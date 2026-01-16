quattroruote-icon
Το πιο φθηνό SUV της Peugeot στην Ελλάδα – Κοστίζει 20.900 ευρώ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 16.01.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
to-pio-fthino-suv-tis-peugeot-stin-ellada-kostizei-20-900-evro-688820

Η Peugeot τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να ξανασυστηθεί στο ευρύ κοινό, επενδύοντας σε σχεδίαση, τεχνολογία και μια πιο ώριμη τοποθέτηση στην αγορά, χωρίς να χάνει την επαφή της με την πραγματικότητα των τιμών.

Η ελληνική αγορά των SUV έχει αλλάξει ρυθμό. Οι τιμές έχουν ανέβει, οι απαιτήσεις του κοινού έχουν γίνει πιο συγκεκριμένες και πλέον το «φθηνό» δεν αρκεί από μόνο του. Πρέπει να συνοδεύεται από εικόνα, εξοπλισμό και μια αίσθηση ότι δεν κάνεις εκπτώσεις εκεί που μετράει. Σε αυτό ακριβώς το σημείο έρχεται να τοποθετηθεί το Peugeot 2008, ως το πιο προσιτό SUV της μάρκας σήμερα, με τιμή εκκίνησης 20.900 ευρώ.

Το Peugeot 2008 είναι η είσοδος της γαλλικής φίρμας στον κόσμο των SUV. Δεν προσποιείται ότι είναι μεγάλο οικογενειακό, ούτε προσπαθεί να παίξει τον ρόλο του premium. Αντίθετα, στοχεύει ξεκάθαρα σε όσους κινούνται κυρίως στην πόλη, αλλά θέλουν υψηλότερη θέση οδήγησης, σύγχρονη εικόνα και περισσότερη ασφάλεια από ένα απλό supermini.

Εμφανισιακά, το 2008 δεν δείχνει «βασική έκδοση». Η σχεδίαση είναι σύγχρονη, με δυναμικό εμπρός μέρος, LED φωτιστικά σώματα και γραμμές που το κάνουν να ξεχωρίζει χωρίς να γίνεται επιτηδευμένο. Οι ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών Silome μπορεί να μην εντυπωσιάζουν, αλλά ταιριάζουν στον χαρακτήρα της έκδοσης και κρατούν το κόστος εκεί που πρέπει.

Στο εσωτερικό συναντάς το γνώριμο Peugeot i-Cockpit, με αναλογικό πίνακα οργάνων και έγχρωμη οθόνη TFT 3,5 ιντσών. Η θέση οδήγησης είναι σωστά μελετημένη, το κάθισμα του οδηγού ρυθμίζεται σε ύψος και η γενικότερη αίσθηση ποιότητας δεν προδίδει ότι πρόκειται για την πιο φθηνή πρόταση της γκάμας. Ο αυτόματος κλιματισμός είναι από εκείνα τα στοιχεία που στην πράξη εκτιμάς καθημερινά και εδώ περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό.

peugeot 2008

Χωρίς φλυαρία, το Peugeot 2008 καλύπτει τα βασικά και κάτι παραπάνω. Στον τομέα της ασφάλειας βρίσκεις 6 αερόσακους, ESP με Hill Assist, cruise control με speed limiter, σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών και το Peugeot Connect SOS & Assistance. Παράλληλα, το Pack Safety φέρνει τα απαραίτητα ADAS, ώστε να μην αισθάνεσαι ότι οδηγείς κάτι ξεπερασμένο τεχνολογικά. Στην καθημερινότητα βοηθούν επίσης οι πίσω αισθητήρες στάθμευσης και η κάμερα οπισθοπορείας, στοιχεία που ειδικά στην πόλη κάνουν άμεσα τη διαφορά.

peugeot 2008

Οδηγικά, το 2008 είναι αυτό που περιμένεις από ένα compact SUV πόλης. Εύκολο, φιλικό και ξεκούραστο. Το τιμόνι είναι ελαφρύ, η ανάρτηση φιλτράρει σωστά τις κακοτεχνίες και η αυξημένη θέση οδήγησης σου δίνει καλύτερη εποπτεία του δρόμου. Δεν υπόσχεται σπορ χαρακτήρα και καλά κάνει. Ο ρόλος του είναι να σε μετακινεί άνετα και χωρίς άγχος.

Τι κρατάμε;

  • Τιμή εκκίνησης 20.900 ευρώ, από τις χαμηλότερες στην κατηγορία
  • Πλήρης βασικός εξοπλισμός, χωρίς εμφανείς ελλείψεις
  • Σύγχρονη σχεδίαση και ποιοτικό εσωτερικό
  • Ιδανικός χαρακτήρας για πόλη και καθημερινή χρήση
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
Πρόσφατες Ειδήσεις