν είναι επιφανειακή. Η Renault δούλεψε ξεκάθαρα πάνω στη σχεδιαστική ταυτότητα του μοντέλου, δίνοντάς του μια πιο «ώριμη» αλλά και πιο δυναμική παρουσία. Η νέα εμπρός όψη με τη φαρδύτερη μάσκα, τα ανασχεδιασμένα LED φώτα και τα πιο αιχμηρά φωτιστικά σώματα ημέρας, δημιουργούν μια εικόνα που δύσκολα περνά απαρατήρητη στον δρόμο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στο πλάι, οι καθαρές γραμμές και οι νέες ζάντες τονίζουν τον σπορ χαρακτήρα, ενώ στο πίσω μέρος οι λεπτομέρειες είναι διακριτικές αλλά ουσιαστικές. Το Clio δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με υπερβολές. Αντιθέτως, δείχνει ότι ξέρει ακριβώς τι είναι: ένα σύγχρονο supermini με premium αισθητική.

Ανοίγοντας την πόρτα, το Clio σε κερδίζει με την πρώτη επαφή. Η ποιότητα κατασκευής είναι εμφανώς βελτιωμένη, με μαλακά υλικά στα σωστά σημεία και συναρμογή που θυμίζει μεγαλύτερη κατηγορία. Η κεντρική οθόνη αφής, σε κάθετη διάταξη, κυριαρχεί στο ταμπλό και υποστηρίζει σύγχρονα συστήματα συνδεσιμότητας, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες της καθημερινότητας.

Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων προσφέρει καθαρή πληροφόρηση, ενώ η εργονομία παραμένει ένα από τα δυνατά χαρτιά του μοντέλου. Οι χώροι είναι επαρκείς για τέσσερις ενήλικες, ενώ το πορτμπαγκάζ συνεχίζει να βρίσκεται ανάμεσα στα κορυφαία της κατηγορίας, στοιχείο που κάνει τη διαφορά στην πράξη.

Η γκάμα κινητήρων του Clio είναι ένα από τα πιο δυνατά του σημεία. Από αποδοτικές βενζινοκίνητες εκδόσεις για χαμηλό κόστος χρήσης, μέχρι το προηγμένο full hybrid E-Tech σύστημα, η Renault προσφέρει λύσεις για κάθε τύπο οδηγού. Η υβριδική έκδοση ξεχωρίζει, τόσο για την ομαλή λειτουργία της στην πόλη όσο και για τη χαμηλή κατανάλωση, ειδικά σε αστικό περιβάλλον. Είναι το Clio που μπορεί να κινείται συχνά ηλεκτρικά στις χαμηλές ταχύτητες, προσφέροντας αθόρυβη και ξεκούραστη μετακίνηση, χωρίς άγχος φόρτισης.

Οδηγικά, το Clio παραμένει πιστό στη φιλοσοφία του. Είναι ευκολοδήγητο στην πόλη, με καλή ορατότητα και άνετη ανάρτηση που φιλτράρει αποτελεσματικά τις κακοτεχνίες των ελληνικών δρόμων. Στον αυτοκινητόδρομο δείχνει σταθερό και ώριμο, με σωστή ηχομόνωση και αίσθηση αυτοκινήτου μεγαλύτερης κατηγορίας. Δεν είναι το supermini που θα σε προκαλέσει να πιέσεις, αλλά είναι αυτό που θα σε κάνει να νιώθεις άνετα και σίγουρα σε κάθε διαδρομή. Και αυτό, για πολλούς, είναι το ζητούμενο.

Το Renault Clio ξεκινά στην ελληνική αγορά από 20.900 ευρώ, τοποθετώντας το ανταγωνιστικά απέναντι στις αντίστοιχες προτάσεις της κατηγορίας. Παράλληλα, η δυνατότητα απόκτησης από 199 ευρώ τον μήνα μέσω χρηματοδοτικού προγράμματος το καθιστά ακόμη πιο προσιτό, ειδικά για νέους οδηγούς ή οικογένειες που αναζητούν ένα σύγχρονο, ασφαλές και οικονομικό αυτοκίνητο.

Τι κρατάμε;

  • Εντυπωσιακή, σύγχρονη σχεδίαση που ξεχωρίζει στην κατηγορία
  • Ποιοτικό και τεχνολογικά προηγμένο εσωτερικό
  • Αποδοτική γκάμα κινητήρων, με έμφαση στο full hybrid E-Tech
  • Ανταγωνιστική τιμή και ελκυστική χρηματοδότηση από 199 €/μήνα

Tags
#Renault#Renault Clio
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
